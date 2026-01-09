Hà Nội

Sống Khỏe

Ho sốt kéo dài ở trẻ 7 tháng do dị vật kim ghim bùa bình an trong cơ thể

Bệnh viện Sản- nhi Cà Mau xử trí thành công hai trường hợp dị vật nguy hiểm ở trẻ em, giúp bảo vệ tính mạng trẻ.

Thúy Nga

Vừa qua, Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau đã tiếp nhận, chẩn đoán và can thiệp thành công hai trường hợp bệnh nhi nuốt dị vật nguy hiểm, góp phần bảo toàn tính mạng và sức khỏe cho trẻ, khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện.

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhi gần 5 tuổi, có sở thích ăn kẹo mút, nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài 3 ngày, kèm sốt nhẹ, đau lan tỏa toàn bụng, có dấu hiệu đề kháng thành bụng.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán viêm phúc mạc nặng, chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, ê-kíp phẫu thuật gồm: ThS.BS.CKII Lê Văn Khen, BS.CKI Phạm Hoàng Đạt, ThS.BS Đinh Đức Thịnh, cử nhân điều dưỡng Trần Thị Phương Linh, ghi nhận nhiều dịch mủ đục lan tỏa khắp ổ bụng.

Đặc biệt, tại vị trí chân mạc treo hỗng tràng, phát hiện một dị vật dạng ống nhựa cứng, màu trắng, dài khoảng 6 cm, xuyên thủng mặt dưới tá tràng đoạn D3 và xuyên qua chân mạc treo hỗng tràng. Ống nhựa cứng có hình dạng que nhựa của cây kẹo mút.

Dị vật được bác sĩ phẫu thuật lấy ra qua nội soi. Sau đó, bé được chuyển phẫu thuật mở bụng phẫu tích bộc lộ lỗ thủng kích thước khoảng 0.5 cm ở đoạn tá tràng D3, lỗ thủng được khâu lại kèm rửa bụng và dẫn lưu ổ bụng.

keo-mut-1.png
Dị vật kim băng và ống kẹo mút trong cơ thể trẻ nhỏ - Ảnh BVCC

Trường hợp thứ hai, bệnh nhi nam, 7 tháng tuổi được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt, ho, khò khè kéo dài 2 ngày. Qua khai thác tiền sử ghi nhận các triệu chứng tái đi tái lại trong suốt 3 tháng gần đây, gia đình bé thường dùng kim tây để ghim bùa bình an vào áo của bé.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện một dị vật là kim tây tồn tại trong mô mềm, vị trí rất nguy hiểm, nằm sát động mạch chủ, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương mạch máu lớn, xuất huyết ồ ạt và đe dọa tính mạng.

Bệnh nhi đã được ê-kíp phẫu thuật viên BSCKII.Trần Trung Kiên của bệnh viện khéo léo lấy ra kịp thời ngăn ngừa những biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra.

Cảnh báo đến phụ huynh có trẻ nhỏ

Mặc dù cả hai trường hợp đều được chẩn đoán sớm và cấp cứu thành công, nhưng các bác sĩ cảnh báo nguy cơ tai nạn do dị vật ở trẻ nhỏ vẫn luôn tiềm ẩn nếu phụ huynh chủ quan. Các phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác với các dị vật nhỏ, vật sắc nhọn, đồ chơi không phù hợp độ tuổi, cũng như thói quen sinh hoạt, ăn uống của trẻ.

Các dị vật bé nuốt phải có thể không gây triệu chứng rõ ràng ngay lập tức, nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm.

Khi trẻ có các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, sốt, ho khò khè tái diễn, nôn ói, mệt mỏi, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám kịp thời.

#Dị vật nguy hiểm ở trẻ nhỏ #Chẩn đoán và can thiệp sớm #Biến chứng viêm phúc mạc #Phẫu thuật nội soi trong cấp cứu #Nguy cơ tai nạn do đồ chơi #Cảnh báo phụ huynh về dị vật

Sống Khỏe

Phẫu thuật lấy muỗng nhựa trong đường thở cho bé trai 4 tuổi

Bé trai 4 tuổi nguy hiểm do muỗng gãy trong miệng, được cấp cứu kịp thời, lấy dị vật an toàn tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) vừa phẫu thuật lấy dị vật đường thở thành công cho một bệnh nhi 4 tuổi.

Trước đó, ngày 6/1, bé trai này được đưa vào bệnh viện trong tình trạng kích thích, nôn ra máu và suy hô hấp. Qua thăm khám và khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định, trong lúc ngậm muỗng nhựa, trẻ không may bị ngã khiến muỗng gãy, phần đầu muỗng rơi vào đường thở, gây nguy hiểm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nhét lông thú vào vùng kín, bé gái 5 tuổi chảy dịch âm đạo bất thường

Việc xử trí dị vật âm đạo ở trẻ nhỏ đòi hỏi kỹ thuật cao và sự thận trọng tuyệt đối để tránh gây tổn thương.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đưa ra cảnh báo nguy cơ dị vật âm đạo ở trẻ nhỏ, phụ huynh tuyệt đối không chủ quan.

Theo đó, bệnh viện vừa tiếp nhận, xử trí thành công một trường hợp bé gái 5 tuổi bị dị vật âm đạo, nguyên nhân do trẻ trong lúc chơi đã vô tình nhét lông thú bông vào vùng kín.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phát hiện bọ chó sống trong tai người phụ nữ 60 tuổi

Hai bệnh nhân bị dị vật trong tai và thực quản đã được các bác sĩ xử lý thành công, nhấn mạnh sự cần thiết của khám chữa tại cơ sở y tế.

Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư vừa tiếp nhận và xử trí thành công hai trường hợp dị vật, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người bệnh.

Xem chi tiết

