Ho sốt kéo dài ở trẻ 7 tháng do dị vật kim ghim bùa bình an trong cơ thể

Vừa qua, Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau đã tiếp nhận, chẩn đoán và can thiệp thành công hai trường hợp bệnh nhi nuốt dị vật nguy hiểm, góp phần bảo toàn tính mạng và sức khỏe cho trẻ, khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện.

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhi gần 5 tuổi, có sở thích ăn kẹo mút, nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài 3 ngày, kèm sốt nhẹ, đau lan tỏa toàn bụng, có dấu hiệu đề kháng thành bụng.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán viêm phúc mạc nặng, chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, ê-kíp phẫu thuật gồm: ThS.BS.CKII Lê Văn Khen, BS.CKI Phạm Hoàng Đạt, ThS.BS Đinh Đức Thịnh, cử nhân điều dưỡng Trần Thị Phương Linh, ghi nhận nhiều dịch mủ đục lan tỏa khắp ổ bụng.

Đặc biệt, tại vị trí chân mạc treo hỗng tràng, phát hiện một dị vật dạng ống nhựa cứng, màu trắng, dài khoảng 6 cm, xuyên thủng mặt dưới tá tràng đoạn D3 và xuyên qua chân mạc treo hỗng tràng. Ống nhựa cứng có hình dạng que nhựa của cây kẹo mút.

Dị vật được bác sĩ phẫu thuật lấy ra qua nội soi. Sau đó, bé được chuyển phẫu thuật mở bụng phẫu tích bộc lộ lỗ thủng kích thước khoảng 0.5 cm ở đoạn tá tràng D3, lỗ thủng được khâu lại kèm rửa bụng và dẫn lưu ổ bụng.

Dị vật kim băng và ống kẹo mút trong cơ thể trẻ nhỏ - Ảnh BVCC

Trường hợp thứ hai, bệnh nhi nam, 7 tháng tuổi được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt, ho, khò khè kéo dài 2 ngày. Qua khai thác tiền sử ghi nhận các triệu chứng tái đi tái lại trong suốt 3 tháng gần đây, gia đình bé thường dùng kim tây để ghim bùa bình an vào áo của bé.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện một dị vật là kim tây tồn tại trong mô mềm, vị trí rất nguy hiểm, nằm sát động mạch chủ, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương mạch máu lớn, xuất huyết ồ ạt và đe dọa tính mạng.

Bệnh nhi đã được ê-kíp phẫu thuật viên BSCKII.Trần Trung Kiên của bệnh viện khéo léo lấy ra kịp thời ngăn ngừa những biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra.