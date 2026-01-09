Cách tầm soát giúp phát hiện sớm các dấu hiệu ung thư

Tầm soát sức khỏe định kỳ là 1 trong những phương pháp theo dõi và chăm sóc sức khỏe được đề cao tại xứ sở Nhật Bản.

Chính vì vậy, dù đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, khách hàng Umezawa Yasushi đã quyết định chọn gói khám Platinum tại Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật (HECI) – gói khám có tích hợp chụp MRI DWIBS (MRI toàn thân), giúp phát hiện các dấu hiệu ung thư ngay từ giai đoạn rất sớm.

Chia sẻ về quyết định của mình, khách hàng Umezawa Yasushi cho biết, đây là lần thứ 4 ông chọn tầm soát sức khỏe tại Trung tâm HECI. Điều khiến ông quyết định chọn gói khám là vì trong danh mục khám có tích hợp chụp MRI DWIBS (MRI toàn thân), giúp phát hiện sớm các dấu hiệu ung thư ngay từ giai đoạn khởi phát.

Chụp MRI toàn thân giúp phát hiện sớm ung thư - Ảnh minh họa BVCC

Theo khách hàng Umezawa Yasushi, tại Nhật Bản, kỹ thuật chụp DWIBS thường có chi phí rất cao (gấp khoảng ba lần so với tại Trung tâm HECI) và đôi khi phải chờ đợi rất lâu. Trong khi đó, chất lượng chuyên môn và dịch vụ tại Trung tâm HECI đáp ứng tốt cho nhu cầu khám sức khỏe của khách hàng.

MRI DWIBS là kỹ thuật chụp cộng hưởng từ khuếch tán toàn thân xóa nền, cho phép tầm soát toàn bộ cơ thể trong một lần chụp.

Phương pháp này được ứng dụng hiệu quả trong tầm soát ung thư, phát hiện di căn và theo dõi tiến triển bệnh. So với các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác, MRI DWIBS sở hữu nhiều ưu điểm như: không nhiễm xạ, không cần tiêm thuốc cản quang, thời gian chụp toàn thân rất kỹ từ 50 đến 60 phút, người bệnh có thể sinh hoạt bình thường ngay sau khi thực hiện và phù hợp với cả người mắc bệnh đái tháo đường.

Tuy nhiên, một số trường hợp không được chỉ định chụp MRI DWIBS, bao gồm người đang mang máy tạo nhịp tim, có mảnh đạn, mảnh kim loại gần mạch máu lớn hoặc các cấu trúc nguy hiểm, các dụng cụ cấy ghép trong cơ thể… Những trường hợp này cần thông báo đầy đủ với bác sĩ trước khi thực hiện chụp chiếu.