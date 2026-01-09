Hà Nội

Sống Khỏe

Cách tầm soát giúp phát hiện sớm các dấu hiệu ung thư

MRI DWIBS là kỹ thuật chụp cộng hưởng từ khuếch tán toàn thân xóa nền, cho phép tầm soát toàn bộ cơ thể trong một lần chụp.

Thúy Nga

Tầm soát sức khỏe định kỳ là 1 trong những phương pháp theo dõi và chăm sóc sức khỏe được đề cao tại xứ sở Nhật Bản.

Chính vì vậy, dù đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, khách hàng Umezawa Yasushi đã quyết định chọn gói khám Platinum tại Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật (HECI) – gói khám có tích hợp chụp MRI DWIBS (MRI toàn thân), giúp phát hiện các dấu hiệu ung thư ngay từ giai đoạn rất sớm.

Chia sẻ về quyết định của mình, khách hàng Umezawa Yasushi cho biết, đây là lần thứ 4 ông chọn tầm soát sức khỏe tại Trung tâm HECI. Điều khiến ông quyết định chọn gói khám là vì trong danh mục khám có tích hợp chụp MRI DWIBS (MRI toàn thân), giúp phát hiện sớm các dấu hiệu ung thư ngay từ giai đoạn khởi phát.

phat-hien-som-ut-1.jpg
Chụp MRI toàn thân giúp phát hiện sớm ung thư - Ảnh minh họa BVCC

Theo khách hàng Umezawa Yasushi, tại Nhật Bản, kỹ thuật chụp DWIBS thường có chi phí rất cao (gấp khoảng ba lần so với tại Trung tâm HECI) và đôi khi phải chờ đợi rất lâu. Trong khi đó, chất lượng chuyên môn và dịch vụ tại Trung tâm HECI đáp ứng tốt cho nhu cầu khám sức khỏe của khách hàng.

MRI DWIBS là kỹ thuật chụp cộng hưởng từ khuếch tán toàn thân xóa nền, cho phép tầm soát toàn bộ cơ thể trong một lần chụp.

Phương pháp này được ứng dụng hiệu quả trong tầm soát ung thư, phát hiện di căn và theo dõi tiến triển bệnh. So với các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác, MRI DWIBS sở hữu nhiều ưu điểm như: không nhiễm xạ, không cần tiêm thuốc cản quang, thời gian chụp toàn thân rất kỹ từ 50 đến 60 phút, người bệnh có thể sinh hoạt bình thường ngay sau khi thực hiện và phù hợp với cả người mắc bệnh đái tháo đường.

Tuy nhiên, một số trường hợp không được chỉ định chụp MRI DWIBS, bao gồm người đang mang máy tạo nhịp tim, có mảnh đạn, mảnh kim loại gần mạch máu lớn hoặc các cấu trúc nguy hiểm, các dụng cụ cấy ghép trong cơ thể… Những trường hợp này cần thông báo đầy đủ với bác sĩ trước khi thực hiện chụp chiếu.

MRI DWIBS được nghiên cứu đầu tiên ở Nhật vào năm 2004, kỹ thuật hiện vẫn còn khá mới tại Việt Nam. Trung tâm HECI là đơn vị tiên phong tại Việt Nam triển khai kỹ thuật này, nhằm phục vụ công tác tầm soát ung thư sớm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bệnh nhân hiếm gặp mắc đồng thời u GIST ruột non và ung thư đại tràng

Ca phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 60 tuổi mắc đồng thời u GIST và ung thư đại tràng, mở ra hướng điều trị hiệu quả cho ca bệnh phức tạp.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vừa phẫu thuật nội soi thành công cho nữ bệnh nhân mắc đồng thời u GIST ruột non và ung thư đại tràng.

ThS.BS.CKI Trần Nhật Phi – Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, từ những triệu chứng tưởng chừng chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường, bệnh nhân N.T.N. được xác định mắc đồng thời u GIST ruột non kích thước lớn và ung thư đại tràng – một trường hợp hiếm gặp và phức tạp. Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, ca bệnh đã được ê-kíp bác sĩ phẫu thuật thành công bằng phương pháp nội soi hiện đại.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đàn ông 66 tuổi mắc ung thư vú khổng lồ do tự điều trị

Nam giới vẫn có nguy cơ mắc ung thư vú, dù tỷ lệ thấp chớ nên chủ quan và điều trị không đúng cách khiến bệnh tiến triển nặng đe dọa sức khỏe.

Ung thư vú được xem là bệnh lý thường gặp ở nữ giới, tuy nhiên nam giới vẫn có nguy cơ mắc bệnh, dù tỷ lệ thấp. Trường hợp nam bệnh nhân P. (66 tuổi, Tây Ninh) đang điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á là minh chứng rõ nét cho việc chủ quan và tự điều trị không đúng cách khiến bệnh tiến triển nặng đe dọa sức khỏe.

U vú khổng lồ, lở loét do đắp thuốc nam

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ung thư phổi tế bào nuôi - căn bệnh nguy hiểm, hiếm gặp

Người phụ nữ được chẩn đoán mắc choriocarcinoma tại phổi, một dạng ung thư rất hiếm, cần nhận biết sớm để có phương pháp điều trị phù hợp.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Medlatec tiếp nhận nữ bệnh nhân N.H.A (36 tuổi) đến khám vì rối loạn kinh nguyệt kéo dài 3 tháng, kèm theo các triệu chứng hô hấp đáng lo ngại như ho khan, nuốt vướng và khạc máu đông. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã sạch kinh 5 ngày.

Bệnh nhân được PGS.TS.BS Hoàng Thị Phượng trực tiếp thăm khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy Beta-hCG tăng cao tới 1540 U/L, một chỉ số thường chỉ gặp ở phụ nữ mang thai, gây nhiều nghi ngờ trong bối cảnh lâm sàng không phù hợp.

Xem chi tiết

