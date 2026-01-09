Hai ca bệnh tim khởi phát đột ngột, nguy cơ tử vong cao

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, trong vòng 1 tuần qua, Khoa Tim mạch can thiệp của bệnh viện đã liên tiếp cấp cứu 2 ca bệnh tim mạch nguy kịch, khởi phát đột ngột, diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong cao.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân N.V.L. (sinh năm 1966, trú tại tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ xuất hiện cơn đau tức ngực dữ dội trong thời gian đi công tác tại Khánh Hòa và được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, kèm cục máu đông gây bít tắc mạch vành.

Ê-kíp Khoa Tim mạch can thiệp đã khẩn trương hút huyết khối, đặt stent tái thông mạch vành, khôi phục dòng máu nuôi tim. Sau can thiệp, bệnh nhân qua cơn nguy hiểm, sức khỏe ổn định và tiếp tục được điều trị, theo dõi bằng thuốc.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân H.B. (sinh năm 1942, trú tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa). Khi đang phát biểu tại lễ cưới của cháu, bệnh nhân đột ngột đứng không vững, buồn nôn, nói khó rồi ngã quỵ. Trong quá trình tiếp nhận tại bệnh viện, bệnh nhân mất ý thức và rơi vào tình trạng ngừng tim.

Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ tiến hành sốc điện, hồi sức tim phổi và can thiệp chuyên sâu xử trí tình trạng tắc nghẽn. Ca bệnh được hội chẩn khẩn với Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa dưới sự hỗ trợ chuyên môn của PGS.TS.BS Huỳnh Văn Thưởng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Nhờ can thiệp kịp thời, bệnh nhân đã tỉnh táo, giao tiếp bình thường và sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Cấp cứu cho 2 bệnh nhân nguy kịch do bệnh tim mạch khởi phát đột ngột - Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Lạc Việt, Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, bệnh tim mạch có thể khởi phát đột ngột, kể cả ở những người trước đó không có triệu chứng rõ ràng.

Việc đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch càng sớm càng tốt, xử trí trong "giờ vàng", là yếu tố then chốt giúp cứu sống và hạn chế biến chứng nặng.