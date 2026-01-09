Nội soi gắp thành công 4 mảnh xương mắc trong thực quản người đàn ông

Ê-kíp nội soi tiêu hóa Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập vừa cấp cứu và gắp thành công dị vật nằm ở thực quản đoạn 1/3 trên cho một người bệnh nam, 58 tuổi.
Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức vùng cổ – ngực, không nuốt được, ấn đau buốt ngay yết hầu, nghi ngờ có dị vật mắc kẹt sau khi ăn canh xương.
Qua thăm khám, thực hiện lâm sàng và nội soi thực quản, các bác sĩ phát hiện dị vật mắc tại đoạn trên của thực quản và đã tiến hành can thiệp kịp thời, lấy dị vật an toàn, không gây biến chứng nguy hiểm. Sau thủ thuật, tình trạng người bệnh ổn định và tiếp tục được theo dõi.
Các bác sĩ cảnh báo, dị vật đường tiêu hóa, đặc biệt là dị vật mắc ở thực quản (như xương cá, xương gà, mảnh thức ăn cứng, răng giả…) nếu không được xử trí sớm có thể gây viêm, loét, thủng thực quản, xuất huyết, nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.
“Người dân tuyệt đối không tự ý móc họng, nuốt cơm, uống nước hay dùng mẹo dân gian để đẩy dị vật xuống vì có thể làm dị vật cắm sâu hơn.
Khi xuất hiện các triệu chứng như: Nuốt vướng, nuốt đau; Đau vùng cổ, ngực; Khó nuốt, chảy nước bọt nhiều; Cảm giác có dị vật mắc kẹt... cần đến viện ngay.
Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng cách sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng và bảo vệ sức khỏe người bệnh”, các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập khuyên.