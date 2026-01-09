Nội soi gắp thành công 4 mảnh xương mắc trong thực quản người đàn ông

Ê-kíp nội soi tiêu hóa Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập vừa cấp cứu và gắp thành công dị vật nằm ở thực quản đoạn 1/3 trên cho một người bệnh nam, 58 tuổi.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức vùng cổ – ngực, không nuốt được, ấn đau buốt ngay yết hầu, nghi ngờ có dị vật mắc kẹt sau khi ăn canh xương.

Dị vật xương mắc tại đoạn trên của thực quản - Ảnh BVCC

Qua thăm khám, thực hiện lâm sàng và nội soi thực quản, các bác sĩ phát hiện dị vật mắc tại đoạn trên của thực quản và đã tiến hành can thiệp kịp thời, lấy dị vật an toàn, không gây biến chứng nguy hiểm. Sau thủ thuật, tình trạng người bệnh ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Dị vật xương trên phim chụp - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cảnh báo, dị vật đường tiêu hóa, đặc biệt là dị vật mắc ở thực quản (như xương cá, xương gà, mảnh thức ăn cứng, răng giả…) nếu không được xử trí sớm có thể gây viêm, loét, thủng thực quản, xuất huyết, nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các dị vật được lấy ra từ bệnh nhân - Ảnh BVCC