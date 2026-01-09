Hà Nội

Sống Khỏe

Nội soi gắp thành công 4 mảnh xương mắc trong thực quản người đàn ông

Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng cách dị vật sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng và bảo vệ sức khỏe người bệnh.

Thúy Nga

Ê-kíp nội soi tiêu hóa Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập vừa cấp cứu và gắp thành công dị vật nằm ở thực quản đoạn 1/3 trên cho một người bệnh nam, 58 tuổi.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức vùng cổ – ngực, không nuốt được, ấn đau buốt ngay yết hầu, nghi ngờ có dị vật mắc kẹt sau khi ăn canh xương.

di-vat-xuong.png
Dị vật xương mắc tại đoạn trên của thực quản - Ảnh BVCC

Qua thăm khám, thực hiện lâm sàng và nội soi thực quản, các bác sĩ phát hiện dị vật mắc tại đoạn trên của thực quản và đã tiến hành can thiệp kịp thời, lấy dị vật an toàn, không gây biến chứng nguy hiểm. Sau thủ thuật, tình trạng người bệnh ổn định và tiếp tục được theo dõi.

di-vat-xuong-2.jpg
Dị vật xương trên phim chụp - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cảnh báo, dị vật đường tiêu hóa, đặc biệt là dị vật mắc ở thực quản (như xương cá, xương gà, mảnh thức ăn cứng, răng giả…) nếu không được xử trí sớm có thể gây viêm, loét, thủng thực quản, xuất huyết, nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

di-vat-xuong-1.jpg
Các dị vật được lấy ra từ bệnh nhân - Ảnh BVCC

“Người dân tuyệt đối không tự ý móc họng, nuốt cơm, uống nước hay dùng mẹo dân gian để đẩy dị vật xuống vì có thể làm dị vật cắm sâu hơn.

Khi xuất hiện các triệu chứng như: Nuốt vướng, nuốt đau; Đau vùng cổ, ngực; Khó nuốt, chảy nước bọt nhiều; Cảm giác có dị vật mắc kẹt... cần đến viện ngay.

Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng cách sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng và bảo vệ sức khỏe người bệnh”, các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập khuyên.

Sống Khỏe

Ho sốt kéo dài ở trẻ 7 tháng do dị vật kim ghim bùa bình an trong cơ thể

Bệnh viện Sản- nhi Cà Mau xử trí thành công hai trường hợp dị vật nguy hiểm ở trẻ em, giúp bảo vệ tính mạng trẻ.

Vừa qua, Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau đã tiếp nhận, chẩn đoán và can thiệp thành công hai trường hợp bệnh nhi nuốt dị vật nguy hiểm, góp phần bảo toàn tính mạng và sức khỏe cho trẻ, khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện.

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhi gần 5 tuổi, có sở thích ăn kẹo mút, nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài 3 ngày, kèm sốt nhẹ, đau lan tỏa toàn bụng, có dấu hiệu đề kháng thành bụng.

Sống Khỏe

Phẫu thuật lấy muỗng nhựa trong đường thở cho bé trai 4 tuổi

Bé trai 4 tuổi nguy hiểm do muỗng gãy trong miệng, được cấp cứu kịp thời, lấy dị vật an toàn tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) vừa phẫu thuật lấy dị vật đường thở thành công cho một bệnh nhi 4 tuổi.

Trước đó, ngày 6/1, bé trai này được đưa vào bệnh viện trong tình trạng kích thích, nôn ra máu và suy hô hấp. Qua thăm khám và khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định, trong lúc ngậm muỗng nhựa, trẻ không may bị ngã khiến muỗng gãy, phần đầu muỗng rơi vào đường thở, gây nguy hiểm.

Sống Khỏe

Nhét lông thú vào vùng kín, bé gái 5 tuổi chảy dịch âm đạo bất thường

Việc xử trí dị vật âm đạo ở trẻ nhỏ đòi hỏi kỹ thuật cao và sự thận trọng tuyệt đối để tránh gây tổn thương.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đưa ra cảnh báo nguy cơ dị vật âm đạo ở trẻ nhỏ, phụ huynh tuyệt đối không chủ quan.

Theo đó, bệnh viện vừa tiếp nhận, xử trí thành công một trường hợp bé gái 5 tuổi bị dị vật âm đạo, nguyên nhân do trẻ trong lúc chơi đã vô tình nhét lông thú bông vào vùng kín.

