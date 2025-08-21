Thực phẩm tốt cho người bệnh xương khớp

Một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ hỗ trợ người bệnh xương khớp giảm đau, chống viêm và cải thiện khả năng vận động.

Bệnh xương khớp, đặc biệt là thoái hóa khớp, viêm khớp, loãng xương… ngày càng phổ biến ở người trung niên và cao tuổi. Ngoài việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm đau, chống viêm và làm chậm quá trình thoái hóa.

Theo các chuyên gia y tế, một số nhóm thực phẩm có thể hỗ trợ hiệu quả cho người bệnh xương khớp:

Cá béo giàu omega-3

Các loại cá như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích chứa nhiều axit béo omega-3 có tác dụng kháng viêm tự nhiên, giúp giảm cứng khớp và đau nhức. Nhiều nghiên cứu cho thấy, bổ sung omega-3 đều đặn giúp cải thiện triệu chứng viêm khớp dạng thấp và thoái hóa khớp.

Rau xanh đậm

Các loại rau như cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh chứa nhiều vitamin K, C, canxi và chất chống oxy hóa. Đây là “người bạn” tốt cho xương vì giúp duy trì mật độ xương, đồng thời tăng cường sức đề kháng, hạn chế viêm.

Trái cây giàu vitamin C

Cam, chanh, bưởi, dâu tây, kiwi… giàu vitamin C – dưỡng chất thiết yếu để tổng hợp collagen, thành phần quan trọng của sụn khớp. Vitamin C còn giúp chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khớp khỏi tổn thương.

Các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt

Hạnh nhân, óc chó, hạt chia, hạt lanh cung cấp omega-3 thực vật, magie và chất xơ, hỗ trợ giảm viêm. Ngũ cốc nguyên hạt giàu vitamin nhóm B và khoáng chất, có lợi cho quá trình trao đổi chất, tái tạo mô sụn.

Sữa, các sản phẩm từ sữa ít béo

Sữa, sữa chua, phô mai là nguồn cung cấp canxi, vitamin D dồi dào, giúp xương chắc khỏe và phòng ngừa loãng xương. Người bệnh nên ưu tiên sữa ít béo hoặc sữa không đường để tránh tăng cân – yếu tố gây áp lực cho khớp.

Dầu oliu và gia vị kháng viêm

Dầu oliu chứa hợp chất oleocanthal có tác dụng tương tự thuốc chống viêm tự nhiên. Nghệ, gừng, tỏi cũng có khả năng giảm viêm, giúp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp nếu sử dụng hợp lý trong bữa ăn hằng ngày.

Đậu nành và các chế phẩm từ đậu

Đậu phụ, sữa đậu nành chứa nhiều isoflavone – chất có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ mô sụn. Đây là nguồn đạm thực vật an toàn, ít gây viêm hơn so với đạm động vật.

Theo bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp, người bệnh cần duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ và đường. Việc kết hợp dinh dưỡng hợp lý với vận động nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, bơi lội sẽ giúp tăng độ linh hoạt của khớp, làm chậm tiến trình thoái hóa.