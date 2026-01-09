Hà Nội

Sống Khỏe

Nestlé Việt Nam chủ động thu hồi 17 lô sữa NAN phòng ngừa nguy cơ độc tố

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tự nguyện thu hồi phòng ngừa 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN.

Bình Nguyên

Ngày 8/1, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam phát thông báo trên trang nestle.com.vn về việc thu hồi 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN, được nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam. Các lô sản phẩm bị ảnh hưởng được doanh nghiệp công bố chi tiết theo tên sản phẩm, mã lô và hạn sử dụng.

Theo Nestlé Việt Nam, quyết định thu hồi được đưa ra trên tinh thần chủ động và thận trọng tối đa nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ, dù cho đến thời điểm hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy các lô sản phẩm này không đảm bảo chất lượng hay gây rủi ro sức khỏe.

Ảnh minh họa/Internet

Thông tin từ doanh nghiệp cho biết, trong quá trình rà soát nguyên liệu định kỳ trên quy mô toàn cầu, Tập đoàn Nestlé đã phát hiện một vấn đề tiềm ẩn liên quan đến chất lượng của nguyên liệu thô là dầu PUFA, được cung cấp bởi một nhà cung cấp bên thứ ba.

Nguyên liệu này có khả năng xuất hiện dấu vết của chất Cereulide, một độc tố có thể sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus. Dầu PUFA nói trên được sử dụng với hàm lượng rất nhỏ trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ được sản xuất tại châu Âu.

Nestlé khẳng định cho đến nay chưa có bằng chứng chứng minh sự tồn tại của Cereulide trong các lô sản phẩm thuộc danh mục thu hồi. Tuy nhiên, theo nguyên tắc thận trọng cao nhất và các tiêu chuẩn an toàn nội bộ nghiêm ngặt, tập đoàn vẫn quyết định tiến hành thu hồi tự nguyện các lô sản phẩm có khả năng bị ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa.

Doanh nghiệp cho biết việc thu hồi tuân thủ đầy đủ các quy trình kiểm soát chất lượng và an toàn sản phẩm của Nestlé.

Thông tin chi tiết của 17 lô sản phẩm thuộc danh mục thu hồi.

Nestlé Việt Nam lưu ý, các lô sản phẩm có mã số khác và các dòng sản phẩm không nằm trong danh sách công bố vẫn đảm bảo chất lượng và hoàn toàn an toàn để sử dụng.

Trong đó bao gồm NAN OptiproPlus bước 3 và bước 4, NAN SupremePro đủ ba bước, S-26 Ultima ba bước, PreNAN, NAN ExpertPro Lactose Free, NAN ExpertPro Total Comfort, Nutren Junior, Peptamen Junior cùng các sản phẩm khác do Nestlé Việt Nam phân phối.

1-355.jpg
Ảnh minh họa/ nestle.com.vn

Doanh nghiệp khuyến nghị người tiêu dùng kiểm tra kỹ mã lô và hạn sử dụng được in ở đáy lon sản phẩm để xác định chính xác các lô thuộc diện thu hồi phòng ngừa.

Ngừng cho trẻ sử dụng nếu đang sở hữu sản phẩm thuộc danh mục 17 lô bị thu hồi và liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 6699 để được tư vấn, hỗ trợ miễn phí. Người tiêu dùng cũng có thể tham khảo thêm thông tin thông qua kênh Hỏi Nestlé.

