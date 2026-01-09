Hà Nội

Sống Khỏe

Bác sĩ mách cách phòng tránh bệnh mùa đông hiệu quả

Học cách giữ ấm, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe để tránh các bệnh phổ biến mùa đông như cảm lạnh, cúm, viêm phổi.

Thúy Nga

Các bác sĩ Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Khê – Phú Thọ cho biết, mùa lạnh là thời điểm cơ thể dễ bị suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho nhiều bệnh lý phát sinh và diễn biến nặng hơn nếu không được phòng ngừa đúng cách.

Một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa lạnh gồm: cảm lạnh, cúm, viêm họng, viêm phổi, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đột quỵ...

Các biện pháp phòng ngừa hiệu quả

Giữ ấm cơ thể đúng cách: Hạn chế ra ngoài khi trời quá lạnh, đặc biệt từ 21h đến 6h sáng; Mặc đủ ấm, che chắn kín cổ, ngực, tay, chân; giữ cơ thể khô ráo, tránh ẩm ướt; Không tắm khuya sau 22h, không tắm quá lâu hoặc tắm nơi không kín gió, cần sử dụng nước ấm.

Chăm sóc sức khỏe hàng ngày: Vệ sinh răng miệng, súc họng bằng nước muối ấm; rửa tay thường xuyên với xà phòng; Tránh khói thuốc, khói bếp than; hạn chế rượu bia và các chất kích thích như cà phê; Tiêm vắc xin phòng cúm theo khuyến cáo.

Ăn uống – sinh hoạt hợp lý: Ăn đủ chất, cân đối 4 nhóm dinh dưỡng; tăng cường vitamin A, C để nâng cao sức đề kháng; Tránh ăn đồ lạnh, đồ vừa lấy từ tủ lạnh; Rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên để giữ ấm và tăng sức chống chịu cho cơ thể.

Đối với người làm việc ngoài trời: Mặc đầy đủ đồ bảo hộ chống rét, chống nước; giữ tay chân khô ráo; Làm việc với cường độ phù hợp, ăn uống đầy đủ năng lượng và nên ăn uống nóng.

Phòng ngừa ngộ độc khí CO: Tuyệt đối không đốt than củi, than tổ ong trong phòng kín để sưởi ấm. Nếu buộc phải sử dụng trong thời gian ngắn, cần mở cửa thông thoáng và không sưởi qua đêm. An toàn khi dùng thiết bị sưởi điện, không để máy sưởi quá gần trẻ nhỏ, người già; khoảng cách an toàn 1–2m.

mua-lanh.jpg

Lắng nghe cơ thể đi khám kịp thời

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tức ngực, tê bì tay chân, ho, sốt… cần giữ ấm ngay và đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết và thực hiện các khuyến cáo y tế để có một mùa đông an toàn, khỏe mạnh.

#Phòng tránh bỏng tại nhà #An toàn sử dụng thiết bị sưởi #Chăm sóc sức khỏe mùa lạnh #Phòng ngừa bệnh mùa đông #Lời khuyên giữ ấm cơ thể #Phòng ngừa ngộ độc khí CO

