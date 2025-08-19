Cảnh báo 7 bệnh xương khớp phổ biến ở tuổi già

Tuổi già khiến xương khớp suy yếu, dễ mắc các bệnh như thoái hóa, loãng xương, gout hay viêm khớp, gây đau nhức và hạn chế vận động.

Tuổi càng cao, hệ xương khớp càng chịu nhiều ảnh hưởng của quá trình lão hóa. Người cao tuổi thường đối mặt với các bệnh lý như thoái hóa khớp, loãng xương, viêm khớp… gây đau nhức, hạn chế vận động và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Không chỉ là dấu hiệu tất yếu của tuổi già, các bệnh xương khớp nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Việc hiểu rõ những bệnh thường gặp sẽ giúp người cao tuổi chủ động phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe xương khớp hiệu quả hơn.

Thoái hóa khớp

Thoái hóa khớp là bệnh phổ biến nhất ở người cao tuổi, đặc biệt ở khớp gối, khớp háng, cột sống cổ và thắt lưng. Nguyên nhân chính là sự mài mòn lớp sụn khớp theo thời gian, khiến bề mặt khớp trở nên xù xì, gây đau, cứng khớp và hạn chế vận động. Nếu không được can thiệp, bệnh dễ dẫn đến biến dạng khớp và tàn phế.

Loãng xương

Loãng xương xảy ra khi mật độ xương giảm dần, làm xương giòn, dễ gãy. Người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh, có nguy cơ mắc bệnh cao do sự suy giảm hormone estrogen. Biểu hiện thường kín đáo, chỉ đến khi gãy xương mới được phát hiện. Loãng xương gây ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh hoạt hằng ngày và dễ dẫn đến tàn phế.

Viêm khớp dạng thấp

Đây là bệnh lý tự miễn, thường khởi phát từ trung niên và kéo dài đến tuổi già. Viêm khớp dạng thấp gây đau, sưng, nóng đỏ ở nhiều khớp cùng lúc, đặc biệt là khớp nhỏ ở bàn tay, bàn chân. Bệnh kéo dài có thể gây biến dạng khớp, teo cơ và giảm khả năng vận động.

Gout

Gout là bệnh rối loạn chuyển hóa axit uric, thường gặp ở nam giới lớn tuổi. Người bệnh có những cơn đau khớp dữ dội, đột ngột, thường ở ngón chân cái, kèm sưng đỏ. Nếu không kiểm soát tốt, gout có thể gây biến chứng ở thận và tim mạch.

Thoát vị đĩa đệm và gai cột sống

Cột sống của người cao tuổi dễ bị tổn thương do đĩa đệm mất tính đàn hồi, nhân nhầy thoát ra ngoài hoặc xuất hiện gai xương. Bệnh gây đau lưng, đau lan xuống chân, tê bì, khó cử động, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống.

Viêm khớp gối

Khớp gối là khớp chịu lực nhiều nhất trong cơ thể, vì vậy dễ bị viêm khi tuổi cao. Viêm khớp gối thường gây đau nhức khi đi lại, sưng khớp, phát ra tiếng lạo xạo khi vận động. Nếu bệnh tiến triển nặng có thể khiến người bệnh khó đi lại, thậm chí phải thay khớp nhân tạo.

Loạn sản sụn (chondromalacia)

Ở tuổi già, sụn khớp có thể bị mềm và mòn dần, đặc biệt ở vùng bánh chè. Tình trạng này gây đau nhức đầu gối, nhất là khi leo cầu thang, đứng lên ngồi xuống. Bệnh tiến triển âm thầm, dễ bị nhầm với thoái hóa khớp, nhưng nếu không điều trị sớm có thể làm khớp gối suy yếu và mất chức năng vận động.

Cách phòng ngừa và chăm sóc xương khớp tuổi già

Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý: Bổ sung canxi, vitamin D, protein, các loại rau xanh, cá và hạt để nuôi dưỡng xương khớp.

Tập luyện nhẹ nhàng: Đi bộ, yoga, bơi lội hoặc tập dưỡng sinh giúp duy trì sự linh hoạt, tăng cường cơ bắp và hỗ trợ khớp.

Giữ cân nặng hợp lý: Tránh gây áp lực quá tải lên khớp, đặc biệt là khớp gối và cột sống.

Khám sức khỏe định kỳ: Phát hiện sớm các bệnh lý xương khớp để có biện pháp điều trị kịp thời.

Hạn chế rượu bia, thuốc lá: Vì chúng làm giảm hấp thu canxi và đẩy nhanh quá trình lão hóa xương.

Có ít nhất 7 bệnh xương khớp thường gặp ở người cao tuổi với mức độ ảnh hưởng khác nhau, từ đau nhức đơn thuần đến nguy cơ tàn phế. Người cao tuổi cần chủ động chăm sóc sức khỏe xương khớp bằng dinh dưỡng hợp lý, luyện tập phù hợp và thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường để duy trì cuộc sống khỏe mạnh, độc lập và an vui.