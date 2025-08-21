Hà Nội

Sống Khỏe

Bí quyết giảm đau xương khớp hiệu quả

Đau nhức xương khớp khiến vận động khó khăn. Một vài bí quyết đơn giản có thể giúp giảm đau hiệu quả.

Trương Hiền

Đau xương khớp là một vấn đề phổ biến, đặc biệt ở người cao tuổi. Ngày nay cả những người trẻ tuổi cũng có thể gặp phải do thói quen sinh hoạt không lành mạnh hoặc làm việc quá sức.

Cơn đau không chỉ ảnh hưởng đến khả năng vận động mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống. Tuy vậy, bạn có thể giảm đau xương khớp hiệu quả ngay tại nhà bằng những phương pháp đơn giản nhưng khoa học.

2.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Tập thể dục nhẹ nhàng đều đặn

Hoạt động thể chất giúp tăng tuần hoàn máu, làm săn chắc cơ bắp và hỗ trợ bảo vệ khớp. Một số bài tập nhẹ nhàng, an toàn cho xương khớp bao gồm:

Đi bộ: 20–30 phút mỗi ngày giúp duy trì độ linh hoạt của khớp.

Tập yoga hoặc Pilates: Giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp quanh khớp, giảm căng thẳng và cải thiện tư thế.

Bài tập duỗi khớp: Thực hiện các động tác giãn cơ tay, chân, cổ và lưng để giảm đau mỏi.

Lưu ý: Tránh các bài tập quá nặng hoặc gây áp lực trực tiếp lên khớp nếu đang bị đau cấp tính.

Chườm nóng và lạnh

Chườm nóng: Giúp giảm căng cơ, tăng lưu thông máu và giảm cứng khớp. Có thể dùng túi sưởi hoặc khăn ấm, áp lên vùng đau 15–20 phút mỗi lần.

Chườm lạnh: Thích hợp khi khớp sưng, viêm do chấn thương. Nhiệt lạnh giúp giảm viêm và đau tạm thời. Dùng túi đá hoặc khăn lạnh bọc đá, chườm 10–15 phút/lần.

Dinh dưỡng hỗ trợ xương khớp

Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm đau và duy trì sức khỏe xương khớp:

Canxi và vitamin D: Có nhiều trong sữa, sữa chua, hải sản và cá béo.

Omega-3: Giúp giảm viêm, có nhiều trong cá hồi, cá thu, hạt chia, hạt lanh.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: Trái cây, rau xanh, các loại hạt giúp giảm viêm và bảo vệ khớp.

Tránh thực phẩm gây viêm: Hạn chế đồ chiên, nhiều đường, thực phẩm chế biến sẵn và rượu bia.

Sử dụng thảo dược, thực phẩm bổ trợ

Một số loại thảo dược và thực phẩm chức năng có thể hỗ trợ giảm đau như:

Gừng và nghệ: Có tác dụng chống viêm tự nhiên, có thể dùng làm trà hoặc gia vị trong bữa ăn.

Tinh dầu bạc hà hoặc dầu khuynh diệp: Bôi ngoài da giúp giảm đau tạm thời.

Thực phẩm chức năng chứa glucosamine hoặc chondroitin: Hỗ trợ tái tạo sụn và giảm viêm khớp. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Giữ cân nặng hợp lý

Thừa cân làm tăng áp lực lên các khớp, đặc biệt là khớp gối, hông và cột sống. Duy trì cân nặng hợp lý giúp giảm đau, phòng ngừa thoái hóa khớp.

Thay đổi thói quen sinh hoạt

Ngồi làm việc đúng tư thế, tránh cong lưng hoặc ngồi quá lâu.

Tránh mang giày cao gót thường xuyên, chọn giày đế mềm và thoải mái.

Nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi.

Khi nào cần gặp bác sĩ?

Nếu đau xương khớp kéo dài, sưng đỏ, nóng hoặc hạn chế vận động, nên thăm khám bác sĩ chuyên khoa xương khớp để được chẩn đoán và điều trị phù hợp. Tự điều trị tại nhà chỉ phù hợp với các cơn đau nhẹ, không kèm viêm nặng.

Giảm đau xương khớp ngay tại nhà là điều hoàn toàn khả thi nếu bạn kết hợp vận động hợp lý, dinh dưỡng khoa học và các biện pháp hỗ trợ như chườm nóng/lạnh hay thảo dược. Quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể, duy trì thói quen lành mạnh và can thiệp kịp thời khi có dấu hiệu bất thường.

Sống Khỏe

Cảnh báo 7 bệnh xương khớp phổ biến ở tuổi già

Tuổi già khiến xương khớp suy yếu, dễ mắc các bệnh như thoái hóa, loãng xương, gout hay viêm khớp, gây đau nhức và hạn chế vận động.

Tuổi càng cao, hệ xương khớp càng chịu nhiều ảnh hưởng của quá trình lão hóa. Người cao tuổi thường đối mặt với các bệnh lý như thoái hóa khớp, loãng xương, viêm khớp… gây đau nhức, hạn chế vận động và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Không chỉ là dấu hiệu tất yếu của tuổi già, các bệnh xương khớp nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Việc hiểu rõ những bệnh thường gặp sẽ giúp người cao tuổi chủ động phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe xương khớp hiệu quả hơn.

Sống Khỏe

[INFOGRAPHIC] Thói quen xấu “tàn phá” xương khớp

info-5thoiquentanphaxuongkhop-01.jpg
Sống Khỏe

Hà Nội thông báo khẩn thu hồi thuốc Viên nang cứng Dicellnase trị xương khớp

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi thuốc xương khớp viên nang cứng Dicellnase do không đáp ứng tiêu chuẩn về độ hòa tan. 

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành thông báo số 4219/ SYT-NVD ngày 14/8/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc Viên nang cứng Dicellnase (Piroxicam 20mg), SĐK: VN-19810-16, số lô sản xuất D1072, ngày sản xuất 11/2023, hạn dùng 11/2026. Sản phẩm do Công ty TNHH thương mại Nam Đồng nhập khẩu.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội; các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không nằm trên địa bàn Hà Nội đã mua lô thuốc trên do Công ty Nam Đồng phân phối (nếu có).

