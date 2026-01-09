Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu sống bé trai bị hóc dị vật nguy kịch nhờ thủ thuật Heimlich

Một bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch vì hóc dị vật đã được cấp cứu kịp thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng sơ cứu cho phụ huynh.

Bình Nguyên

Theo Vietnamnet, ngày 8/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai 15 tháng tuổi được người nhà đưa đến phòng khám trong tình trạng tím tái, ngừng thở hoàn toàn nghi hóc dị vật. Các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện thủ thuật Heimlich để giải phóng đường thở cho trẻ. Chỉ trong thời gian ngắn, dị vật được tống ra ngoài, giúp bệnh nhi thở lại bình thường trong sự vỡ òa xúc động của gia đình.

Người chia sẻ clip là bác sĩ có tài khoản mạng xã hội Binhdaily (công tác tại một phòng khám đa khoa ở xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 7/1. Theo lời người nhà, thời điểm xảy ra tai nạn, bé đang ăn bỏng ngô và giò.

1-3672-9078.jpg
Bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch vì hóc dị vật đã được cấp cứu kịp thời. Ảnh cắt từ clip.

Trường hợp này được đánh giá rất may mắn vì trẻ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời. Đây cũng là bài học quan trọng đối với các bậc phụ huynh. Gia đình có trẻ nhỏ cần nắm vững kỹ thuật Heimlich cũng như các bước sơ cứu cơ bản để xử trí kịp thời khi trẻ không may bị hóc dị vật.

Theo bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - Trạm Cấp cứu vệ tinh số 32, Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, dị vật đường thở có thể gây cản trở không khí đi vào phế quản và phổi, dẫn đến tử vong chỉ trong vài phút nếu không được cấp cứu kịp thời.

Ở người lớn, dị vật đường thở thường là mảnh thức ăn trong khi ở trẻ em, dị vật thường là các vật nhỏ như đồ chơi. Vì vậy, người bị nghẹn do dị vật đường thở cần được cấp cứu ngay lập tức.

Trường hợp trên cũng là bài học lớn cho các bậc phụ huynh. Nhà có trẻ nhỏ thì tốt nhất là nên nằm lòng kỹ thuật Heimlich và các bước sơ cứu cơ bản. Bởi trong những lúc "ngàn cân treo sợi tóc", từng giây, từng phút đều quý giá. Đến lúc cần thiết mới tra Google thì thực sự là quá muộn.

Cần xử lý nhanh các tình huống hóc dị vật để cứu sống trẻ (Ảnh minh họa: KT)

Heimlich là kỹ thuật thông dụng trong cấp cứu tai mũi họng, nhằm ngăn ngừa tình huống nghẹt thở trong trường hợp vô tình bị thức ăn hoặc các dị vật rơi vào khu vực đường thở gây hiện tượng nghẹt thở. Mục đích của phương pháp này là dùng tay tạo áp lực mạnh vừa đủ trong đường dẫn khí của người bệnh nhằm đẩy dị vật gây tắc khí quản khỏi đường hô hấp trên.

Các trường hợp thường xảy ra hiện tượng dị vật gây tắc đường thở khá nhiều. Trong đó, trường hợp phổ biến nhất là xảy ra hóc nghẹn khi đang ăn, sau khi say hoặc sặc bột ở trẻ.

Cha đẻ của kỹ thuật này là Henry J. Heimlich – một bác sĩ người Mỹ. Do đó, người ta đã dùng tên của ông để đặt tên cho hình thức sơ cứu này.

#hóc dị vật #nguy kịch #thủ thuật Heimlich #Cứu sống bé trai

