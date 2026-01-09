Trẻ 3 tuổi bị chó nhà cắn nguy kịch, cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn từ vật nuôi

Ngày 5/1/2026 vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và cấp cứu một trường hợp bé trai (3 tuổi, ở Hải Phòng), bị chó nuôi trong gia đình cắn, gây ra vết thương thấu ngực và tràn máu, tràn khí màng phổi bên phải.

Trường hợp này là lời cảnh báo về những nguy hiểm tiềm ẩn từ vật nuôi trong gia đình nếu không được quản lý chặt chẽ, đặc biệt trong môi trường sinh hoạt có trẻ em.

Ảnh BVCC

Chó ngoan hiền, trẻ vẫn thường chơi nhưng cắn trẻ nguy kịch

Theo lời kể của gia đình, tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 4/1/2026. Trong khi chơi, trẻ đã dùng một chiếc gậy đánh vào chó (đây là giống chó lai, có trọng lượng khoảng 30kg), khiến con vật bị kích động và tấn công trẻ, cắn mạnh liên tục vào vùng ngực phải.

Ngay sau tai nạn, trẻ được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhi có vết thương thấu ngực phải, gây tràn máu và tràn khí màng phổi phải.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu và đặt dẫn lưu màng phổi cho trẻ. Tuy nhiên, do mức độ tổn thương nặng và các nguy cơ biến chứng cao, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Theo ThS.BS Bùi Đức Vũ, Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương: Trẻ vào Khoa Cấp cứu và Chống độc lúc 11h30 ngày 5/1 trong tình trạng suy hô hấp, phải hỗ trợ thở máy qua nội khí quản.

Qua thăm khám và đánh giá ban đầu, các bác sĩ ghi nhận trẻ có vết thương thấu ngực, kèm theo tràn khí màng phổi, tổn thương đụng dập nhu mô phổi và gãy xương các cung liên sườn.

ThS.BS Bùi Đức Vũ chia sẻ về tình trạng bệnh nhi khi nhập viện - Ảnh BVCC

Trước tình trạng nặng của bệnh nhi, ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã hội chẩn, phối hợp với các chuyên khoa Ngoại lồng ngực, Chỉnh hình, Phòng khám, Tư vấn tiêm chủng. Sau khi đánh giá toàn diện, bệnh nhi được chỉ định chuyển đến Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa để tiếp tục hồi sức và chăm sóc tích cực.

Đáng chú ý là trẻ chưa được tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại trước đó. Con chó gây tai nạn cũng chưa được tiêm vắc xin phòng dại. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh dại – một bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong cao nếu không được dự phòng kịp thời.

“Trước nguy cơ này, chúng tôi đã khẩn trương phối hợp với Phòng khám, tư vấn tiêm chủng để tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại theo đúng phác đồ cho bệnh nhi. Song song với đó, chúng tôi tập trung theo dõi và kiểm soát tình trạng chảy máu, tràn máu, tràn khí màng phổi, nguy cơ nhiễm trùng và suy hô hấp.

Rất may mắn, nhờ được cấp cứu đúng cách từ tuyến dưới và sự phối hợp của các chuyên khoa tại Bệnh viện Nhi Trung ương, việc điều trị cho bệnh nhi đã diễn ra thuận lợi. Sau 2 ngày, tình trạng bệnh nhi được kiểm soát và tiến triển tốt, các chỉ số ổn định”, ThS.BS Nguyễn Đức Thường, Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.

ThS.BS Nguyễn Đức Thường thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Hiện tại, trẻ đã được cai máy thở, tỉnh táo, vận động bình thường. Dự kiến, trẻ có thể được ra viện trong vài ngày tới.

Cách tránh để trẻ nguy hiểm trước vật nuôi

Nhớ lại thời điểm con trai bị chó cắn, bố bệnh nhi vẫn chưa hết bàng hoàng: “Bình thường chó nhà nuôi khá hiền, cháu vẫn thường xuyên chơi gần chó, nhưng không ngờ hôm đó cháu lại bị tấn công nghiêm trọng như vậy.

Đây là bài học sâu sắc cho gia đình chúng tôi và cả các bố mẹ khác. Tốt nhất là không nên nuôi chó to trong nhà, cần tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi và có các biện pháp phòng hộ, đặc biệt phải giám sát các con thật kỹ khi vui chơi, tránh để xảy ra tình huống đáng tiếc”.

Bố mẹ bệnh nhi chia sẻ về tai nạn do chó nuôi trong gia đình gây ra đối với con trai - Ảnh BVCC

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo: Cần tiêm phòng, quản lý vật nuôi chặt chẽ và giám sát trẻ nhỏ liên tục. Tai nạn do chó và các vật nuôi trong gia đình cắn, có thể gây hậu quả rất nặng nề đối với trẻ nhỏ, không chỉ là nguy cơ nhiễm bệnh dại mà còn có thể dẫn đến các tổn thương nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Vì vậy, cha mẹ lưu ý một số khuyến cáo sau:

Chó và các vật nuôi trong gia đình cần được tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt là vắc xin phòng dại.

Không thả rông chó, cần xích, rọ mõm đối với chó to, hung dữ, nhất là trong gia đình có trẻ nhỏ.

Trẻ em không nên chơi đùa một mình với chó hoặc các vật nuôi.

Người lớn cần giám sát trẻ liên tục, tránh để trẻ trêu chọc hoặc kích động vật nuôi.

Khi trẻ bị chó hoặc vật nuôi cắn, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch hoặc xà phòng trong ít nhất 15 phút; sát khuẩn bằng cồn iod hoặc cồn 70 độ và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu, tiêm phòng và điều trị kịp thời.

ThS.BS Nguyễn Đức Thường, ThS.BS Bùi Đức Vũ (Bệnh viện Nhi Trung ương)