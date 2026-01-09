Phòng ngừa phổi tắc nghẽn mạn tính trong thời tiết lạnh

Mùa đông làm tăng các đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn, người cao tuổi cần giữ ấm, tuân thủ điều trị và đi khám định kỳ để giảm nguy cơ.

Khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa hoặc các đợt rét sâu kéo dài, số ca mắc và tái phát các bệnh hô hấp, bệnh phổi có xu hướng gia tăng rõ rệt.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, những ngày gần đây, khi thời tiết chuyển lạnh, số bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình gia tăng rõ rệt. Nhiều trường hợp là người cao tuổi, người có bệnh phổi mạn tính nhập viện trong tình trạng khó thở, tái phát các đợt cấp, phải điều trị kéo dài.

Chị Nguyễn Thị Thanh, người nhà bệnh nhân Trương Văn Điểu, 78 tuổi, xã Hồng Sơn đang điều trị tại đây cho biết: "Bố tôi có tiền sử mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Vừa qua trời lạnh, bố tôi xuất hiện tình trạng khó thở, ho nhiều, sức khỏe suy yếu... nên gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu".

Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vân Đình điều trị cho bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính. Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Tương tự, bệnh nhân Nguyễn Văn Tân, 69 tuổi, xã Hòa Xá, có tiền sử hen phế quản, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và từng trải qua một đợt cấp - giai đoạn bệnh đột ngột trở nặng với các biểu hiện khó thở nhiều, tăng ho và khạc đờm. Bệnh nhân được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vân Đình điều trị ổn định và được quản lý ngoại trú. Định kỳ hàng tháng, bệnh nhân đến khám và lấy thuốc.

Sẵn sàng đáp ứng, điều trị kịp thời cho bệnh nhân, Bệnh viện đa khoa Vân Đình đã chủ động bố trí nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, duy trì trực cấp cứu nhằm đảm bảo tiếp nhận và điều trị kịp thời. Đồng thời, bệnh viện tiếp tục duy trì hiệu quả phòng quản lý bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản. Người bệnh được theo dõi, cấp thuốc và hướng dẫn tuân thủ điều trị định kỳ, góp phần hạn chế các đợt cấp phải nhập viện.

Ảnh minh họa/Internet

BSCKI Nguyễn Đắc Duy, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết: "Thời tiết lạnh là yếu tố nguy cơ rõ rệt khiến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính dễ bùng phát các đợt cấp. Do phổi là cơ quan tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, nên mọi biến đổi của không khí đều tác động tức thì đến đường thở.

Khi không khí lạnh tràn vào, khả năng làm ấm, làm ẩm và bảo vệ của niêm mạc hô hấp bị suy giảm, đồng thời sức đề kháng tại chỗ cũng yếu đi, đặc biệt ở người cao tuổi và những người có bệnh nền, làm tăng nguy cơ bệnh trở nặng. Đây là bệnh lý mạn tính khiến người bệnh gặp khó khăn trong hô hấp do đường thở bị hẹp hơn bình thường, lâu dài dẫn đến suy hô hấp và có thể gây tử vong".

Để phòng ngừa bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các bệnh lý hô hấp, hạn chế biến chứng trong điều kiện thời tiết chuyển lạnh, ô nhiễm không khí, BSCKI Nguyễn Đắc Duy khuyến cáo, người cao tuổi và gia đình cần giữ ấm cơ thể khi sáng sớm và ban đêm, chú ý bảo vệ vùng cổ, ngực, mũi, họng; hạn chế ra ngoài vào thời điểm không khí ô nhiễm nặng; đeo khẩu trang khi ra ngoài. Người cao tuổi cần tuân thủ điều trị các bệnh mạn tính theo đúng chỉ định, không tự ý bỏ thuốc; tái khám đúng hẹn; tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine như cúm, phế cầu...

Đồng thời duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, uống đủ nước để tăng cường sức đề kháng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như ho, sốt, khó thở, mệt nhiều... cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

BSCKI Nguyễn Đắc Duy lưu ý, đối với những người đã được chẩn đoán mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, việc tuân thủ phác đồ điều trị, sử dụng thuốc đúng liều, đúng thời gian là yếu tố then chốt trong kiểm soát bệnh. Tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc khi thấy triệu chứng thuyên giảm. Ngoài ra, việc tái khám định kỳ, theo dõi chức năng hô hấp và điều chỉnh thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ là cần thiết để ngăn ngừa đợt cấp và biến chứng.

Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, chủ động phòng ngừa và kiểm soát tốt bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong mùa lạnh không chỉ giúp người bệnh ổn định sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần giảm gánh nặng cho hệ thống y tế trong những tháng cao điểm mùa đông - xuân.