Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Phẫu thuật miễn phí giúp thiếu niên Phú Thọ thoát cảnh đi kiễng gót nhiều năm

Nhờ chương trình khám, phẫu thuật miễn phí, một thiếu niên 15 tuổi ở Phú Thọ bị co gân gót được can thiệp thành công, mở ra cơ hội cải thiện vận động.

Nguyễn Hinh

Ngày 9/1, đại diện Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, các chuyên gia đến từ Trung tâm II (Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam) và các bác sĩ của bệnh viện vừa tiến hành tái khám cho các bệnh nhi trong chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật diễn ra hồi tháng 11/2025.

e7f66fc2d2425d1c0453.jpg
Thiếu niên 15 tuổi được tháo bột sau phẫu thuật.

Trong số các bệnh nhi tái khám lần này có em T.T.T. (SN 2011, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ). Thiếu niên 15 tuổi này có tiền sử u máu vùng mặt bẩm sinh và đã được điều trị tại nhiều cơ sở y tế ngay sau khi chào đời. Quá trình bệnh khiến trẻ chậm phát triển vận động, khoảng 4-5 tuổi mới có thể đi lại nhưng hai chi dưới yếu, kèm theo di chứng co gân gót (gân Achilles) hai bên do cơ sinh đôi co rút kéo dài, gây biến dạng bàn chân.

Trước phẫu thuật, T. gặp nhiều khó khăn trong đi lại, dáng đi kiễng gót kéo dài do tăng phản xạ và co rút gân cơ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, học tập và tâm lý.

Cơ hội thay đổi đến với bệnh nhi khi em được tiếp nhận trong Chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, diễn ra từ ngày 24 đến 28/11/2025 tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ. Chương trình do Trung tâm II, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức, với sự đồng hành, tài trợ của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup).

d786e0b25d32d26c8b23.jpg
Lần đầu tiên em đứng được với bàn chân về tư thế vuông góc sinh lý.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt phản xạ gân cơ sinh đôi nhằm giảm tăng phản xạ, giải phóng co rút gân, cải thiện dáng đi và hạn chế tình trạng đi kiễng chân. Sau phẫu thuật, bệnh nhi được bó bột chỉnh hình để cố định và định hình bàn chân ở tư thế phù hợp. Quá trình hậu phẫu cho thấy tình trạng tiến triển tốt, không ghi nhận biến chứng.

Ngày 19/12/2025, bệnh nhi được tái khám lần đầu và thay bột mới. Sáng nay, 9/1, T. được tháo bột, chuyển sang sử dụng máng chân định hình để đưa bàn chân về tư thế vuông góc sinh lý. Tại buổi tái khám, y sĩ Phạm Văn Lý, Trung tâm II, đã trực tiếp hướng dẫn gia đình các bài tập phục hồi chức năng tại nhà nhằm duy trì hiệu quả điều trị lâu dài.

Khoảnh khắc T. bước những bước đi đầu tiên với bàn chân đứng thẳng trên mặt đất, không còn kiễng gót, đã khiến gia đình và đội ngũ y bác sĩ xúc động. Theo đánh giá chuyên môn, nếu tuân thủ tốt phác đồ tập luyện và tái khám định kỳ, khả năng vận động của bệnh nhi sẽ tiếp tục được cải thiện, giúp ổn định dáng đi, nâng cao chất lượng cuộc sống và sự tự tin trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo đại diện Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, chương trình đã giúp nhiều trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được phẫu thuật hoàn toàn miễn phí, từng bước hồi phục và mở ra những cơ hội mới để hòa nhập cộng đồng. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa điều trị y khoa mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo nguy cơ nhiễm uốn ván từ các vết thương không hở.

(Nguồn: VTV1)

#Phú Thọ #trẻ khuyết tật #co gân gót #phẫu thuật miễn phí #Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ #Quỹ Thiện Tâm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu người đàn ông 59 tuổi ở Phú Thọ bị đột quỵ não cấp

Bệnh nhân 59 tuổi bị đột quỵ nhờ phát hiện sớm và can thiệp tái thông mạch, đã hồi phục thần kỳ sau hai lần điều trị thành công.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (Phú Thọ) vừa điều trị thành công một trường hợp đột quỵ não cấp nhờ được đưa đến bệnh viện sớm và can thiệp kịp thời.

Người bệnh là ông T.V.H nam, 59 tuổi, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ trước đó không có bệnh lý nền đặc biệt, vào viện trong tình trạng đột quỵ não cấp.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thuốc sinh học giải cứu nguy cơ tàn phế cho người viêm cột sống dính khớp

Ứng dụng thuốc sinh học nhằm trúng đích đã mang lại y vọng mới cho người bệnh viêm cột sống dính khớp nặng, kém đáp ứng điều trị.

Trong những năm gần đây, các bệnh lý cơ xương khớp, đặc biệt là bệnh viêm cột sống dính khớp đang có xu hướng trẻ hóa và gia tăng nhanh chóng. Người bệnh phải chịu đựng cơn đau kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận động và chất lượng cuộc sống, thậm chí có nguy cơ tàn phế nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, việc điều trị bằng thuốc sinh học – một phương pháp hiện đại, nhắm trúng đích, đã mang đến cơ hội hồi phục cho nhiều người bệnh nặng, đáp ứng kém với các phương pháp điều trị truyền thống.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Điện cơ đồ kích thích tiềm năng vận động người bệnh liệt nặng

Sự chuyển dịch từ tập luyện thụ động sang chủ động thông qua công nghệ tập luyện khởi phát bằng điện cơ là xu thế tất yếu của y học hiện đại.

Trong phục hồi chức năng vận động cho người bệnh liệt nặng, thách thức lớn nhất đối với các bác sĩ, kỹ thuật viên là làm thế nào để kích hoạt lại những tín hiệu thần kinh đã bị tổn thương khi cơ lực của người bệnh chỉ còn ở mức tối thiểu.

Các phương pháp tập thụ động truyền thống hay robot tập thông thường không đủ để tạo ra sự đột phá trong việc tái thiết lập liên kết não bộ. Trước thực tế đó, mới đây Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) đã phối hợp cùng các chuyên gia quốc tế tổ chức tập huấn công nghệ Robot Luna EMG – một giải pháp tiên tiến sử dụng điện cơ đồ để kích thích tiềm năng vận động của người bệnh ngay từ giai đoạn sớm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới