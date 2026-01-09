Phẫu thuật miễn phí giúp thiếu niên Phú Thọ thoát cảnh đi kiễng gót nhiều năm

Ngày 9/1, đại diện Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, các chuyên gia đến từ Trung tâm II (Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam) và các bác sĩ của bệnh viện vừa tiến hành tái khám cho các bệnh nhi trong chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật diễn ra hồi tháng 11/2025.

Thiếu niên 15 tuổi được tháo bột sau phẫu thuật.

Trong số các bệnh nhi tái khám lần này có em T.T.T. (SN 2011, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ). Thiếu niên 15 tuổi này có tiền sử u máu vùng mặt bẩm sinh và đã được điều trị tại nhiều cơ sở y tế ngay sau khi chào đời. Quá trình bệnh khiến trẻ chậm phát triển vận động, khoảng 4-5 tuổi mới có thể đi lại nhưng hai chi dưới yếu, kèm theo di chứng co gân gót (gân Achilles) hai bên do cơ sinh đôi co rút kéo dài, gây biến dạng bàn chân.

Trước phẫu thuật, T. gặp nhiều khó khăn trong đi lại, dáng đi kiễng gót kéo dài do tăng phản xạ và co rút gân cơ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, học tập và tâm lý.

Cơ hội thay đổi đến với bệnh nhi khi em được tiếp nhận trong Chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, diễn ra từ ngày 24 đến 28/11/2025 tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ. Chương trình do Trung tâm II, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức, với sự đồng hành, tài trợ của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup).

Lần đầu tiên em đứng được với bàn chân về tư thế vuông góc sinh lý.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt phản xạ gân cơ sinh đôi nhằm giảm tăng phản xạ, giải phóng co rút gân, cải thiện dáng đi và hạn chế tình trạng đi kiễng chân. Sau phẫu thuật, bệnh nhi được bó bột chỉnh hình để cố định và định hình bàn chân ở tư thế phù hợp. Quá trình hậu phẫu cho thấy tình trạng tiến triển tốt, không ghi nhận biến chứng.

Ngày 19/12/2025, bệnh nhi được tái khám lần đầu và thay bột mới. Sáng nay, 9/1, T. được tháo bột, chuyển sang sử dụng máng chân định hình để đưa bàn chân về tư thế vuông góc sinh lý. Tại buổi tái khám, y sĩ Phạm Văn Lý, Trung tâm II, đã trực tiếp hướng dẫn gia đình các bài tập phục hồi chức năng tại nhà nhằm duy trì hiệu quả điều trị lâu dài.

Khoảnh khắc T. bước những bước đi đầu tiên với bàn chân đứng thẳng trên mặt đất, không còn kiễng gót, đã khiến gia đình và đội ngũ y bác sĩ xúc động. Theo đánh giá chuyên môn, nếu tuân thủ tốt phác đồ tập luyện và tái khám định kỳ, khả năng vận động của bệnh nhi sẽ tiếp tục được cải thiện, giúp ổn định dáng đi, nâng cao chất lượng cuộc sống và sự tự tin trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo đại diện Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, chương trình đã giúp nhiều trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được phẫu thuật hoàn toàn miễn phí, từng bước hồi phục và mở ra những cơ hội mới để hòa nhập cộng đồng. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa điều trị y khoa mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

(Nguồn: VTV1)