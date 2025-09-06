Rủ nhau ra hồ thuỷ lợi “đập đá”, nhóm đối tượng bị bắt quả tang

Nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép ma túy tại nhà gác cửa xả nước hồ thủy lợi Đạ Hàm (xã Đạ Tẻh) thì bị lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng ập vào bắt quả tang.

Ngày 6/9, Công an xã Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng 31/8, tại nhà gác cửa xả nước hồ thủy lợi Đạ Hàm (xã Đạ Tẻh), lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mật phục theo dõi. Đến khoảng 2h30 cùng ngày, khi các đối tượng đang trong tình trạng “phê” ma túy thì bị các trinh sát Công an xã Đạ Tẻh ập vào bắt quả tang.

Nhóm đối tượng bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Ngay sau đó, Công an xã Đạ Tẻh đã tiến hành xét nghiệm nhanh và cả 6 đối tượng đều dương tính với ma túy loại Methamphetamine; đồng thời, lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với các đối tượng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua số ma tuý nói trên từ L.X.H (29 tuổi, ngụ tại Thôn 7, xã Đạ Tẻh) với giá 500 nghìn đồng. Sau đó, các đối tượng hẹn nhau đến hồ Đạ Hàm để tổ chức sử dụng.

Mở rộng điều tra, Công an xã Đạ Tẻh phối hợp Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của L.X.H và phát hiện 1 gói nylon bên trong chứa chất nghi là ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

