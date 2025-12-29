Hà Nội

Xã hội

Danh sách 545 phương tiện bị phạt nguội ở Hà Nội qua camera AI

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội công khai danh sách 545 phương tiện bị "phạt nguội" ở Hà Nội qua camera AI.

Nguyễn Hinh

Ngày 29/12, Công an Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát giao thông vừa công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI.

Trước đó, từ ngày 13/12, Công an Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội (Camera AI) vào hoạt động và thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

3333332.jpg
Hà Nội vận hành camera AI từ ngày 13/12.

Từ đó đến nay, hệ thống Camera AI đã phát hiện, ghi hình hàng trăm trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô. Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã gửi 545 thông báo đến chủ phương tiện vi phạm bao gồm cả ô tô và xe máy.

Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin “phạt nguội” trên ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn, hoặc liên hệ trực tiếp Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) tại số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, điện thoại: 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết.

Đối với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến 14 địa điểm tiếp nhận, giải quyết kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (phạt nguội) của Phòng Cảnh sát giao thông để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Danh sách các phương tiện bị phạt nguội:

112444334167830522616.jpg
a70ac2b6ee776129386617.jpg
112444334167830522618.jpg
112444334167830522619.jpg
112444334167830522620.jpg
112444334167830522621.jpg
112444334167830522622.jpg
112444334167830522623.jpg
a94751fa7d3bf265ab2a24.jpg

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Camera AI phát hiện loạt trường hợp vi phạm giao thông.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

