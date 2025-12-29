Nhiều sai phạm dự án Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt Lai Cách

Thanh tra TP Hải Phòng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong đầu tư xây dựng dự án Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt Lai Cách.

Thanh tra TP Hải Phòng vừa ban hành kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng đối với Dự án Đầu tư xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (nay là phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng) do Công ty Xây dựng và vận tải Minh Thanh (TNHH) làm chủ đầu tư.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách

Nhiều tồn tại, hạn chế về hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng

Kết luận thanh tra đã chỉ ra hàng loạt những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng đối với Dự án Đầu tư xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách.

Cụ thể, về việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, trước khi phê duyệt quy hoạch, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng, UBND huyện Cẩm Giàng không có Văn bản gửi Sở Xây dựng để thống nhất ý kiến theo quy định. Dẫn đến, nội dung và quy định quản lý đồ án quy hoạch chi tiết chưa đảm bảo theo quy định; một số chỉ tiêu về cơ cấu sử dụng đất chưa phù hợp theo quy chuẩn như vượt tỉ lệ đất giao thông; thiếu tỉ lệ đất công trình công cộng; không quy định về đất nghĩa địa nằm trong khu dân cư.

Dự án KCQ&DC Lai Cách được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt vào danh mục Dự án đầu tư có sử dụng đất tuy nhiên khi triển khai thực hiện quy trình về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, UBND huyện Cẩm Giàng lập, trình thẩm định và đề xuất phê duyệt Hồ sơ mời thầu không đầy đủ nội dung theo quy định;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thẩm định, đề xuất UBND tỉnh Hải Dương ban hành các Quyết định về phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả sơ tuyển và phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư nhưng không yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nội dung Hồ sợ mời thầu dẫn đến việc tham mưu UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1290 ngày 26/4/2018 về việc phệ duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thiếu thông tin về quy mô, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất và hoạt động kinh doanh bất động sản.

Nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 776 ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận đầu tư chưa phù hợp với Quyết định số 1290 ngày 26/4/2018, cụ thể, bổ sung nội dung về hình thức đầu tư, giao đất, sản phẩm của dự án là nhà ở và hoạt động kinh doanh bất động sản.

Về giao đất, tổng diện tích đất được giao tại các Quyết định số 3005 ngày 5/10/2020, số 2908 ngày 6/10/2021 của UBND tỉnh Hải Dương là 59.861m²; thực tế diện tích đã được giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và đã được giao cho Công ty Minh Thanh là 59.801m²; phần diện tích còn thiếu là 60m² do UBND huyện Cẩm Giàng chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Nhà đầu tư dẫn đến thời gian thi công của Dự án chưa đảm bảo theo tiến độ được phê duyệt. Theo báo cáo của Công ty Minh Thanh tại buổi làm việc ngày 2/12/2025, công ty đã chủ động thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích 30m² tuy nhiên Công ty Minh Thanh không cung cấp được hồ sơ, tài liệu phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền; hiện trạng tại dự án còn diện tích 30m² chưa giải phóng được mặt bằng.

Bên cạnh đó, ngày 2/8/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương tiến hành giao 59.801m2 đất tại thực địa cho Công ty Minh Thanh, thời điểm giao đất ngoài thực địa là chậm thời gian so với các Quyết định số 3005 và số 2908, dẫn đến việc chậm tiến độ của dự án.

Việc thực hiện theo quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, kết luận thanh tra chỉ rõ, ngày 10/10/2024, Chi cục Giám định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương) có Báo cáo số 66 về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Hạ tầng kỹ thuật (đợt 1) thuộc Dự án KCQ&DC Lai Cách. Theo nội dung báo cáo, ngoài các công trình, hạng mục công trình thi công cơ bản phù hợp với Giấy phép xây dựng được cấp và quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt, còn một số hạng mục thi công có sai khác so với thiết kế.

Đáng chú ý, tại thời điểm thanh tra, Đoàn Thanh tra phối hợp với Công ty Minh Thanh kiểm tra thực tế việc quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, cho thấy, tại hiện trường có 3 công trình nhà ở quy mô 1 tầng do cá nhân/hộ gia đình nhận chuyển nhượng từ Công ty Minh Thanh đã thi công hoàn thiện và đưa sử dụng không có Giấy phép xây dựng, quy mô xây dựng không phù hợp với quy định về quản lý quy hoạch xây dựng được phê duyệt (quy mô từ 3 đến 5 tầng). Tuy nhiên, UBND huyện Cẩm Giàng (trước tháng 7/2025), UBND phường Tứ Minh (từ 1/7/2025 đến nay) chưa thực hiện việc lập hồ sơ, ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Theo báo cáo ngày 10/10/2024 của Chi cục Giám định xây dựng về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu cho thấy một số tồn tại, hạn chế về quản lý chất lượng, nghiệm thu. Thông báo số 277 về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu cho thấy Sở Xây dựng đã phát hiện các sai phạm về quản lý chất lượng. Tuy nhiên, chưa chỉ đạo Thanh tra Sở lập hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Thanh tra TP Hải Phòng kết luận, công ty Minh Thanh chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát thi công khi để các nhà thầu sử dụng một số vật liệu chưa có chứng nhận hợp quy; đưa một số thiết bị, máy móc chưa có chứng nhận kiểm định an toàn vào thi công tại dự án. Tổ chức thi công một số hạng mục công trình có sai khác so với Giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Chưa thực hiện nghiêm việc lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân

Từ kết luận thanh tra trên, Chánh Thanh tra TP Hải Phòng kiến nghị, Công ty Minh Thanh khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, sai phạm về hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng thi công theo các kiến nghị Sở Xây dựng tại Thông báo số 277 và tại kết luận này. Nghiêm túc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Tiếp tục hoàn thành các hạng mục của Dự án theo đúng tiến độ; tổ chức bàn giao hạ tầng kỹ thuật cơ quan quản lý theo quy định; quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đối với các công trình nhà ở xây dựng tại Dự án theo quy định cho đến khi thực hiện việc bàn giao hạ tầng cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận.

UBND phường Tứ Minh chủ trì xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân (thuộc UBND huyện Cẩm Giàng trước sáp nhập) đối với các khuyết điểm, tồn tại hạn chế nêu tại kết luận; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các sai phạm được phát hiện qua thanh tra. Chủ trì việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính về trật tự xây dựng (nếu có) đối với 3 công trình nhà ở riêng lẻ phát sinh tại dự án theo thẩm quyền, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Sở Xây dựng kiểm tra, làm rõ các sai phạm về hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng thi công của Công ty Minh Thanh nêu tại Báo cáo số 66 ngày 10/10/2024 của Chi cục Giám định xây dựng; Chỉ đạo việc lập hồ sơ, ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Khẩn trương đôn đốc Công ty Minh Thanh hoàn thiện, tiến hành nghiệm thu hoàn thành toàn bộ dự án; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình.

Xác định rõ trách nhiệm tập thể và các cá nhân được giao phụ trách (thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 đến tháng 6/2025) khi để xảy ra các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm nêu tại kết luận; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định rõ trách nhiệm tập thể và các cá nhân được giao phụ trách (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2024) khi để xảy ra các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm nêu tại kết luận; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các sai phạm được phát hiện qua thanh tra.

Sở Tài chính xác định rõ trách nhiệm tập thể và các cá nhân được giao phụ trách (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 2020) khi để xảy ra các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm nêu trên; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các sai phạm được phát hiện qua thanh tra.