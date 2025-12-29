Tỉnh Phú Thọ xảy ra 190 vụ cháy trong vòng 1 tháng

Trong tháng 11/2025, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 190 vụ cháy, làm chết 1 người, bị thương 1 người, thiệt hại về tài sản ước tính trên 200 tỷ đồng.

Ngày 29/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong tháng 11/2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 190 vụ cháy, làm chết 1 người, bị thương 1 người, thiệt hại về tài sản ước tính trên 200 tỷ đồng. Nhiều vụ cháy gây tổn thất lớn đối với hàng hóa, máy móc, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ảnh minh họa.

Qua phân tích các vụ việc cho thấy, nguồn nhiệt phát sinh từ năng lượng điện là một trong những nguyên nhân nguy hiểm nhất dẫn đến cháy, nổ. Các lỗi phổ biến gồm chập mạch điện; mối nối dây lỏng, hở; điểm tiếp xúc kém; câu mắc, đấu nối dây điện tùy tiện; sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một ổ cắm; lắp đặt thêm thiết bị ngoài thiết kế ban đầu gây quá tải; để vật liệu dễ cháy gần thiết bị điện. Bên cạnh đó, không ít hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn sử dụng dây dẫn, thiết bị điện đã xuống cấp, vỏ cách điện kém, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng chưa được thay thế kịp thời.

Trước thực trạng trên, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, ngành Điện và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền tập trung vào nhận diện các nguy cơ cháy nổ từ điện, kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố ban đầu và việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy. Song song với đó, công tác kiểm tra, rà soát hệ thống điện tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục các tồn tại, thiếu sót.

Thực tế, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn xảy ra các vụ cháy liên quan đến hệ thống dây dẫn điện, kể cả trên cột điện và trong khu dân cư. Điều này cho thấy công tác bảo đảm an toàn điện cần có sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm hơn nữa của các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời đòi hỏi ý thức tự giác của mỗi người dân. Việc nâng cao kiến thức, nhận thức về nguy cơ cháy nổ tại nơi ở, nơi làm việc; thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục các sơ hở trong sử dụng điện là giải pháp quan trọng để phòng ngừa cháy, nổ từ sớm.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn trong sử dụng điện cho sinh hoạt và sản xuất theo pháp luật về điện lực…

