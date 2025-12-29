Hà Nội

Xã hội

CSGT xử lý tài xế làm rơi 3 tấn ngô hạt trên đường cao tốc

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử lý một trường hợp vi phạm làm rơi vãi khoảng 3 tấn ngô hạt trên tuyến cao tốc CT07.

Bảo Ngân

Ngày 29/12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) vừa xử lý một trường hợp vi phạm làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một xe ô tô đầu kéo, kéo theo sơ mi rơ moóc chở hàng hoá (ngô hạt) bị rơi vãi xuống mặt đường khi lưu thông trên tuyến cao tốc CT07, hướng từ Hà Nội đi Thái Nguyên, gây mất trật tự an toàn giao thông.

1.jpg
Ngô hạt từ trên thùng xe ô tô rơi vãi xuống đường cao tốc được camera hành trình ô tô phía sau ghi lại. (Ảnh: Cục CSGT).

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng xác minh, làm rõ. Cụ thể, khoảng 10h ngày 29/12, anh N.V.T (SN 05/01/1988, trú tại Thượng Vụ 2, phường Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 20H-004…, kéo theo sơ mi rơ moóc 20R-012… chở ngô hạt từ Cảng Đa Phúc về một doanh nghiệp, lưu thông trên cao tốc CT07 (hướng Hà Nội – Thái Nguyên). Khi đến Km 42+400/CT07, do thùng phía sau xe bị bung chốt khoá, khoảng 03 tấn ngô hạt đã rơi vãi xuống mặt đường.

2.jpg
Gần 3 tấn ngô hạt rơi vãi xuống đường cao tốc, gây mất trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Cục CSGT).

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, tiến hành làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe N.V.T về hành vi “Làm rơi vãi hàng hoá trên đường bộ”, theo điểm a, khoản 2, Điều 17, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Đồng thời, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông; phối hợp với lái xe và đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương dọn dẹp mặt đường, bảo đảm an toàn và thông suốt tuyến CT07.

