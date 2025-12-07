Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Triệt xóa đường dây vận chuyển ma tuý xuyên biên giới ở An Giang

Đang vận chuyển lượng lớn ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, đối tượng Phạm Thanh Lương đã bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 7/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, bắt 01 đối tượng, thu giữ 4kg ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 14h45 ngày 28/11, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm/Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm miền nam, Phòng PC04 Công an tỉnh An Giang, Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tuần tra, kiểm soát tại khu vực chợ Khánh An thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng bắt giữ 01 người đàn ông có mang theo một túi xách màu đen từ phía Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong túi có hai bọc nilon với ký hiệu năm ngôi sao cùng các dòng chữ nước ngoài và 2 bọc nilon có in hình bông hoa. Tất cả các bọc trên đều có chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy).

z7299683588976-82381.jpg
Đối tượng Phạm Thanh Lương cùng tang vật bị bắt giữ.

Làm việc với lực lượng chức năng, người đàn ông khai tên là Phạm Thanh Lương (sinh năm 1980, nơi thường trú tỉnh Quảng Trị) chỗ ở tại Campuchia. Ngày 27/11, ông Sáu (người Campuchia gốc Việt) đến lán nơi làm việc của Lương đưa 1 bọc đen bên trong có 4 bọc nilon (Lương khai đựng gì không rõ) và nhờ đưa sang Đình ở xã Khánh An đi lên hướng Châu Đốc, đến khu vực có phơi thuốc ở dọc đường thì có người nhận, Lương đồng ý.

Ngoài ra, Lương cho biết, đã nhận vận chuyển cho ông Sáu 2 lần. Lần đầu vào ngày 11/11, ông Sáu đưa cho Lương 3 cục đồ nói là đá kêu đi đến Đồng Tháp để giao. Lương đồng ý và đón xe về Việt Nam để đi giao.

Tại Việt Nam, Lương đã giao hàng cho 01 người thanh niên ở Đồng Tháp, người này đưa cho Lương 5 triệu đồng tiền công. Sau đó Lương tiếp tục đi taxi lên TP HCM giao 2 cục còn lại cho một người đàn ông khác.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Vận chuyển ma tuý #biên giới #Biên phòng #Công an #bắt giữ #triệt xoá

Bài liên quan

Xã hội

Mang 2 tiền án về ma tuý vẫn tiếp tục đi buôn 'cái chết trắng'

Dù đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chưa được xóa án tích, nhưng Danh Bé Lợi (An Giang) vẫn tiếp tục mua, bán trái phép "cái chết trắng".

Ngày 29/11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam đối với Danh Bé Lợi (SN 1991, trú tại khu phố Minh Long, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 21/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Âu Dương Lân, Tổ công tác Công an phường Rạch Giá phát hiện đối tượng Danh Bé Lợi đang ngồi trên ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Xem chi tiết

Xã hội

'Nữ quái' tàng trữ ma tuý sa lưới sau 4 năm trốn thi hành án

Sau 4 năm trốn truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đối tượng Hồ Thị Quỳnh Như đã bị lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau bắt giữ.

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Hồ Thị Quỳnh Như (SN 1999), bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) ra quyết định truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo thông tin ban đầu, Hồ Thị Quỳnh Như bị Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi tố bị can về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Xem chi tiết

Xã hội

Rủ nhau sử dụng ma tuý, nhóm đối tượng lĩnh hơn 16 năm tù

Nhóm đối tượng đang say sưa "bay lắc" tại quán karaoke Win Win, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Huế ập vào bắt quả tang.

Ngày 25/11, Toà án Nhân dân khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với các bị cáo, gồm: Nguyễn Thành Phong (SN 1982), Nguyễn Quốc Văn (SN 1990), Hồ Văn Thẩm (SN 1986) và Lê Xuân Vũ (SN 1993), cùng trú tại TP. Huế.

Theo cáo trạng, vào khoảng 0h40 ngày 8/3/2025, sau khi nhậu tại phường Hương Trà (TP. Huế), Văn rủ Phong và Thẩm vào trung tâm thành phố chơi. Cả nhóm liên hệ Lê Xuân Vũ, tài xế chạy xe dịch vụ chở đi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới