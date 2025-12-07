Triệt xóa đường dây vận chuyển ma tuý xuyên biên giới ở An Giang

Đang vận chuyển lượng lớn ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, đối tượng Phạm Thanh Lương đã bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Ngày 7/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, bắt 01 đối tượng, thu giữ 4kg ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 14h45 ngày 28/11, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm/Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm miền nam, Phòng PC04 Công an tỉnh An Giang, Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tuần tra, kiểm soát tại khu vực chợ Khánh An thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng bắt giữ 01 người đàn ông có mang theo một túi xách màu đen từ phía Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong túi có hai bọc nilon với ký hiệu năm ngôi sao cùng các dòng chữ nước ngoài và 2 bọc nilon có in hình bông hoa. Tất cả các bọc trên đều có chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy).

Đối tượng Phạm Thanh Lương cùng tang vật bị bắt giữ.

Làm việc với lực lượng chức năng, người đàn ông khai tên là Phạm Thanh Lương (sinh năm 1980, nơi thường trú tỉnh Quảng Trị) chỗ ở tại Campuchia. Ngày 27/11, ông Sáu (người Campuchia gốc Việt) đến lán nơi làm việc của Lương đưa 1 bọc đen bên trong có 4 bọc nilon (Lương khai đựng gì không rõ) và nhờ đưa sang Đình ở xã Khánh An đi lên hướng Châu Đốc, đến khu vực có phơi thuốc ở dọc đường thì có người nhận, Lương đồng ý.

Ngoài ra, Lương cho biết, đã nhận vận chuyển cho ông Sáu 2 lần. Lần đầu vào ngày 11/11, ông Sáu đưa cho Lương 3 cục đồ nói là đá kêu đi đến Đồng Tháp để giao. Lương đồng ý và đón xe về Việt Nam để đi giao.

Tại Việt Nam, Lương đã giao hàng cho 01 người thanh niên ở Đồng Tháp, người này đưa cho Lương 5 triệu đồng tiền công. Sau đó Lương tiếp tục đi taxi lên TP HCM giao 2 cục còn lại cho một người đàn ông khác.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

