CSGT xử lý 23 phụ nữ điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn

Ngày 29/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, trong khoảng thời gian từ 12h-14hh và từ 19h-24h ngày 28/12/2025, lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương đã kiểm soát 86.137 lượt phương tiện (2.469 xe khách, 5.146 xe tải, 16.086 xe con, 60.482 xe mô tô, 16 xe ô tô chuyên dùng, 1.938 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 2.576 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (01 xe khách, 08 xe tải, 41 xe con, 2.464 xe mô tô, 62 xe thô sơ và phương tiện khác).

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh: Cục CSGT).

Đồng thời xử lý một số hành vi khác liên quan như không có GPLX là 959 trường hợp; không có đăng ký xe là 769 trường hợp. Ngoài ra, liên quan đến độ, chế xe có 3 trường hợp (Quảng Ngãi 1; Thái Nguyên 2); không có gương chiếu hậu là 98 trường hợp…. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tạm giữ 2.576 phương tiện; tước 332 GPLX.

Trong đó, độ tuổi vi phạm dưới 18 tuổi có 21 trường hợp (chiếm 0,82%); từ 18 – 35 tuổi 686 trường hợp (chiếm 26,63%); từ 36-55 tuổi là 1.550 trường hợp (chiếm 60,17%); trên 55 tuổi là 319 trường hợp (chiếm 12,38%). Đáng chú ý, trong số này có 23 phụ nữ điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn.

Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, Tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

