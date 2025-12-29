Công an bắt giữ đối tượng gây tai nạn sau 10 giờ bỏ trốn

Ngày 29/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan nhanh chóng xác minh, truy tìm thành công đối tượng gây tai nạn chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường sau hơn 10 giờ lẩn trốn.

Theo đó, rạng sáng ngày 28/12, tại Km 14+730 Quốc lộ 31, thuộc địa phận thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam (tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng làm một người tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn là lúc đêm khuya, rạng sáng, đường vắng, ít người và phương tiện qua lại, khu vực không có hệ thống camera giám sát, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xác minh ban đầu. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển phương tiện đã rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Phan Văn Liên và hiện trường vụ tại nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chủ động trao đổi, thống nhất phương án với Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, khẩn trương thành lập Tổ điều tra phản ứng nhanh, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy vết, làm rõ đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn

Trong quá trình điều tra, từ các tài liệu thu thập tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phân tích dấu vết va chạm, các mảnh vỡ của xe mô tô, đối chiếu thời gian, cung đường di chuyển, từng bước khoanh vùng, xây dựng diện đối tượng nghi vấn. Có căn cứ xác định sau khi gây tai nạn, chính đối tượng cũng bị ngã xe, để lại mảnh vỡ phương tiện tại hiện trường, từ đó nhận định đối tượng có thể bị xây xước tại nhiều vị trí trên cơ thể.

Sau hơn 10 tiếng khẩn trương xác minh, truy vết, đến đêm ngày 28/12, cơ quan Công an đã xác định và tạm giữ Phan Văn Liên (SN 1991, trú tại tổ dân phố Đông Mo, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) là người điều khiển xe mô tô gây tai nạn làm chết người ở trên.

Đáng chú ý, đối tượng Liên đã có 02 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, mới chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2024, làm nghề giết mổ, thịt lợn thuê.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.

