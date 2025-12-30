Hà Nội

Thủ đoạn lừa đảo mới gây lo lắng tại các trường học TP HCM

Nhiều trường học tại TP HCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo, trong đó kẻ gian giả danh học sinh, sinh viên và cơ sở giáo dục nhằm chiếm đoạt thông tin, tiền bạc.

Chiêu lừa "mất hết danh bạ"

Trước tình trạng xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào phụ huynh và học sinh, Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM) vừa phát đi thông báo cảnh báo khẩn đến toàn thể phụ huynh và học sinh trong trường.

Theo ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng nhà trường, những ngày gần đây nhiều phụ huynh và học sinh đã nhận được các cuộc gọi từ số lạ với thủ đoạn giả danh học sinh trong lớp.

Kẻ xấu mạo danh một học sinh trong lớp liên hệ với phụ huynh chung lớp, lấy lý do "con mất điện thoại, mất hết danh bạ" xin số điện thoại của con/em phụ huynh để hỏi bài thi học kỳ. Sau khi có số điện thoại, những đối tượng này sẽ gọi cho học sinh, tự xưng là công an phường hoặc cơ quan chức năng để hù dọa, điều tra hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo đa dạng khác.

Xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào phụ huynh và học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM). Ảnh minh họa: Website nhà trường
Xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào phụ huynh và học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM). Ảnh minh họa: Website nhà trường

Ông Phú nhấn mạnh, khi nhận được những yêu cầu khả nghi qua điện thoại, phụ huynh và học sinh cần liên hệ ngay với giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường để xác minh thông tin, đồng thời báo cho cơ quan chức năng địa phương nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo. Nhà trường không yêu cầu học sinh cung cấp thông tin cá nhân hay số điện thoại qua điện thoại với lý do bất kỳ gì.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cũng đã có văn bản yêu cầu các trường trên địa bàn tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo học sinh, đồng thời đề nghị phụ huynh và học sinh nâng cao tinh thần cảnh giác với các tình huống mạo danh qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, trong thời gian gần đây, nhiều phụ huynh phản ánh rằng các cuộc gọi lừa đảo không chỉ dừng lại ở việc mượn số điện thoại, mà còn xuất hiện thêm các kịch bản mạo danh cơ quan chức năng để gây hoang mang, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc mã OTP nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, Sở đề nghị phụ huynh đề cao cảnh giác, không làm theo các yêu cầu của người lạ. Mọi thông tin đều được thông báo qua các kênh chính thức của nhà trường và thông qua giáo viên chủ nhiệm đến trực tiếp phụ huynh, học sinh.

Tuyển cán bộ, kêu gọi từ thiện

Đại học Quốc gia TPHCM cũng vừa phát đi thông báo khẩn về việc xuất hiện một số fanpage và website mạo danh đơn vị này trên không gian mạng.

Cụ thể, các trang có tên “Tuyển dụng VNU – HCM” và “VNU – Cùng các em đến trường” đã sử dụng trái phép tên gọi, logo và hình ảnh của Đại học Quốc gia TPHCM, dễ gây nhầm lẫn cho phụ huynh, sinh viên và cộng đồng.

Thông tin tuyển dụng cán bộ nhân viên giả mạo Đại học Quốc gia TPHCM
Thông tin tuyển dụng cán bộ nhân viên giả mạo Đại học Quốc gia TPHCM

Theo Đại học Quốc gia TPHCM, các trang mạo danh nói trên đã đưa ra nhiều yêu cầu bất thường như đề nghị ứng viên đóng tiền, tham gia khảo sát hoặc thực hiện một số thủ tục không đúng với quy trình tuyển dụng chính thức của đơn vị. Ngoài ra, các đối tượng còn kêu gọi quyên góp từ thiện với nội dung sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Đáng chú ý, trong các thông báo tuyển dụng giả mạo, đối tượng đăng tải thông tin tuyển cán bộ, nhân viên với quy trình gồm ba vòng là nộp hồ sơ, thi tuyển và phỏng vấn. Cuối thông báo có đóng dấu đỏ và ghi tên người ký là Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Mai nhằm tạo sự tin cậy. Một số thông báo khác còn mô tả chi tiết công việc như giảng dạy, chuẩn bị giáo án, tài liệu hoặc hỗ trợ các dự án nghiên cứu, hợp tác.

Đại học Quốc gia TPHCM khẳng định đây là những hành vi xâm phạm nghiêm trọng uy tín của đơn vị và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Toàn bộ thông tin liên quan đến tuyển dụng, hoạt động thiện nguyện và các thông báo chính thức chỉ được đăng tải trên website và fanpage chính thống của Đại học Quốc gia TPHCM.

Qua đó, đơn vị khuyến cáo phụ huynh, sinh viên và người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và không tham gia bất kỳ hoạt động nào xuất phát từ các trang mạo danh, đồng thời chủ động kiểm chứng thông tin để tránh bị lợi dụng, lừa đảo.

