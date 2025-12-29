Đường dây lừa đảo 'thông báo trúng thưởng' quy mô lớn bị triệt phá thế nào?

Gọi điện thông báo trúng thưởng, núp bóng các công ty “ma”, các đối tượng dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân.

Ngày 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm được tổ chức theo mô hình công ty, có số lượng “nhân viên” rất lớn, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các đối tượng trong vụ án.

Núp bóng công ty giả tạo vỏ bọc hợp pháp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Phạm Nhất Duy (SN 1999, đối tượng chủ mưu, cầm đầu); Nguyễn Văn Tùng, SN 1995; Đinh Thị Thế Mỹ, SN 2005; Nguyễn Minh Trung, SN 2002; Huỳnh Vũ Trường Giang, SN 2001 cùng trú tại TPHCM; Nguyễn Hồ Hữu Nhân, SN 2001; Nguyễn Thị Anh Thư, SN 2004 cùng trú tại tỉnh Cà Mau; Bùi Thế Thành Nhân, SN 1999 trú tại tỉnh Gia Lai và Nguyễn Đức Hùng, SN 1996 trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Điều tra ban đầu, các đối tượng thuê địa điểm để hoạt động, làm việc tại Phòng 503 Tòa nhà K300 Office ở số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, TP HCM.

Mặc dù không đăng ký thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể nhưng vẫn lấy tên công ty giả là “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power” nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, giới thiệu, tạo lòng tin và dụ dỗ bị hại.

Từ đầu tháng 7/2025, các đối tượng này sử dụng 2 đầu số hotline 0289.998.0668 và 0289.999.4889 rồi gọi điện theo kịch bản để tiếp cận, lừa các bị hại là thông báo cho bị hại trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa,….nhưng lại yêu cầu bị hại phải mua những mặt hàng, sản phẩm khác của công ty với giá cao hơn so với giá gốc nhập hàng.

Cơ quan điều tra xác định, đây là đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ, hoạt động khép kín theo mô hình doanh nghiệp. Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty “ma”, có đầy đủ danh nghĩa Giám đốc, quản lý, nhân viên; thuê địa điểm làm việc tại TP HCM và một số tỉnh, thành lân cận.

Mỗi “công ty” thường dao động từ 10 đến 50 nhân viên, được phân công vai trò cụ thể như một doanh nghiệp hợp pháp: bộ phận gọi điện tư vấn, bộ phận chốt đơn, bộ phận kế toán - tài chính, bộ phận quản lý dữ liệu khách hàng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng cầm đầu trực tiếp xây dựng kịch bản lừa đảo, quản lý thông tin bị hại, theo dõi doanh thu và điều phối dòng tiền chiếm đoạt.

Để che giấu hành vi phạm tội và tạo vỏ bọc hợp pháp, các đối tượng ký hợp đồng với các công ty công nghệ để thuê các đầu số thuê bao gắn với điện thoại bàn hoặc phần mềm gọi điện qua Internet như Zoiper được cài đặt trên máy tính laptop.

Các cuộc gọi thông báo trúng thưởng được thiết lập hiển thị như đến từ doanh nghiệp, trung tâm mua sắm hoặc sàn thương mại điện tử uy tín, khiến người nghe khó phân biệt thật - giả và dễ dàng tin tưởng, sập bẫy.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Phạm Nhất Duy, Nguyễn Doanh Thương và Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng tang vật vụ án.

"Ma trận" các chiêu trò thao túng tâm lý

Theo kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, các đối tượng giả danh “nhân viên” chăm sóc khách hàng, trung tâm mua sắm trực tuyến gọi điện cho người dân trên khắp cả nước, thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage…

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng đưa ra điều kiện để “đủ tiêu chuẩn nhận thưởng”, yêu cầu bị hại phải tiếp tục mua thêm các sản phẩm khác của công ty như sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, bếp điện từ, máy đo huyết áp… với các lý do gian dối như: tạo mã trúng thưởng, tích điểm, kích hoạt giải, hoàn thiện hồ sơ trao thưởng. Khi giao hàng, bị hại phải thanh toán số lớn hơn rất nhiều, thậm chí gấp 8 -10 lần so với giá trị thực tế của sản phẩm.

Với thủ đoạn nêu trên, nhiều bị hại tin tưởng vào viễn cảnh mình trúng thưởng thật, đã chuyển tiền, thanh toán tiền hàng theo yêu cầu của nhóm đối tượng lừa đảo để có thể nhanh chóng nhận được quà tặng như đối tượng hứa hẹn.

Thông qua các kịch bản nối tiếp, các đối tượng liên tục đưa ra hàng loạt lý do “thuyết phục” khác, như: mua thêm hàng để quy đổi phần thưởng từ hiện vật sang tiền mặt; nộp phí xuất hóa đơn, phí vận chuyển nhanh, phí bảo hiểm hàng hóa, thuế và các khoản chi phí phát sinh khác. Mỗi khoản tiền thường không lớn nhưng được chia nhỏ, yêu cầu nhiều lần, khiến bị hại lạc vào “ma trận” của các chiêu trò thao túng tâm lý mà các đối tượng đã dựng sẵn để rồi tiếp tục chuyển tiền hoặc nhận thêm các đơn hàng mới. Chỉ đến khi đã chuyển hết tiền mà “quà” và “thưởng” vẫn không thấy đâu, bị hại mới biết mình bị lừa.

Để hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt, các đối tượng sử dụng dịch vụ của các công ty chuyển phát nhanh như Viettel Post, Vietnam Post, J&T Express…, giao hàng theo hình thức thanh toán khi nhận (COD), tạo vỏ bọc giao dịch mua bán hợp pháp, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của cơ quan chức năng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệu tập, đấu tranh làm việc với 31 đối tượng thuộc 3 “công ty” hoạt động lừa đảo theo phương thức nêu trên, gồm: Công ty do đối tượng Nguyễn Doanh Thương (SN 1983 hiện đang trú tại phường An Phú Đông, TPHCM) là “Chủ tịch” cùng 7 đối tượng là “Giám đốc”, “quản lý” và “nhân viên”; Công ty do đối tượng Nguyễn Lê Thúy Ngọc (SN 1991, hiện đang trú tại phường An Hội Tây, TPHCM) làm “Giám đốc”, cùng 8 “nhân viên”; Công ty do đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1999, hiện đang trú tại phường An Hội Tây, TPHCM) làm “Giám đốc”, cùng 13 “nhân viên”.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội, gồm: Điện thoại di động, điện thoại bàn, máy tính xách tay (laptop), thiết bị liên lạc, hàng hóa các loại cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê kết quả hoạt động lừa đảo của các nhóm đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 1.000 bị hại trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.