Hỗ trợ Quảng Trị 8 tỷ đồng để khắc phục sạt lở

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2810/QĐ-TTg, hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai đối với Dự án xử lý sụt trượt khu vực đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Trị, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về nội dung, số liệu báo cáo đề xuất; về đối tượng sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp khác, cùng nguồn kinh phí được ngân sách Trung ương hỗ trợ, để triển khai Dự án đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12.

Đơn vị thi công đang khắc phục sự cố thiên tai tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí phải đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan; bảo đảm đúng mục đích, đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

Trước đó, trong ngày 16 - 17/11, đợt mưa lớn bất thường gây sụt trượt nghiêm trọng tại khu vực dốc suối phía sau khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh. Khu vực sạt lở kéo dài khoảng 170m, rộng 30m, sâu 15m, làm phá hủy hơn 5.000m² đất. Sự cố khiến phần sau của 2 căn nhà bị hư hỏng và đe dọa an toàn của 10 căn nhà khác, đều là những công trình kiên cố cao từ 2 đến 4 tầng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu địa phương khẩn trương áp dụng tình trạng khẩn cấp, tập trung nguồn lực và phối hợp các bộ, ngành liên quan khắc phục hậu quả.

Ngày 15/12, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và tổ chức lễ khởi công dự án. Dự án có tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, do Sở Xây dựng Quảng Trị làm chủ đầu tư; huy động khoảng 260 nhân lực cùng 29 phương tiện, thiết bị cơ giới, tổ chức thi công liên tục theo phương châm "3 ca, 4 kíp", làm việc ngày đêm.

Công trình nhằm ngăn chặn, khắc phục tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời phòng ngừa nguy cơ sạt lở tuyến đường Hùng Vương.

