Ricoh tham gia cuộc đua camera phone cùng Realme GT 8 Pro

Realme và Ricoh Imaging công bố hợp tác chiến lược kéo dài 4 năm, mở ra hướng đi mới cho nhiếp ảnh di động với mẫu smartphone GT 8 Pro.

Hãng di động Realme mới đây đã công bố hợp tác chiến lược với Ricoh Imaging, đơn vị sở hữu dòng máy ảnh GR nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh đường phố.

Thỏa thuận này đánh dấu lần đầu tiên Ricoh hợp tác sâu với một thương hiệu smartphone, mở ra giai đoạn mới trong việc kết nối giữa nhiếp ảnh truyền thống và di động.

Realme công bố hợp tác cùng Ricoh - Ảnh: realme

Theo Realme, dự án được chuẩn bị trong bốn năm với mục tiêu khắc phục hai hạn chế lớn của nhiếp ảnh di động hiện nay: phần cứng ngày càng đồng nhất và thuật toán xử lý ảnh khiến hình ảnh thiếu tự nhiên.

"Người dùng trẻ không còn muốn những bức ảnh hoàn hảo giống nhau. Họ cần công cụ giúp thể hiện phong cách riêng," ông Chase Xu, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc marketing Realme chia sẻ.

Ricoh Imaging mang đến kinh nghiệm từ dòng máy GR - thiết bị được giới nhiếp ảnh gọi là "huyền thoại đường phố" nhờ tốc độ phản hồi nhanh và chất ảnh sắc nét.

Ông Kazunobu Saiki, Tổng giám đốc mảng kinh doanh camera của Ricoh Imaging, cho biết: "Realme và Ricoh có chung đối tượng người dùng trẻ, sáng tạo. Chúng tôi muốn cùng nhau khơi dậy tinh thần nhiếp ảnh đường phố, giúp họ nhìn thấy vẻ đẹp trong những khoảnh khắc bình thường nhất."

Những mẫu máy ảnh Ricoh GR được các nhiếp ảnh gia đường phố ưa chuộng - Ảnh: DPReview

Realme GT 8 Pro là sản phẩm đầu tiên ra đời từ sự hợp tác này. Thiết bị được tùy chỉnh sâu về thuật toán màu, giao diện chụp và tông hình, mang đến năm tông màu kinh điển của Ricoh GR và khả năng tái tạo chất ảnh phim cổ điển.

Ngoài phần cứng, giao diện máy ảnh của GT 8 Pro cũng được thiết kế mô phỏng cảm giác cầm và chụp của máy GR, hướng đến trải nghiệm chân thực và "tự nhiên như bấm máy ảnh thật".

Sự hợp tác giữa Realme và Ricoh diễn ra trong bối cảnh liên minh giữa các thương hiệu smartphone và hãng máy ảnh đang trở thành xu hướng rõ nét trong ngành.

Huawei từng tiên phong với Leica, sau đó Xiaomi cũng hợp tác với cùng thương hiệu này. Vivo chọn đồng hành cùng Zeiss, trong khi OPPO bắt tay Hasselblad. Mỗi sự kết hợp đều nhằm nâng tầm khả năng nhiếp ảnh trên smartphone, giúp thiết bị di động tiến gần hơn đến chất lượng máy ảnh chuyên dụng.

Cuộc đua máy ảnh trên điện thoại đã có Leica, Zeiss và Hasselblad

Với Ricoh, đây là lần đầu hãng đưa tinh thần nhiếp ảnh đường phố vốn gắn liền với dòng GR lên nền tảng di động. Realme kỳ vọng sự kết hợp này không chỉ tạo khác biệt về công nghệ, mà còn góp phần hình thành "văn hóa snapshot" mới trong giới trẻ.

Chiến dịch "Snap by No Rules" được chọn làm thông điệp chính, khuyến khích người dùng ghi lại cuộc sống hằng ngày một cách ngẫu hứng, tự do và chân thực. Bộ đôi realme - Ricoh sẽ chính thức giới thiệu thành quả hợp tác vào ngày 14/10 tại Bắc Kinh, hứa hẹn mở ra "mặt trận mới" trong cuộc đua nhiếp ảnh di động.