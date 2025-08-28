2 chiếc smartphone Realme khiến cộng đồng "nghi ngờ nhân sinh"

Realme tung ra 2 mẫu concept có thể khiến thế giới smartphone đảo lộn khi sở hữu pin lên đến 15.000 mAh và một mẫu sở hữu hệ thống làm mát AC chủ động.

Trước thềm sự kiện Realme Fan Festival 828 (ngày 28/8) sắp tới, Realme đã hé lộ một đoạn giới thiệu về điện thoại thông minh sở hữu những công nghệ đột phá mới. Giới mộ điệu được chứng kiến chiếc điện thoại Realme sở hữu viên pin khủng 15.000mAh, kèm với đó là một mẫu Chill Fan Phone mới được trang bị hệ thống làm mát chủ động AC tích hợp.

Smartphone sở hữu pin 15.000 mAh mở ra viễn cảnh về những chiếc điện thoại có thể dùng thoải mái nhiều ngày mà không cần sạc. Bạn đọc cũng biết mức độ khủng bố của nó. Để so sánh, Samsung S25 Ultra dư sức cày cả ngày vẫn chưa hết pin chỉ với 5.000 mAh mà thôi. Gấp 3 lần con số đó, sẽ khiến bạn bỏ quên, mỗi khi cần phải đi tìm cục sạc vì tận vài ngày mới dùng đến một lần.

Theo thông tin từ hãng, viên pin dung lượng khổng lồ này cho phép thiết bị hoạt động liên tục đến 5 ngày. Các thử nghiệm cụ thể cho thấy máy có thể quay video trong 18 giờ liền, phát video 50 giờ không gián đoạn, và đáp ứng nhu cầu sử dụng thông thường trong gần một tuần.

Để đạt được con số 15.000mAh trong một thiết kế không quá dày, realme đã áp dụng ba cải tiến quan trọng. Thứ nhất, hãng sử dụng cực dương làm từ silicon tinh khiết - công nghệ lần đầu được ứng dụng trên smartphone.

Thứ hai, chất điện phân truyền thống dạng lỏng được thay thế bằng điện phân rắn, giúp mật độ năng lượng chạm mức kỷ lục 1200 Wh/L. Nhờ vậy, viên pin không chỉ có dung lượng khủng mà còn duy trì được kích thước gọn gàng.

Nó gọn gàng theo đúng với nghĩa mà chúng ta thấy khi so với các smartphone sử dụng pin Lithium-ion thông thường. Nó mỏng chỉ 8,5 mm và nặng 215 gram.

Để dễ bề so sánh thì đây là Realme 15000mAh đặt bên cạnh một cục sạc dự phòng có dung lượng tương đương. Một người hâm mộ bình luận dí dỏm rằng: "Hôm nay realme giới thiệu smartphone nhưng lại khiến mấy hãng sản xuất sạc dự phòng dẹp tiệm. Tôi nghi ngờ nhân sinh quá"

Bên cạnh công nghệ pin, một số thông số kỹ thuật của Realme 15.000mAh cũng đã bị rò rỉ. Thiết bị có tên mã “Realme 15000mAh”, trang bị màn hình 6,7 inch, sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7300, cùng tùy chọn bộ nhớ RAM 12 GB và dung lượng lưu trữ 256 GB.

Thiết bị còn lại là “Chill Fan Phone” – chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ làm mát AC Cooling. Khác với quạt thông gió vốn quen thuộc trên các dòng gaming phone, hệ thống AC Cooling của realme được quảng bá như “mini điều hòa” bên trong điện thoại.

Theo hãng, công nghệ này có thể giảm tới 6°C nhiệt độ lõi và đặc biệt cho phép bật/tắt linh hoạt tùy theo nhu cầu. Điều này đồng nghĩa người dùng có thể chủ động “kích hoạt điều hòa” khi chơi game nặng hoặc quay video 4K/8K, sau đó tắt đi để tiết kiệm pin khi dùng nhẹ.

Về mặt kỹ thuật, realme chưa công bố chi tiết, nhưng giới công nghệ dự đoán hệ thống này có thể kết hợp quạt làm mát chủ động, buồng hơi (vapor chamber) và thậm chí mô-đun bán dẫn Peltier, công nghệ thường dùng trong thiết bị làm mát cỡ nhỏ. Chính sự kết hợp này giúp hạ nhiệt nhanh và hiệu quả hơn hẳn quạt gió đơn thuần. Tất cả sẽ được giải đáp vào ngày 27/8 tới.