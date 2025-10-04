[INFOGRAPHIC] Ricoh GR IV “Chiến binh” đường phố trở lại

Ricoh GR IV ra mắt tại Việt Nam với loạt nâng cấp từ thiết kế, cảm biến đến phần mềm, giữ vững tinh thần máy ảnh đường phố huyền thoại.
Mẫu xe tay ga Kymco X350 2026 vừa chính thức ra mắt với động cơ mạnh mẽ và tính năng hiện đại, hứa hẹn là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng.
Bộ sạc 100W mang lại nhiều tiện lợi khi hỗ trợ nhiều thiết bị, nhưng người dùng iPhone vẫn lo ngại về độ an toàn khi sử dụng hằng ngày.
Công cụ AI được Google tung ra phiên bản Beta sẽ hỗ trợ người dùng nhận diện, loại bỏ phần mềm độc hại khỏi các file lưu trữ trên đám mây Drive.
iFixit vừa tháo rời tai nghe mới Apple AirPods Pro 3, cung cấp cho chúng ta cái nhìn cận cảnh bên trong và những thay đổi của nó.
Periodic Labs hút loạt nhà khoa học từ Meta, OpenAI, Google với tham vọng biến AI thành động cơ thúc đẩy khám phá khoa học, thay đổi cả tương lai nhân loại.
Nữ streamer Mina Young tự tin diện đồ thiết kế trễ nải, tạo ấn tượng mạnh nhưng cũng khiến khán giả vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng về hình tượng.
OpenAI chuẩn bị tung Sora 2, ứng dụng video giống TikTok nhưng toàn bộ nội dung do AI sản xuất, hứa hẹn tạo cú hích mới trên thị trường.
Nhiều người tưởng tiết kiệm khi dùng điều hòa nhưng lại mắc 7 sai lầm phổ biến, khiến máy tốn điện, giảm tuổi thọ và hóa đơn tăng chóng mặt.
ColorOS 15 từ OPPO chinh phục cả reviewer lẫn người dùng nhờ hiệu năng ổn định, giao diện trực quan và tính năng AI thông minh.
Các nhà nghiên cứu tại DeepSeek đã công bố một mô hình thử nghiệm mới được thiết kế để giảm đáng kể chi phí suy luận khi sử dụng trong các ngữ cảnh dài.
Tiền điện tăng cao không chỉ vì dùng nhiều mà còn do “điện năng chờ” từ thiết bị vẫn cắm điện. Rút phích cắm khi không dùng có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể.
HONOR Magic V5 trở thành chiếc điện thoại gập đầu tiên tại Việt Nam có khả năng phát hiện giả mạo AI, bảo vệ người dùng trước nguy cơ deepfake và lừa đảo số.
CEO Nvidia Jensen Huang khéo léo biến nỗi sợ tụt hậu AI của các quốc gia thành chiến lược bán chip, củng cố sự phụ thuộc toàn cầu vào hệ sinh thái Mỹ.
Chip A19 trên iPhone 17 đạt kỷ lục hiệu năng đơn nhân, vượt qua cả CPU PC cao cấp của Intel, AMD và Apple, chỉ với mức tiêu thụ điện 4W.
Hashimoto Kanna, mỹ nhân Nhật Bản được mệnh danh “ngàn năm có một”, gây sốt khi trở thành gương mặt đại diện cho tựa game thẻ bài One Piece.
Hàng loạt lãnh đạo Tesla, xAI và X rời bỏ đội ngũ của tỷ phú Elon Musk chỉ sau thời gian ngắn làm việc vì áp lực cực lớn, mâu thuẫn chính trị.
Báo cáo mới từ Google cho thấy 90% kỹ sư công nghệ toàn cầu đã sử dụng AI, nhưng thị trường việc làm lại hẹp dần cho người mới vào nghề.
Sạc pin trên máy bay không hề đơn giản như bạn nghĩ. Nếu không tuân thủ quy định, bạn có thể gặp rắc rối về an toàn và vi phạm luật hàng không.
Dù lắp SIM 5G, điện thoại cũ vẫn không thể truy cập mạng 5G vì thiếu phần cứng và phần mềm chuyên dụng cần thiết để hỗ trợ công nghệ này.
Microsoft mở rộng hợp tác AI với Anthropic để tích hợp vào Copilot, cho thấy chiến lược đa dạng hóa thay vì chỉ phụ thuộc vào OpenAI.
Những cập nhật này cho thấy Meta muốn người hâm mộ coi trọng Facebook hơn như một nơi để tương tác với KOL hay người sáng tạo nội dung.