Rapper Đen nói gì về dự án Nuôi Em?

Rapper Đen cho biết, anh cùng ê-kíp tham gia dự án Nuôi Em với chỉ tư cách là người ủng hộ.

Theo Người Lao Động, mới đây, dự án thiện nguyện Nuôi Em do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập bị đặt dấu hỏi về tính minh bạch sau khi một số cư dân mạng phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến việc cấp trùng mã, cách quản lý nguồn tiền.

Từng đóng góp cho dự án này, rapper Đen vừa lên tiếng. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết, với tư cách là một người ủng hộ vật chất, tinh thần cho dự án Nuôi Em từ lâu, anh cảm thấy bản thân có trách nhiệm chia sẻ rõ ràng một số điều với khán giả ngay lúc này.

Cụ thể, Đen khẳng định: “Đen (cùng toàn bộ ê-kíp) không phải là người sáng lập, không tham gia vào bộ máy quản lý, vận hành hay quyết định việc sử dụng ngân sách của dự án Nuôi Em”. Rapper cho biết, anh và ê-kíp tham gia dự án Nuôi Em chỉ với tư cách là người ủng hộ giống như bao mạnh thường quân khác.

Đen nói thêm: “Hàng năm Đen và ê-kíp vẫn đang gửi chi phí để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao thuộc dự án của Nuôi Em (đây là chi phí của cá nhân Đen và ê-kíp, không phải từ doanh thu bài hát Nấu ăn cho em)”.

Rapper Đen. Ảnh: FB Đen.

Về bài hát Nấu ăn cho em, rapper cho biết, từ chuyến đi thực tế cùng đội ngũ Nuôi Em lên vùng cao thăm các bé, Đen có cảm hứng để viết nên bài hát này. Rapper khẳng định, tất cả doanh thu từ bài hát được anh dành cho thiện nguyện. “Không chỉ là dành cho các dự án của Nuôi Em, mà còn dành cho các chương trình khác của ban ngành, Nhà nước”, Đen nói.

Về những ý kiến trái chiều liên quan dự án Nuôi Em, Đen bày tỏ quan điểm: “Đen hiểu những suy tư buồn bực lúc này vì cũng như mọi người, số tiền ủng hộ đến từ công sức lao động của cả tập thể và nếu những sai sót (nếu có) này là sự thật, niềm tin bị đổ vỡ sẽ không gì bù đắp lại được.

Tuy nhiên trước khi vội kết luận, chúng ta cũng cần bình tĩnh lại và chờ câu trả lời minh bạch và rõ ràng từ đội ngũ Nuôi Em. Nếu có bất kỳ sai phạm nào được cơ quan chức năng kết luận, Đen sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là quyền lợi của các em nhỏ.

Vẫn rất hy vọng rằng dù cho kết quả có như thế nào, niềm tin, lòng trắc ẩn và tình yêu thương con người, cho những hoàn cảnh chẳng may yếu thế hơn vẫn luôn hiện hữu trong mỗi người con Việt Nam chúng ta. Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và giám sát hành trình này cùng Đen”.

Chia sẻ của rapper Đen. Ảnh: FB Đen.

Theo Dân Việt, vào tháng 6/2023, Đen chính thức gửi đến dự án Nuôi Em số tiền 500 triệu đồng từ doanh thu Youtube bài Nấu ăn cho em. Thời điểm đó, ông Hoàng Hoa Trung cho biết: "Sau khi được Đen và sản phẩm âm nhạc của anh lan tỏa, đã có hơn 30.000 em nhỏ được nhận nuôi".