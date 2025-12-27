Hà Nội

Giải trí

NSƯT Tân Nhàn nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn.

Diệu Nga

Sáng 26/12, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư (PGS) đối với TS.NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ, NSND Quốc Hưng cho rằng việc Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư là niềm vui chung của tập thể Học viện, giới đào tạo và nghiên cứu âm nhạc Việt Nam.

tan-nhan-1.jpg
Ca sĩ Tân Nhàn chính thức nhận Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư. Ảnh: NVCC

Theo NSND Quốc Hưng, con đường để đạt tới chức danh PGS là một hành trình dài, đòi hỏi trí tuệ, lao động bền bỉ, sự cống hiến không mệt mỏi và một nhân cách nghề nghiệp mẫu mực. Với NSƯT Tân Nhàn, hành trình ấy còn đặc biệt hơn khi được song hành giữa nghệ thuật biểu diễn và đào tạo thanh nhạc.

NSND Quốc Hưng chia sẻ: “Chúng ta biết đến Tân Nhàn trước hết là một Nghệ sĩ Ưu tú – người đã dành trọn tâm huyết cho âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị tinh hoa của nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.

Trên sân khấu, Tân Nhàn là một nghệ sĩ giàu bản lĩnh, tinh tế và đậm đà bản sắc; trên giảng đường và nghiên cứu khoa học, Tân Nhàn lại thể hiện một phong thái nghiêm túc, sâu sắc và sáng tạo. Ở vai trò Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn đã có những công trình nghiên cứu có giá trị, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của âm nhạc Việt Nam, đồng thời đóng góp thiết thực cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Ở vai trò nhà giáo, Tân Nhàn là người thầy tận tâm, gần gũi với sinh viên, luôn truyền cho các em không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn là tình yêu nghề, ý thức gìn giữ di sản và trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ – trí thức".

tan-nhan-2.jpg
Tại buổi lễ, Tân Nhàn cúi mình cảm ơn những người thầy lớn đã dìu dắt. Ảnh: NVCC

Tại Lễ công bố, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với 4 người thầy lớn đã dìu dắt, cho cô con đường và tương lai trong sự nghiệp, chứng kiến từng bước trưởng thành của cô từ khi bước vào ngôi trường Nhạc viện (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) đó là: GS.NSND Trung Kiên, GS.NGND Trần Thu Hà, TS.NSND Quốc Hưng, NSƯT Lan Anh.

“Trên cương vị mới, tôi xin hứa sẽ không ngừng học hỏi, tận tâm với giảng dạy và nghiên cứu, góp phần đào tạo thế hệ nghệ sĩ, nhà giáo âm nhạc có tài năng, bản lĩnh và trách nhiệm với xã hội”, tân PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn bày tỏ.

tan-nhan-4.jpg
Đồng nghiệp, học trò chúc mừng Tân Nhàn. Ảnh: NVCC

NSƯT Tân Nhàn sinh năm 1982 ở Hà Nam, từng đoạt giải Nhất Sao Mai 2005 dòng nhạc dân gian. Cô nhận học vị Tiến sĩ năm 2019, trở thành Tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất ở Việt Nam thời điểm đó.

Trong hoạt động chuyên môn, NSƯT Tân Nhàn có 14 bài báo khoa học, xuất bản 2 cuốn sách, có 3 tác phẩm nghệ thuật đoạt giải quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân cùng 17 giải thưởng từ công tác hướng dẫn học viên.

Năm 2023, Tân Nhàn được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Tân Nhàn chính thức được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành nghệ thuật theo Quyết định số 79/QĐ-HĐGSNN ngày 19/11/2025.

