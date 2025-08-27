Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu cùng dàn nghệ sĩ viếng Lăng Bác

Hà Nội

Giải trí

Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, Khả Ngân cùng nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm tại Nhà 67.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Tiền Phong, mới đây, các đại biểu khối Văn hóa - Thể thao, trong đó có Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu, đã tham gia chương trình viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm tại Nhà 67. Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh.
Tham gia sự kiện, Hoàng Thùy Linh diện áo dài. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Trong những ngày toàn dân hướng về dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước như thế này, được viếng thăm Lăng Bác, với Linh như một dịp về nguồn quý giá". Ảnh: FB Hoàng Thùy Linh.
Hoàng Thùy Linh nhận Huy hiệu mang tên Bác. Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân cũng tham gia viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân viết trên trang cá nhân: "Xúc động và tự hào khi cùng các anh chị, cô chú dâng hương, viếng Bác". Ảnh: FB Khả Ngân.
Nữ diễn viên ăn mặc kín đáo tại sự kiện. Ảnh: FB Khả Ngân.
Đức Phúc và Erik (ngoài cùng bên phải) cũng tham gia lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đại lễ 2/9. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh.
Tham gia sự kiện, MC Nguyên Khang diện áo dài đỏ. Ảnh: FB Nguyên Khang.
Nam MC nhận Huy hiệu mang tên Bác. Ảnh: FB Nguyên Khang.
Diễn viên Hiếu Nguyễn tham gia sự kiện. Anh chia sẻ, việc nhận Huy hiệu mang tên Bác là niềm vinh dự. "Tôi sẽ nỗ lực, để mỗi tác phẩm không chỉ là một sản phẩm giải trí, mà còn là nguồn động lực và niềm vui cho khán giả", Hiếu Nguyễn chia sẻ. Ảnh: FB Hiếu Nguyễn.
