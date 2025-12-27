Hà Nội

Hành trình 9 năm hôn nhân bền bỉ của Trấn Thành và Hari Won

Giải trí

Hành trình 9 năm hôn nhân bền bỉ của Trấn Thành và Hari Won

Sau 9 năm về chung một nhà, MC Trấn Thành và ca sĩ Hari Won vẫn giữ được sự gắn bó, ngọt ngào giữa showbiz nhiều biến động.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Trấn Thành chia sẻ bài viết kỷ niệm 9 năm ngày cưới với bà xã Hari Won, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.
Như thường lệ, nam MC gửi đến vợ những lời nhắn nhủ đầy yêu thương, thể hiện sự biết ơn và trân trọng người bạn đời đã sát cánh cùng anh suốt chặng đường dài.
Vào mỗi dịp đặc biệt, Trấn Thành luôn dành cho Hari Won những thông điệp chân thành, ngọt ngào khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ.
Trấn Thành và Hari Won tổ chức đám cưới vào năm 2016, sau một năm công khai hẹn hò. Ngay từ khi mới đến với nhau, mối quan hệ của cặp đôi đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.
Không ít tin đồn tiêu cực như “hợp đồng hôn nhân” hay trục trặc tình cảm liên tục xuất hiện, đặt cả hai trước nhiều áp lực. Tuy nhiên, theo thời gian, Trấn Thành và Hari Won chọn cách im lặng, tập trung xây dựng cuộc sống riêng và để tình cảm của mình tự lên tiếng.
Sau khi kết hôn, cặp đôi tiếp tục khẳng định vị thế “quyền lực” trong làng giải trí Việt. Họ thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện lớn, cùng tham gia gameshow, talkshow và không ngần ngại hỗ trợ nhau trong các dự án nghệ thuật cá nhân.
Sự ăn ý trong công việc lẫn đời sống giúp Trấn Thành và Hari Won luôn giữ được hình ảnh tích cực trong mắt công chúng.
Hari Won từng nhiều lần chia sẻ rằng cô cảm thấy may mắn và tự hào khi có Trấn Thành làm bạn đời. Nữ ca sĩ cho biết mình được chồng yêu thương, quan tâm và chiều chuộng, nhờ đó đời sống hôn nhân luôn vui vẻ, nhẹ nhàng.
Dù cả hai đều bận rộn với lịch trình dày đặc, họ vẫn duy trì thói quen hẹn hò, du lịch cùng nhau và thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc trên mạng xã hội.
Kể từ khi chính thức kết hôn vào cuối năm 2016, Trấn Thành và Hari Won luôn là cặp đôi được quan tâm hàng đầu của showbiz Việt.
