[INFOGRAPHIC] Hoa hậu Đỗ Hà cùng loạt mỹ nhân lên xe hoa năm 2025

Đoạn video ngắn ghi lại khung cảnh đám cưới được tổ chức ở vườn dừa rộng lớn thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải.
Kết hôn năm 1993, Hoa hậu Diệu Hoa - doanh nhân Maneesh Dane khéo giữ lửa tình cảm vợ chồng.
Diệu My - con gái đầu lòng của Hoa hậu Diệu Hoa không hoạt động trong showbiz dù có lợi thế ngoại hình. Mới đây, Diệu Hoa chia sẻ thông tin kết hôn của ái nữ.
H’Hen Niê chia sẻ ảnh thơ ấu chứng minh con gái Harley có nét giống mẹ, khoảnh khắc còn khiến netizen nhận ra nàng hậu sớm bộc lộ tố chất hoa hậu từ nhỏ.
Bảo Trúc, Dương Cẩm Lynh, Nhật Kim Anh...nhắn nhủ Đoàn Minh Tài – Sunny Đan Ngọc khi dự đám cưới.
Khi nghe ông Sơn cho biết câu chuyện tài xế bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe wave cũ là phải là câu chuyện của mình, Đức Phúc ngỏ ý hỗ trợ cháu ngoại ông Sơn.
Ngọc Hân tự tin khoe dáng gọn sau sinh khi đưa con trai đi chơi Hội An, chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình dịp Giáng sinh.
Với các vai diễn nổi bật trong năm 2025, Phương Nam và Liên Bỉnh Phát trở thành những gương mặt được chú ý.
MV Bắc Bling của Hòa Minzy gây sốt tại Việt Nam và quốc tế vào tháng 3/2025. Sau sản phẩm âm nhạc này, nữ ca sĩ đoạt nhiều giải thưởng.
Đón Giáng sinh 2025 cùng gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần, ca sĩ Jun Phạm khoe hình ảnh bồng bế bé Gạo.
Dù đã ở ngưỡng tuổi U40, Minh Hằng vẫn giữ vững phong độ nhan sắc đỉnh cao, thậm chí được báo giới quốc tế săn đón và dành tặng những danh xưng mỹ miều.
Trong năm 2025, vì tội lừa dối khách hàng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 phải trả giá đắt.
Ở sân chơi âm nhạc quốc tế, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc đều gặt hái thành công, góp phần lan tỏa âm nhạc Việt Nam ra thị trường nước ngoài.
Hoa hậu Hàn Quốc 2006 Honey Lee từng hẹn hò diễn viên Yoon Kye Sang trước khi kết hôn với Jang Mossi.
Nhiều phim điện ảnh Việt ra mắt trong năm 2025 đã tạo nên cơn sốt phòng vé, trong đó, dự án nổi bật nhất là Mưa đỏ.
Honey Lee không chỉ được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc 2006 mà còn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc.
NTK Đắc Ngọc ngồi ghế giám khảo quốc tế tại Miss & Mister Celebrity International 2025, khẳng định uy tín của Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.
Trước thềm hôn lễ, Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc gây chú ý khi hé lộ thêm loạt ảnh cưới mới, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.
Khoảnh khắc sum vầy bên chồng con của Hoa hậu Jennifer Phạm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.
Sam được khán giả khen trông như nữ sinh. Ngọc Hân cùng con tận hưởng mùa Noel ở Hội An.
Nữ diễn viên Phanh Lee đang có kỳ nghỉ Giáng sinh đáng nhớ tại Thượng Hải cùng gia đình nhỏ.