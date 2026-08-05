Ho suốt 2 năm vì dị vật đường thở, cụ bà 70 tuổi suýt phải cắt phổi

Nhiều trường hợp dị vật đường thở không có biểu hiện sặc điển hình, chỉ âm thầm gây ho kéo dài, viêm phổi tái phát và có thể dẫn tới biến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa thực hiện thành công kỹ thuật nội soi phế quản ống cứng lấy dị vật đường thở cho một bệnh nhân 70 tuổi bị ho kéo dài, viêm phổi và tràn dịch màng phổi do dị vật mắc trong phế quản.

Ho kéo dài nhiều năm không ngờ dị vật mắc trong phế quản

Người bệnh là bà N.T.P. (70 tuổi, Ninh Bình), nhập viện trong tình trạng ho nhiều, đau tức ngực phải, khó thở và được chẩn đoán viêm phổi, tràn dịch màng phổi phải.

Theo bệnh sử, khoảng một tuần trước nhập viện, bà xuất hiện chóng mặt, đau đầu, đau hốc mắt, đỏ mắt, chảy dịch mắt, kèm ho và khạc đờm đục. Đáng chú ý, hai năm trước người bệnh từng điều trị tràn dịch màng phổi phải tại một cơ sở y tế tuyến dưới. Sau điều trị, bà vẫn thường xuyên tái phát ho, khạc đờm và phải sử dụng kháng sinh nhiều đợt.

Lần này, dù đã điều trị tại tuyến dưới nhưng các triệu chứng không cải thiện nên người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để tiếp tục thăm khám.

Nội soi phát hiện dị vật - Ảnh BVCC

Qua thăm khám lâm sàng, kết hợp xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ Khoa Hô hấp phát hiện tổn thương ở phổi phải cùng hình ảnh cản quang bất thường trong đường thở, nghi ngờ có dị vật mắc tại phế quản trung gian.

Kết quả nội soi phế quản ống mềm xác định có một dị vật lớn cắm sâu vào thành phế quản. Tuy nhiên, dị vật bám quá chắc nên không thể lấy bằng ống soi mềm. Nếu tiếp tục can thiệp bằng phương pháp này, người bệnh có nguy cơ chảy máu nặng, khó kiểm soát, thậm chí phải mổ cấp cứu, đe dọa tính mạng.

Theo các bác sĩ, nếu không lấy được dị vật qua nội soi, người bệnh nhiều khả năng phải phẫu thuật cắt phổi. Đây là cuộc mổ lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể ảnh hưởng lâu dài đến chức năng hô hấp. Đồng thời, dị vật tồn tại kéo dài sẽ gây nhiễm trùng tái diễn, viêm phổi, áp xe phổi hoặc ho ra máu.

Kỹ thuật nội soi chuyên sâu giúp tránh cuộc đại phẫu

Sau khi hội chẩn với PGS.TS.BS Phan Thu Phương, Viện trưởng Viện Hô hấp, cùng ê-kíp nội soi can thiệp của Viện Hô hấp, các bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật nội soi phế quản ống cứng để lấy dị vật.

Ca can thiệp do ThS.BS Nguyễn Ngọc Dư cùng ê-kíp nội soi can thiệp Viện Hô hấp phối hợp với Trung tâm Gây mê hồi sức thực hiện. PGS.TS.BS Phan Thu Phương và TS.BS Đoàn Thị Phương Lan trực tiếp giám sát, chỉ đạo chuyên môn trong suốt quá trình can thiệp.

Dưới gây mê toàn thân, ê-kíp sử dụng ống soi phế quản cứng tiếp cận chính xác vị trí dị vật và khéo léo gắp dị vật ra ngoài an toàn, không gây tổn thương đường thở. Thủ thuật diễn ra thuận lợi, dị vật được lấy thành công, không ghi nhận biến chứng.

Sau can thiệp, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, giảm ho, giảm khó thở, hô hấp ổn định.

Ê-kíp can thiệp lấy dị vật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Đoàn Thị Phương Lan, dị vật đường thở hiện được phát hiện nhiều hơn nhờ kỹ thuật nội soi phế quản ngày càng được triển khai rộng rãi. Phần lớn người bệnh có hội chứng xâm nhập và được chẩn đoán ngay sau khi sặc. Tuy nhiên, không ít trường hợp không nhớ mình từng hít hoặc hóc dị vật.

Ở những trường hợp này, biểu hiện thường chỉ là ho kéo dài, viêm phổi tái đi tái lại, đau ngực hoặc khó thở nên rất dễ bị nhầm với các bệnh lý hô hấp thông thường. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật có thể gây tắc nghẽn đường thở, dẫn đến viêm phổi kéo dài, áp xe phổi, ho ra máu, thậm chí ho máu sét đánh đe dọa tính mạng.

Dị vật được lấy ra thành công - Ảnh BVCC

PGS.TS.BS Phan Thu Phương khuyến cáo, người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, không vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa hoặc làm việc khác để hạn chế nguy cơ thức ăn lọt vào đường thở.

Đặc biệt, người cao tuổi, người mắc bệnh lý thần kinh, rối loạn phản xạ nuốt hoặc sau tai biến mạch máu não cần có người thân hỗ trợ trong bữa ăn nhằm giảm nguy cơ hít phải dị vật.

Người dân cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa hô hấp để được thăm khám và nội soi khi cần thiết nếu xuất hiện các dấu hiệu như:

- Ho sặc sau ăn.

- Ho kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Đau tức ngực, khó thở.

- Viêm phổi tái diễn nhiều lần hoặc điều trị không đáp ứng.

Việc phát hiện sớm giúp loại bỏ dị vật kịp thời, ngăn ngừa các biến chứng nặng như áp xe phổi, ho ra máu hoặc phải phẫu thuật cắt phổi.

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