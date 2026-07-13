Quốc hội mới của Syria tổ chức phiên họp đầu tiên

Quốc hội mới của Syria đã tổ chức phiên họp đầu tiên kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ hồi cuối năm 2024.

AP đưa tin, Quốc hội mới của Syria họp phiên đầu tiên hôm 12/7 với hy vọng khởi động lại tiến trình lập pháp ở nước này sau nhiều năm xung đột.

Khoảng 2/3 trong tổng số 210 ghế của Quốc hội Nhân dân Syria được bầu thông qua hệ thống đại cử tri đoàn trong khi 1/3 số ghế được Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa bổ nhiệm trực tiếp. Quốc hội mới sẽ phục vụ nhiệm kỳ 30 tháng trong khi chuẩn bị cho các cuộc bầu cử trong tương lai.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: Wikipedia.

"Tất cả chúng ta đang hướng tới việc củng cố Nhà nước Syria", Tổng thống Syria al-Sharaa phát biểu trước các nghị sĩ.

Sau khi tuyên thệ, các nhà lập pháp đã bầu ông Abdul Hamid al-Awak làm Chủ tịch Quốc hội. Theo hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria, ông Al-Awak, đến từ tỉnh Hassakeh, từng giữ chức Thẩm phán tại Bộ Tư pháp trong một thập kỷ.

Theo kế hoạch chuyển tiếp, Quốc hội sẽ thông qua Hiến pháp mới và luật bầu cử mới vào cuối năm 2028. Ông al-Sharaa đã cam kết sẽ tổ chức bầu cử phổ thông toàn quốc vào năm 2029.

Ông al-Sharaa mô tả quá trình này phù hợp với “giai đoạn mà Syria đang trải qua”, đồng thời nhấn mạnh rằng cải cách pháp luật và ngân sách Chính phủ cần có cơ quan lập pháp.

Theo các nguồn tin, việc thông qua dự thảo luật tư pháp chuyển tiếp, do một ủy ban đặc biệt do ông al-Sharaa bổ nhiệm soạn thảo, sẽ là ưu tiên hàng đầu.

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