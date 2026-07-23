Quốc gia EU đầu tiên cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Ngày 21/7, Thượng viện và Hạ viện Pháp đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Dự luật cũng cấm sử dụng điện thoại di động trong các trường trung học, theo AP.

Nhiều nhà hoạt động vì quyền trẻ em và phụ huynh đã hoan nghênh động thái này.

“Chúng tôi đã vận động cho dự luật này ngay từ đầu bởi vì muốn bảo vệ con cái mình”, Gaëlle Berbonde, 52 tuổi, sống ở vùng ngoại ô Paris, chia sẻ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn dự luật này có hiệu lực từ đầu năm học mới vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, việc xem xét để xác định dự luật có phù hợp với Hiến pháp Pháp hay không có thể sẽ diễn ra và điều này có thể làm trì hoãn việc thực thi luật.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP.

“Pháp đang dẫn đầu châu Âu trong việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực này”, ông Macron nói.

Tuy nhiên, lệnh cấm này không áp dụng với bách khoa toàn thư trực tuyến, trang web giáo dục hoặc khoa học,...hỗ trợ việc học.

Ines Legendre, cố vấn pháp lý cho nhóm bảo vệ trẻ em trực tuyến e-Enfance, cho rằng luật này sẽ không ngay lập tức dẫn đến lệnh cấm hoàn toàn.

“Chúng ta cũng sẽ phải giải quyết vấn đề về các tài khoản hiện có của những người dưới 15 tuổi. Làm thế nào để xác định họ? Làm thế nào để đình chỉ các tài khoản đó? Và sau đó là câu hỏi về việc xác minh độ tuổi đối với tất cả tài khoản mới sẽ được đưa vào sử dụng”, Ines Legendre nói.

Theo cơ quan giám sát y tế của Pháp, cứ hai thiếu niên thì có một người dành từ 2 đến 5 giờ mỗi ngày cho điện thoại thông minh. Trong một báo cáo được công bố vào tháng 12, cơ quan này cho biết khoảng 90% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sử dụng điện thoại thông minh hàng ngày để truy cập internet, trong đó 58% sử dụng thiết bị của mình cho mạng xã hội.

Báo cáo đã nêu bật một số tác hại bắt nguồn từ việc sử dụng mạng xã hội, bao gồm tăng khả năng tiếp xúc với nội dung độc hại liên quan đến các hành vi nguy hiểm như tự gây thương tích,...

Nhận thức ngày càng tăng về những nguy hiểm mà mạng xã hội có thể gây ra cho não bộ đang phát triển của trẻ em đã thể hiện qua làn sóng các quy định mới được đưa ra trên toàn cầu.

Năm 2024, Australia trở thành quốc gia đầu tiên thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Luật này quy định các nền tảng - bao gồm TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X và Instagram - phải chịu phạt lên tới 35 triệu đô la Mỹ nếu không ngăn chặn trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản.

Tại châu Âu, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez hồi tháng Hai tuyên bố rằng nước này muốn hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Đan Mạch và Hy Lạp đã công bố kế hoạch cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, trong khi Vương quốc Anh cho biết họ cũng sẽ xem xét việc cấm thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi đầu tháng này đã kêu gọi đặt ra giới hạn đối với việc trẻ em sử dụng mạng xã hội. Một ủy ban đặc biệt của EU xem xét vấn đề này đã khuyến nghị cấm trẻ em dưới 13 tuổi truy cập cho đến khi các công ty công nghệ có thể chứng minh nền tảng của họ an toàn.

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