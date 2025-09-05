Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ xe vận chuyển "khí cười"

Các đối tượng vận chuyển lớn số lượng "khí cười" và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Thiên Tuấn

Ngày 5/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường liên thôn thuộc thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn (tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác của Công an xã đã phát hiện xe bán tải nhãn hiệu Ford Ranger, màu cam, gắn BKS 34C - 295.87 có dấu hiệu nghi vấn chở hàng hóa không rõ nguồn gốc nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra xác định người điều khiển phương tiện là Đặng Minh Huy, sinh năm 1991, trú tại thôn 6, xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh điều khiển.

ghrtjyjyjyj.jpg

Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 62 bao tải dứa màu xanh chứa tổng cộng 248 bình kim loại hình trụ tròn màu đen, cao 35 cm, đường kính 12 cm, không có nhãn hiệu, bên trong mỗi bình đều chứa khí (nghi là khí cười), một loại khí tổng hợp gây nghiện và ảo giác, bị cấm.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc của số hàng hóa trên và khai nhận vận chuyển thuê từ khu vực đồi thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn chở ra đường quốc lộ 18A đoạn thuộc thôn 6, xã Hải Ninh với tiền công là 300.000 đồng.

Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa phương tiện và hàng hóa trên xe về trụ sở Công an xã Hải Sơn để xác minh làm rõ.

Trước đó, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh cũng đã phát hiện và bắt giữ 1 phương tiện vận chuyển gần 400 bình "khí cười" (N20).

to-cong-tac-ban-giao-so-binh-khi-nghi-la-khi-cuoi-cho-doi-qltt-so-8.jpg

Theo đó, hồi 23h15' ngày 3/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ TTKS, đảm bảo ATGT tại Km 1+500 Quốc lộ 18C thuộc địa phận thôn Đồng Và, xã Tiên Yên, Tổ công tác số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT đã phát hiện xe ô tô khách, loại 10 chỗ ngồi, biển số 14B-037.58 chạy theo hướng từ xã Hoành Mô về xã Tiên Yên có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra xác định lái xe là NVT (sinh năm 1971, HKTT: phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) trên xe đang chở nhiều bao tải dứa màu xanh. Tổ công tác yêu cầu lái xe mở các bảo tải dứa nói trên để kiểm tra chi tiết và phát hiện tổng cộng 376 bình kim loại hình trụ (kích thước 37x12cm), bên trong chứa chất khí nghi là khí cười (N2O).

Thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc và tính hợp pháp của số bình khí nói trên. Tổ công tác đã lập hồ sơ và bàn giao toàn bộ số hàng hóa, phương tiện, giấy tờ có liên quan cho lực lượng Quản lý thị trường xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Nghị quyết 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội kể từ ngày 01/01/2025, chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, shisha và “bóng cười” (N2O).

#quảng ninh #khí cười #NO2 #công an #chất gây nghiện #CSGT

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển 8.000 viên ma tuý ở Quảng Trị

Đang vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 5/9, thông tin từ Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về vùng biển tỉnh Quảng Trị rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam.

Trước đó, vào khoảng 18h50 ngày 29/8, tại thôn Mai Xá, xã Cửa Việt (Quảng Trị), Hải đội 202 phối hợp Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2, Phòng Phòng chống tội phạm vi phạm (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị, Chi cục Hải quan khu vực IX, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, bắt quả tang 2 đối tượng, gồm: Hồ A Thơi (SN 2003, trú thôn Ta Xỉa, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) và Hồ Văn Dê Ra My (SN 2008, trú thôn Xa Lăng, xã ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giam nhân viên bảo hiểm chiếm đoạt hơn 1,76 tỷ đồng

Thu phí bảo hiểm cho 151 khách hàng nhưng Nguyễn Minh Quang không nộp về công ty mà lại chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 5/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều (Công an TP Đà Nẵng ) cho biết, vị đơn vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang (SN 1987, trú phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra, ngày 6/6/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) ký hợp đồng làm việc với Nguyễn Minh Quang, đồng thời ủy quyền cho đối tượng này thay mặt Công ty thực hiện tư vấn khách hàng, thu phí bảo hiểm định kỳ tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng đột nhập xe ô tô "cuỗm" hơn 7 triệu đồng ở Đà Nẵng

Cạy cửa ô tô đậu trước nhà dân, 2 đối tượng ở TP Đà Nẵng lẻn vào xe trộm hơn 7 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 5/9, thông tin từ Công an phường Thanh Khê (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ và tạm giữ hai đối tượng Trần Duy Anh (16 tuổi, trú phường Sơn Trà) và Nguyễn Phương Nam (16 tuổi, trú phường Hòa Cường) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 3/9 ông P.G.L (42 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã đến Công an phường Thanh Khê trình báo việc bị kẻ gian lấy mất khoảng hơn 7 triệu đồng để trong hộc cốp xe ô tô khi đỗ trước nhà trên đường Bầu Trảng 1, phường Thanh Khê.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới