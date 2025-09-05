Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ xe vận chuyển "khí cười"

Các đối tượng vận chuyển lớn số lượng "khí cười" và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Ngày 5/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường liên thôn thuộc thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn (tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác của Công an xã đã phát hiện xe bán tải nhãn hiệu Ford Ranger, màu cam, gắn BKS 34C - 295.87 có dấu hiệu nghi vấn chở hàng hóa không rõ nguồn gốc nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra xác định người điều khiển phương tiện là Đặng Minh Huy, sinh năm 1991, trú tại thôn 6, xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 62 bao tải dứa màu xanh chứa tổng cộng 248 bình kim loại hình trụ tròn màu đen, cao 35 cm, đường kính 12 cm, không có nhãn hiệu, bên trong mỗi bình đều chứa khí (nghi là khí cười), một loại khí tổng hợp gây nghiện và ảo giác, bị cấm.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc của số hàng hóa trên và khai nhận vận chuyển thuê từ khu vực đồi thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn chở ra đường quốc lộ 18A đoạn thuộc thôn 6, xã Hải Ninh với tiền công là 300.000 đồng.

Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa phương tiện và hàng hóa trên xe về trụ sở Công an xã Hải Sơn để xác minh làm rõ.

Trước đó, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh cũng đã phát hiện và bắt giữ 1 phương tiện vận chuyển gần 400 bình "khí cười" (N20).

Theo đó, hồi 23h15' ngày 3/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ TTKS, đảm bảo ATGT tại Km 1+500 Quốc lộ 18C thuộc địa phận thôn Đồng Và, xã Tiên Yên, Tổ công tác số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT đã phát hiện xe ô tô khách, loại 10 chỗ ngồi, biển số 14B-037.58 chạy theo hướng từ xã Hoành Mô về xã Tiên Yên có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra xác định lái xe là NVT (sinh năm 1971, HKTT: phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) trên xe đang chở nhiều bao tải dứa màu xanh. Tổ công tác yêu cầu lái xe mở các bảo tải dứa nói trên để kiểm tra chi tiết và phát hiện tổng cộng 376 bình kim loại hình trụ (kích thước 37x12cm), bên trong chứa chất khí nghi là khí cười (N2O).

Thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc và tính hợp pháp của số bình khí nói trên. Tổ công tác đã lập hồ sơ và bàn giao toàn bộ số hàng hóa, phương tiện, giấy tờ có liên quan cho lực lượng Quản lý thị trường xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Nghị quyết 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội kể từ ngày 01/01/2025, chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, shisha và “bóng cười” (N2O).