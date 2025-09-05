Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt 2 đối tượng đột nhập xe ô tô "cuỗm" hơn 7 triệu đồng ở Đà Nẵng

Cạy cửa ô tô đậu trước nhà dân, 2 đối tượng ở TP Đà Nẵng lẻn vào xe trộm hơn 7 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Thanh Hà

Ngày 5/9, thông tin từ Công an phường Thanh Khê (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ và tạm giữ hai đối tượng Trần Duy Anh (16 tuổi, trú phường Sơn Trà) và Nguyễn Phương Nam (16 tuổi, trú phường Hòa Cường) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 3/9 ông P.G.L (42 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã đến Công an phường Thanh Khê trình báo việc bị kẻ gian lấy mất khoảng hơn 7 triệu đồng để trong hộc cốp xe ô tô khi đỗ trước nhà trên đường Bầu Trảng 1, phường Thanh Khê.

hien-truong-9455.jpg
2 đối tượng lẻn vào xe trộm hơn 7 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Công an phường Thanh Khê vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh và phát hiện vào khoảng 23h15 ngày 27/8 có 2 đối tượng lẻn vào xe trộm tài sản.

Vào cuộc điều tra, sau khi xác định nghi phạm, từ 14h00 ngày 3/9 đến rạng sáng 4/9, lực lượng trinh sát đã tổ chức mật phục các địa điểm các đối tượng thường lui tới.

Đến 4h ngày 4/9, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng khi đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận đã trộm được hơn 7 triệu đồng trong xe ô tô và đem tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy:

(Nguồn: THĐT)
#Công an #ô tô #tiêu xài #đối tượng #TP Đà Nẵng #nhà dân

Bài liên quan

Xã hội

Bóc gỡ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia

Từ tháng 6/2025 đến khi bị bắt, ổ nhóm gây ra 21 vụ trộm xe với tổng giá trị hơn 350 triệu đồng. Các đối tượng này đều từng có tiền án và nghiện ma túy.

Ngày 29/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Vinh Hưng và nhiều đơn vị liên quan bóc gỡ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia, thu giữ 16 mô tô, nhiều điện thoại, biển số giả và tang vật khác.

cam-dau.png
Hai đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia Nguyễn Văn Đại và Bùi Quang Vĩnh.
Xem chi tiết

Xã hội

Tóm gọn đối tượng trộm cắp xe máy ở Hà Tĩnh

Lợi dụng sơ hở của người dân, Chu Văn Dụng (Hà Tĩnh) đã đột nhập lấy trộm xe máy, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 29/8, thông tin từ Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Chu Văn Dụng (SN 1976, trú tại xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 29/7, Công an xã Thiên Cầm nhận được trình báo từ chị Nguyễn Thị Sương (trú tại thôn Tây Long, xã Thiên Cầm) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha trị giá khoảng 19 triệu đồng khi để tại cửa hàng tạp hóa ở thôn Yên Hà.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng "cõng" 13 tiền án, tiền sự đi trộm cắp tài sản

Sau khi đột nhập nhà dân, 2 đối tượng khiêng két sắt ra cánh đồng rồi dùng xà cạy phá lấy 7 chỉ vàng, gần 50 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại.

Ngày 27/8, Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Lê Tuấn Vũ (SN 1994, trú tại phường Trần Phú) và Trần Hải Bằng (SN 1984, trú tại phường Thành Sen) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 10/8, Công an phường Hà Huy Tập nhận được trình báo về việc kẻ gian đột nhập nhà ông L.V.C (tổ dân phố Bắc Thượng, phường Hà Huy Tập), phá cửa lấy đi két sắt chứa tiền mặt, tài sản và nhiều giấy tờ quan trọng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới