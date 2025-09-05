Bắt 2 đối tượng đột nhập xe ô tô "cuỗm" hơn 7 triệu đồng ở Đà Nẵng

Cạy cửa ô tô đậu trước nhà dân, 2 đối tượng ở TP Đà Nẵng lẻn vào xe trộm hơn 7 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 5/9, thông tin từ Công an phường Thanh Khê (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ và tạm giữ hai đối tượng Trần Duy Anh (16 tuổi, trú phường Sơn Trà) và Nguyễn Phương Nam (16 tuổi, trú phường Hòa Cường) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 3/9 ông P.G.L (42 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã đến Công an phường Thanh Khê trình báo việc bị kẻ gian lấy mất khoảng hơn 7 triệu đồng để trong hộc cốp xe ô tô khi đỗ trước nhà trên đường Bầu Trảng 1, phường Thanh Khê.

2 đối tượng lẻn vào xe trộm hơn 7 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Công an phường Thanh Khê vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh và phát hiện vào khoảng 23h15 ngày 27/8 có 2 đối tượng lẻn vào xe trộm tài sản.

Vào cuộc điều tra, sau khi xác định nghi phạm, từ 14h00 ngày 3/9 đến rạng sáng 4/9, lực lượng trinh sát đã tổ chức mật phục các địa điểm các đối tượng thường lui tới.

Đến 4h ngày 4/9, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng khi đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận đã trộm được hơn 7 triệu đồng trong xe ô tô và đem tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy: