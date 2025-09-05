Bắt giam nhân viên bảo hiểm chiếm đoạt hơn 1,76 tỷ đồng

Thu phí bảo hiểm cho 151 khách hàng nhưng Nguyễn Minh Quang không nộp về công ty mà lại chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 5/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều (Công an TP Đà Nẵng ) cho biết, vị đơn vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang (SN 1987, trú phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra, ngày 6/6/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) ký hợp đồng làm việc với Nguyễn Minh Quang, đồng thời ủy quyền cho đối tượng này thay mặt Công ty thực hiện tư vấn khách hàng, thu phí bảo hiểm định kỳ tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang.

Tuy nhiên, từ ngày 25/11/2024 đến ngày 18/4/2025, Quang đã lợi dụng vị trí công việc được giao, thu tiền phí bảo hiểm định kỳ của 151 khách hàng cùng khoản tiền nợ thẻ tín dụng với tổng số tiền hơn 1,76 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Quang không nộp về Công ty mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 20/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Quang về tội “Tham ô tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian xác minh, truy xét, đến ngày 4/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) (đơn vị tiếp nhận thụ lý sau khi tổ chức bộ máy sáp nhập) đã bắt giữ và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang, phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy: