Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giam nhân viên bảo hiểm chiếm đoạt hơn 1,76 tỷ đồng

Thu phí bảo hiểm cho 151 khách hàng nhưng Nguyễn Minh Quang không nộp về công ty mà lại chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Thanh Hà

Ngày 5/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều (Công an TP Đà Nẵng ) cho biết, vị đơn vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang (SN 1987, trú phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra, ngày 6/6/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) ký hợp đồng làm việc với Nguyễn Minh Quang, đồng thời ủy quyền cho đối tượng này thay mặt Công ty thực hiện tư vấn khách hàng, thu phí bảo hiểm định kỳ tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

bi-tam-giam.png
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang.

Tuy nhiên, từ ngày 25/11/2024 đến ngày 18/4/2025, Quang đã lợi dụng vị trí công việc được giao, thu tiền phí bảo hiểm định kỳ của 151 khách hàng cùng khoản tiền nợ thẻ tín dụng với tổng số tiền hơn 1,76 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Quang không nộp về Công ty mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 20/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Quang về tội “Tham ô tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian xác minh, truy xét, đến ngày 4/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) (đơn vị tiếp nhận thụ lý sau khi tổ chức bộ máy sáp nhập) đã bắt giữ và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang, phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy:

(Nguồn: THĐT)
#Công an #nhân viên #bảo hiểm #chiếm đoạt #bắt giam #Đà Nẵng

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Sau khi Doanh và Hạ cùng đi ăn liên hoan uống rượu về nhà thì giữ 2 người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Hạ đã dùng dao đâm Doanh tử vong.

Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002), trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ) về tội "Giết người", theo quy định của điều 123 Bộ luật Hình sự.

capture-9328.png
Đối tượng Hà Thị Lai Hạ tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh phụ nữ ở sảnh chung cư ở Hà Nội

Đối tượng Đặng Chí Thành sau khi hành hung một phụ nữ ở sảnh chung cư tại phường Phương Liệt, Hà Nội đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú phường Phương Liệt) về tội Gây rối trật tự công cộng.

chi-thanh.png
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi lao xe tông CSGT ở Lâm Đồng

Công an Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam Trần Đại Phong (17 tuổi) vì hành vi giết người khi lao xe vào Trung tá CSGT Nguyễn Hoàng Trung khiến anh bị gãy chân.

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Đại Phong (sinh năm 2008, trú tại tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi giết người. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó như Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, khoảng 8h23 ngày 11/8, trên Quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương, tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 2 do Trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm Tổ trưởng phát hiện Trần Đại Phong (sinh năm 2008, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe mô tô biển số 86B4-143.86 chở một người ngồi sau chạy quá tốc độ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới