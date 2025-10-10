Hà Nội

Xã hội

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ đối tượng vận chuyển 'khí cười'

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tục phát hiện và bắt giữ những đối tượng vận chuyển, sử dụng chất cấm.

Thiên Tuấn

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 tiến hành kiểm tra đột xuất một phương tiện ô tô mang biển kiểm soát 15A – 517.42 đang đỗ tại khu vực tổ 1, khu Hiệp An 2, phường Yên Tử và phát hiện lượng lớn "khí cười".

z7093686973686-6d73238d296607d73492889074697dbc.jpg

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có Nguyễn Hoàng Việt (sinh năm 2002) và Lê Khắc Thái (sinh năm 1980) cùng trú tại Hải Phòng). Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong cốp xe chứa 13 bình kim loại hình trụ màu đen, kích thước cao khoảng 35cm, đường kính 12cm. Các bình này được hàn kín hai đầu, có gắn van kim loại màu vàng (trong đó 2 bình dùng van nhựa màu đen).

Qua làm việc ban đầu, Nguyễn Hoàng Việt khai nhận toàn bộ số bình trên chứa khí N₂O (còn gọi là "khí cười"). Đối tượng thừa nhận đã vận chuyển số khí này từ Hải Phòng sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh với mục đích bán lại để kiếm lời bất chính.

Toàn bộ tang vật gồm 13 bình khí N₂O đã được lực lượng chức năng thu giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện tại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Đội Quản lý thị trường số 6 để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Quảng Ninh về việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến bóng cười, shisha, thuốc lá điện tử và đấu tranh với tội phạm ma túy pha trộn, “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, Công an phường Móng Cái 2 liên tiếp bắt giữ được những đối tượng sử dụng chất cấm này.

Theo đó, ngày 14/9/2025, Tổ công tác Công an phường Móng Cái 2 phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra hành chính tại khu vực phía trước cổng khách sạn Hồng Vận (khu phố 3), phát hiện Nguyễn Đức Mạnh (SN 1990, trú tại khu Lâm Sinh 2, phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh) đang tàng trữ 4 bình khí cười bằng kim loại, chuẩn bị mang bán để kiếm lời thì bị phát hiện.

Cũng trong ngày 14/9/2025, tại quán Karaoke Diamond (khu phố Ka Long 6, phường Móng Cái 2), tổ công tác tiếp tục phát hiện Hoàng Mạnh Quỳnh (SN 2003, trú tại khu phố Đông, phường Móng Cái 2) đang có hành vi tàng trữ 1 bình khí cười với mục đích bán cho khách để kiếm lời.

Toàn bộ hồ sơ, tang vật đã được Công an phường Móng Cái 2 bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 4 xử lý theo quy định của pháp luật.

