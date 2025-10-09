Bắt 'bộ tứ' côn đồ dùng hung khí gây thương tích cho người dân

Bốn đối tượng nam giới sử dụng hung khí gây thương tích, khiến ông Hường phải khâu vết thương tại bệnh viện. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn.

Ngày 9/10, thông tin từ Công an xã Hợp Minh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng côn đồ, hung hãn sử dụng hung khí gây thương tích cho người dân.

Theo đó, vào 14h ngày 6/10, ông Trần Xuân Hường (SN 1972, trú xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) bị nhóm gồm 4 đối tượng nam giới lạ mặt sử dụng hung khí gây thương tích, khiến ông Hường phải khâu vết thương tại bệnh viện. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ đi.

4 đối tượng sử dụng hung khí gây thương tích.

Nhận được tin báo, Công an xã Hợp Minh ngay lập tức xác minh, điều tra, khoanh vùng đối tượng. Ngày 9/10, Công an xã bắt giữ các đối tượng: Thái Văn Thiết (SN 2001, trú xã Quan Thành, Nghệ An), Phạm Quốc Mạnh (SN 2007, trú xã Yên Thành, Nghệ An), Hoàng Nguyễn Viết Danh (SN 2007, trú xã Hợp Minh, Nghệ An); còn 1 đối tượng hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương. Tang vật thu giữ: 2 con dao, 2 chiếc xe mô tô.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do trước đó có mâu thuẫn với người thân của ông Trần Xuân Hường nên đã có ý định hẹn gặp để giải quyết xích mích. Khi thấy ông Hường xuất hiện để giảng hòa, các đối tượng đã sử dụng hung khí để gây thương tích.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

