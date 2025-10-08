Hà Nội

Xã hội

Hoả hoạn trong đêm, 2 vợ chồng ở Lâm Đồng tử vong thương tâm

Một vụ hoả hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng), khiến 2 vợ chồng tử vong thương tâm.

Hạo Nhiên

Ngày 8/10, thông tin từ UBND xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy nhà làm hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h45 ngày 7/10, ngôi nhà cấp 4 của ông N.V.Q (56 tuổi) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, người dân đã cấp báo chính quyền địa phương.

chay-lam-dong.jpg
Hiện trường vụ hoả hoạn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường và xác định ông Q. đã tử vong, còn bà H.T.H (52 tuổi, vợ ông Q.) bị bỏng toàn thân và được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, ngôi nhà được khóa trái cửa. Việc tiếp cận, xử lý vụ cháy của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện, nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ cháy rừng ở Nghệ An.

(Nguồn: TTXVN)
#Công an #Lâm Đồng #hoả hoạn #vợ chồng #tửu vong #điều tra

