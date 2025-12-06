Quảng Ngãi: Công ty Quốc Tiến trúng thầu hơn 7 tỷ tại xã Mỏ Cày, mức tiết kiệm 0,17%

Là nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu xây lắp hơn 7,2 tỷ đồng do Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày (Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư, Công ty Quốc Tiến đã trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách chỉ gần 13 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án dồn điền đổi thửa quy mô lớn trên địa bàn. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi kịch bản "một mình một ngựa" và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".

Trúng thầu 7,2 tỷ, tiết kiệm chưa đầy 13 triệu đồng

Cụ thể, ngày 18/11/2025, ông Hoàng Ngọc Dương, Trưởng phòng Kinh tế xã Mỏ Cày đã ký Quyết định số 29/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án "Dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng tại xứ đồng xóm 5, xóm 6, xóm 8 (thôn 5) và xóm 9, xóm 10, xóm 11 (thôn 6), xã Đức Chánh".

Quyết định số 29/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Thi công xây dựng công trình". Nguồn: MSC

Theo Quyết định này, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Tiến (có địa chỉ tại Cụm Công nghiệp Quán Lát, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi).

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, giá dự toán của gói thầu được duyệt là 7.263.075.000 đồng. Công ty Quốc Tiến trúng thầu với giá 7.250.087.000 đồng. Như vậy, sau quá trình đấu thầu, ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được 12.988.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,17%.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng (3 năm), loại hợp đồng trọn gói.

Đáng chú ý, gói thầu này sử dụng nguồn vốn do Chủ đầu tư chủ động sử dụng từ nguồn kinh phí thu hồi đất dư thừa để thực hiện. Mặc dù được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo thông báo mời thầu số IB2500441073 (đăng tải ngày 27/10/2025), nhưng đến thời điểm đóng thầu (09:00 ngày 05/11/2025), chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Tiến nộp hồ sơ dự thầu.

Biên bản mở thầu ghi nhận, giá dự thầu của Công ty Quốc Tiến là 7.250.087.281 đồng. Sau khi đánh giá, giá trúng thầu được làm tròn xuống thành 7.250.087.000 đồng.

Vai trò của đơn vị tư vấn "người quen"

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 14/BCĐG-AM ngày 10/11/2025, đơn vị thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu này là Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Mỹ. Tổ chuyên gia chấm thầu gồm ông Nguyễn Thanh Trìu (Tổ trưởng) và ông Nguyễn Sâm (Thành viên).

Kết quả đánh giá cho thấy, Công ty Quốc Tiến đã vượt qua tất cả các bước từ tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật đến tài chính mà không gặp bất cứ trở ngại nào, do không có đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, đi sâu vào dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty Quốc Tiến, có thể thấy mối "lương duyên" giữa nhà thầu này và đơn vị tư vấn An Mỹ không phải mới xuất hiện.

Trước đó, vào tháng 07/2024, chính Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Mỹ (trong vai trò bên mời thầu) đã phê duyệt cho Công ty Quốc Tiến trúng Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình với giá trị hơn 561 triệu đồng. Việc đơn vị tư vấn từng mời thầu cho doanh nghiệp, nay lại chấm thầu cho chính doanh nghiệp đó ở một gói thầu lớn hơn gấp nhiều lần, đặt ra dấu hỏi về tính khách quan trong công tác đánh giá hồ sơ dự thầu.

Năng lực nhà thầu Quốc Tiến ra sao?

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Tiến được thành lập ngày 20/05/2013, do ông Lê Quốc Tiến làm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này đăng ký trụ sở chính tại Cụm Công nghiệp Quán Lát, Xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thống kê sơ bộ, trong lịch sử tham gia đấu thầu được công bố, Công ty Quốc Tiến đã tham gia 6 gói thầu, trong đó trúng 5 gói và trượt 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 21 tỷ đồng.

Ngoài gói thầu 7,2 tỷ đồng vừa trúng tại Phòng Kinh tế xã Mỏ Cày, Công ty Quốc Tiến là cái tên khá "nhẵn mặt" tại địa bàn huyện Mộ Đức cũ và các xã lân cận. Nhà thầu này từng trúng 2 gói thầu tại UBND xã Đức Hiệp (tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng) và 1 gói thầu tại UBND xã Đức Nhuận (hơn 1,3 tỷ đồng).

Đặc biệt, vào năm 2021, Công ty Quốc Tiến từng liên danh với Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây lắp Hồng Vinh trúng gói thầu hơn 11,1 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức làm bên mời thầu.

Chuyên gia nói gì về "tiết kiệm nhỏ giọt"?

Trao đổi về tình trạng một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu sát giá, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mặc dù Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho phép chủ đầu tư xử lý tình huống khi chỉ có 01 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, việc thiếu vắng sự cạnh tranh thường dẫn đến hệ quả là giá trúng thầu rất sát với giá dự toán, làm giảm hiệu quả tiết kiệm ngân sách nhà nước".

Theo Luật sư Lập, mục tiêu tối thượng của đấu thầu là hiệu quả kinh tế. Khi tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt mức 0,17% (như trường hợp gói thầu tại xã Mỏ Cày), cơ quan quản lý cần xem xét lại công tác lập dự toán, công tác truyền thông mời thầu xem đã thực sự rộng rãi và thu hút được các nhà thầu hay chưa, hay có các rào cản kỹ thuật khiến các nhà thầu khác e ngại không tham gia.

Cùng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho rằng: "Với các gói thầu xây lắp quy mô hàng tỷ đồng, mức tiết kiệm dưới 1% là con số đáng báo động về tính cạnh tranh. Các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng, đảm bảo nhà thầu không chỉ 'giỏi' trúng thầu mà còn phải đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, tránh tình trạng 'bỏ thầu thấp' rồi thi công cầm chừng hoặc đội vốn sau này".

