Bạn đọc

Tân Đông Hiệp: Liên danh Khang Phú - Chí Khiêm trúng gói thầu hơn 5,5 tỷ, tiết kiệm "nhỏ giọt"

Gói thầu xây dựng hơn 5,5 tỷ đồng tại phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) ghi nhận kịch bản "một mình một chợ". Liên danh nhà thầu trúng thầu với giá sát nút, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chưa đến 0,1%.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 14/11/2025, ông Trần Minh Hiếu – Phó Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) đã ký Quyết định số 36/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây dựng (Đã bao gồm chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật - Di dời trụ điện hạ thế, trụ điện dân sinh).

qd-6094.jpg
Quyết định số 36/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây dựng. Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc dự án Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước 04 tuyến đường (Nguyễn Thị Minh Khai/3; Trương Quyền/2; Huỳnh Thị Tươi/5 và Cây Da/6), do UBND phường Tân Đông Hiệp làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh làm bên mời thầu (tư vấn đấu thầu).

Theo Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu có giá dự toán là 5.554.407.478 đồng, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn thực hiện từ Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh (theo ghi nhận trong văn bản phê duyệt, cần làm rõ nguồn vốn này là ngân sách hỗ trợ hay vốn đối ứng địa phương).

Kết quả mở thầu theo Biên bản số IB2500431940 ngày 17/10/2025 cho thấy, chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự là Liên danh 4 tuyến đường (gồm Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Chí Khiêm).

Do không có đối thủ cạnh tranh, liên danh này đã dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính. Kết quả, Liên danh Khang Phú - Chí Khiêm trúng thầu với giá 5.549.331.117 đồng.

So với giá gói thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước là hơn 5 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm 0,09%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Năng lực của liên danh "bất bại"

Theo tìm hiểu, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú (Mã số doanh nghiệp: 3701692114). Doanh nghiệp này được thành lập ngày 26/03/2010, có địa chỉ trụ sở đăng ký tại số 311/30, Đường Nguyễn An Ninh, Khu Phố Thắng Lợi 1, Phường Dĩ An, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Võ Hoàng Phi.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Khang Phú là một tên tuổi "đáng gờm" tại khu vực TP HCM. Tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 15 gói thầu và trúng cả 15 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

Đáng chú ý, Công ty Khang Phú thường xuyên trúng thầu tại các chủ đầu tư cấp phường trên địa bàn TP HCM như: UBND phường Dĩ An (trúng 7/7 gói tham gia), UBND phường Tân Bình (trúng 6/6 gói tham gia). Việc trúng thầu liên tiếp với mật độ dày đặc đặt ra câu hỏi về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ thi công cùng lúc nhiều công trình.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Chí Khiêm (Mã số doanh nghiệp: 1101354085), có trụ sở tại Ấp Bà Chủ, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh). Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thái Khâm.

Tương tự đối tác của mình, Công ty Chí Khiêm cũng sở hữu lịch sử đấu thầu ấn tượng. Trong năm 2025, doanh nghiệp này tham gia 8 gói thầu và trúng 6 gói. Nhà thầu này cũng là gương mặt thân quen tại các gói thầu do UBND phường Tân Bình và UBND phường Dĩ An làm chủ đầu tư.

Góc nhìn chuyên gia

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn hướng tới mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp (dưới 1%) tuy không vi phạm quy định nếu quy trình thủ tục đúng, nhưng xét về tính hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh thì chưa đạt kỳ vọng."

Cũng theo các chuyên gia đấu thầu, tình trạng "một mình một chợ" diễn ra thường xuyên tại một chủ đầu tư hoặc một địa phương cụ thể có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường tại đó thiếu tính hấp dẫn, hoặc các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu chưa thực sự mở rộng để thu hút nhiều nhà thầu tham gia. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát để đảm bảo vốn đầu tư công được sử dụng hiệu quả nhất.

Việc Liên danh Khang Phú - Chí Khiêm trúng thầu sát giá, tiết kiệm thấp tại phường Tân Đông Hiệp liệu có đảm bảo tối ưu hóa ngân sách nhà nước? Năng lực thực tế của các nhà thầu này khi triển khai đồng loạt nhiều dự án trong năm 2025 ra sao?

Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

