Xung đột Nga-Ukraine: Vệ binh Chechnya tiến vào Severodonetsk

Theo thông báo tóm tắt về chiến dịch quân sự đặc biệt của Lực lượng vũ trang Nga tại Ukraine, do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 28/5 cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch ngày 24/2, họ đã phá hủy 3.297 xe tăng và xe bọc thép của Quân đội Ukraine. Ngoài ra Quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy 1.714 pháo ống và súng cối, 444 bệ phóng tên lửa nhiều nòng, 324 hệ thống tên lửa phòng không và 3.245 xe quân sự; bắn rơi 182 máy bay các loại, 128 máy bay trực thăng và 1.045 UAV trên không hoặc trên mặt đất của Quân đội Ukraine. Trong thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân Nga đã chiếm được thị trấn bàn đạp Lyman tại tỉnh Lugansk; cuộc họp báo cũng tiếp tục tường thuật một số hoạt động tác chiến chính của Lực lượng vũ trang Nga trong ngày qua. Quân đội Nga đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác phóng từ trên không để tấn công khu vực Bakhmut và tiêu diệt nhiều sinh lực của Ukraina. Sở chỉ huy tiền phương của Lữ đoàn cơ giới 30 và sở chỉ huy của Lực lượng phòng thủ lãnh thổ ở khu vực Soledar đã bị Không quân Nga đánh trúng. Trong danh sách cập nhật hàng ngày về "Tổn thất của các lực lượng vũ trang Nga" của Ukraine, phía Ukraine tuyên bố rằng, tính đến ngày 28/5, Quân đội Nga (có lẽ bao gồm cả Lực lượng vũ trang Luhansk và Donetsk) có khoảng 30.000 quân bị tiêu diệt, 1.330 xe tăng, 3.258 xe bọc thép và xe quân sự các loại bị phá hủy. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã phá hủy 628 khẩu pháo, 203 bệ phóng tên lửa, 93 hệ thống tên lửa phòng không, 48 bộ "thiết bị đặc biệt", 13 tàu, 207 máy bay và 174 máy bay trực thăng, 503 UAV bị phá hủy. Còn Lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Trung tướng Ramzan Kadyrov tuyên bố, đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi thành phố chiến lược Severodonetsk ở tỉnh Lugansk, chỉ sau ít ngày vây hãm. Dựa trên những tin tức đáng tin cậy hơn, từ các phương tiện truyền thông địa phương của Ukraine và mạng xã hội của các bên khác nhau, thi giao tranh đã xảy ra ở khu vực đô thị của Severodonetsk, muộn nhất là vào chiều ngày 27/5. Một video từ mạng xã hội cho thấy, lực lượng Vệ binh Quốc gia người Chechnya, đã bắt đầu chiến đấu tại một tòa nhà ở Severodonetsk. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, vệ binh Chechnya đã băng qua đường T-13-06 và tiến vào phố Severodon, khách sạn "Hòa bình (Mir)" ở phía đông bắc thành phố. Một mặt, phía Ukraine cũng thừa nhận tin tức về giao tranh ở khu vực Khách sạn "Hòa bình" của thành phố Severodonetsk; nhưng mặt khác cũng cho rằng, lực lượng Ukraine phòng ngự tại đây, cũng chống trả lại quân Chechnya quyết liệt. Hãng tin Nga RiaNovosti đêm 28/5 dẫn lời lãnh đạo Chechnya, ông Ramzan Kadyrov viết trên Telegram, lực lượng Ukraine tại thành phố Severodonetsk "đã bị đánh bại". "Tất cả các vị trí của đối phương bị phá hủy, thành phố được giải phóng, cư dân không còn gặp nguy hiểm". Theo ông Kadyrov, kế hoạch giành kiểm soát Severodonetsk ban đầu dự kiến diễn ra một tuần, song sau đó được điều chỉnh còn 3 ngày. Cuối cùng, "các binh lính đối phương đã bị đẩy lùi nhanh hơn, trong có 3 giờ". Ông Kadyrov cũng quả quyết, tất cả lực lượng Ukraine "đã bỏ chạy khỏi Severodonetsk" khi biết binh sĩ tới từ Chechnya tham gia "dọn dẹp thành phố". "Chính những tù binh bị đặc nhiệm của chúng tôi bắt giữ đã thừa nhận điều đó", ông nhấn mạnh. Tuyên bố được ông Kadyrov đưa ra 3 ngày từ thời điểm lực lượng quân sự nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, được Nga công nhận ở tỉnh Lugansk, hôm 25/5 khẳng định, thành phố Severodonetsk đã bị họ và quân đội Nga bao vây từ 3 hướng khác nhau. Đến ngày 28/5 thống đốc tỉnh Lugansk do Ukraine bổ nhiệm, ông Serhiy Gaidai xác nhận, Nga đã tiến vào Severodonetsk và lực lượng của Ukraine có thể "sẽ phải rút lui" để không bị bao vây. Theo một bức ảnh khác, xe hỗ trợ tăng BMPT của Nga mới được đưa vào hoạt động ở Ukraine cũng đã xuất hiện ở ngoại ô thành phố Severodonetsk, chuẩn bị được đưa vào để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu trong thành phố của Quân đội Nga. Vào tối 27/5, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine đã đăng một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội cho biết, một chiếc MiG-29 của Không quân Ukraine đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-35 của Không quân Nga trên khu vực Kherson vào lúc 2 giờ chiều ngày 27/5. Dù tuyên bố chiến thắng của quân đội Ukraine nhưng do không có bằng chứng như các lần máy bay Su-34, Su-30SM và Su-35 của Không quân Nga bị bắn rơi trước đó, nên nó vẫn chưa hoàn toàn có khả năng xác minh. Ngoài ra, theo hình ảnh và các tin tức khác từ mạng xã hội, xe bọc thép "Bushmaster" (Bushmaster còn được dịch là "Siêu anh hùng") do Australia cung cấp cho Ukraine hồi tháng trước, đã bị phá hủy trong chiến đấu.

