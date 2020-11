Xếp hạng 10 mẫu súng tiểu liên hàng đầu thế giới hiện nay (P1)

Đứng đầu trong bảng danh sách là súng tiểu liên MP5, do Heckler & Koch (Đức) phát triển vào đầu những năm 1960. MP5 được chứng minh là một thiết kế rất thành công. Năm 1966 nó được cảnh sát, biên phòng và lực lượng đặc biệt Tây Đức đưa vào biên chế. MP5 được chứng minh là một thiết kế cực kỳ thành công, mặc dù ra đời đã lâu, và hiện có nhiều loại súng tiểu liên mới cùng những cải tiến trong công nghệ, nhưng MP5 vẫn được phục vụ tại gần 90 quốc gia (trong đó có Việt Nam). Đối thủ duy nhất của nó về khả năng phổ biến là khẩu tiểu liên Uzi của Israel . MP5 là loại tiểu liên nòng ngắn, lên đạn bằng phương pháp phản lực, dùng đạn 9x19 mm Parabellum tiêu chuẩn. Tốc độ bắn 800 viên/phút, sơ tốc đạn 400 m/s, tầm bắn hiệu quả 100m, tầm bắn tối đa 150 m. Súng có 2 chế độ bắn là phát một và liên thanh. Mặc dù độ sát thương không lớn, nhưng bù lại nó có độ giật thấp, tốc độ bắn nhanh, gọn nhẹ. Uzi cũng là mẫu tiểu liên phổ biến, được thiết kế bởi Uziel Gal, một trung úy quân đội Israel vào năm 1949, chính thức được sử dụng vào năm 1951 và lần đầu tiên được giới thiệu cho các lực lượng đặc biệt của quân đội Israel vào năm 1954. Hai năm sau đó, nó trở thành súng tiểu liên tiêu chuẩn của Quân đội Israel.Tiểu liên Uzi được quân đội Israel lựa chọn do tính đơn giản và dễ sản xuất, Uzi đã chứng tỏ là một thiết kế cực kỳ thành công. Nó thành công đến mức, đã được hơn 90 quốc gia trên toàn thế giới sử dụng cho mục đích quân sự hoặc lực lượng thực thi pháp luật. Hiện tại nó vẫn được sử dụng ở trên 70 quốc gia từ khắp nơi trên thế giới (trong đó có Việt Nam). Uzi đơn giản về thiết kế và công nghệ, súng được chế tạo chủ yếu bằng kim loại từ phương pháp dập nguội. Súng cũng sử dụng cách lên đạn bằng phản lực, sử dụng đạn 9x19 mm Parabellum, hộp tiếp đạn từ 25 đến 32 viên, tầm bắn hiệu quả 200 mét. Mẫu tiểu liên FN P90 không có hình dáng của súng tiểu liên cổ điển, P90 được phát triển ở Bỉ bởi Fabrique Nationale (FN) vào cuối những năm 1980; súng được trang bị loại đạn hoàn toàn mới và được sử dụng như một vũ khí phòng thủ cá nhân cho quân đội ngoài chiến trường, phân đội xe cơ giới, kíp xe tăng và pháo binh. FN P90 là mẫu tiểu liên cấu tạo theo hình dáng bullpup (cái tẩu), dùng phương pháp lên đạn bằng phản lực; điểm mới của mẫu súng này là dùng loại đạn mũi nhọn mới phát triển 5,7x28 mm. Loại đạn này có khả năng xuyên giáp tốt hơn so với loại đạn 9x19 mm Parabellum ở cự ly 100 m trở lên; sức xuyên của đạn P90 giống như một khẩu súng trường tiến công, dùng đạn 5,56x45 mm của NATO. FN P90 có kích thước và trọng lượng rất nhẹ, do nhiều chi tiết của súng được chế tạo bằng nhựa cao phân tử; súng rất dễ sử dụng, độ giật thấp và có thể bắn bằng một tay. Ngoài ra P90 có một băng đạn khác thường, nằm phía trên nòng súng, cấu tạo này cho phép làm cho vũ khí nhỏ gọn nhất có thể. Hộp tiếp đạn được làm bằng polyme, nên nhìn rõ được đạn bên trong, sức chứa được 50 viên; đây là sức chứa ấn tượng đối với một khẩu súng tiểu liên. Hiện P90 phục vụ trong quân đội của 50 quốc gia. Ảnh: Hộp tiếp đạn và đạn của P90 - Nguồn: Wikipedia. Khẩu MP7 do Heckler & Koch (Đức) phát triển cũng là mẫu tiểu liên được đánh giá cao; cũng được thiết kế để sử dụng loại đạn mới, được trang bị cho các lực lượng thực thi pháp luật, các kíp xe tăng, nhảy dù, đặc nhiệm; tuy mới đưa vào sử dụng từ năm 2001, nhưng hiện tại MP7 có mặt trong biên chế của 20 quốc gia. MP7 là loại tiểu liên hoạt động theo nguyên lý trích khí ngắn, giống với súng trường tấn công HK G36, nhưng được thu nhỏ lại; súng có bố cục của một khẩu tiểu liên cổ điển. MP7 sử dụng đạn sơ tốc cao 4,6x30 mm do Heckler & Koch mới phát triển. Loại đạn này vượt trội về tầm bắn và khả năng xuyên phá so với loại đạn 9x19 mm Parabellum. MP7 có kích thước và trọng lượng của một khẩu tiểu liên, nhưng sức mạnh hỏa lực tương đương một khẩu súng trường tấn công ở cự ly gần; đạn của MP7 có khả năng xuyên giáp tiêu chuẩn (CRISAT) ở cự ly 200 m, do vậy có thể xếp MP7 vào loại vũ khí tiến công. Ngoài ra MP7 dễ sử dụng, có thể bắn bằng một tay như súng ngắn, báng súng có thể gập và thu gọn. Mẫu tiểu liên UMP do Heckler & Koch (Đức) được phát triển từ khẩu MP5 vào giữa những năm 1990. Mục tiêu chính là thiết kế một khẩu tiểu liên nhẹ và giá rẻ hơn MP5. UMP chủ yếu nhằm vào thị trường thực thi pháp luật của Mỹ và bắt đầu sản xuất loạt vào năm 1999; tuy nhiên UMP không thể vượt qua người tiền nhiệm MP5 về mức độ phổ biến; hiện tại UMP được 20 quốc gia lựa chọn cho lực lượng đặc biệt và thực thi pháp luật. UMP hoạt động theo nguyên lý phản lực, dùng nhiều loại đạn, nhưng chủ yếu là đạn 9x19 mm Parabellum; súng có 3 chế độ bắn là phát một, liên thanh hoặc 3 viên; súng sử dụng hộp tiếp đạn có sức chứa từ 25 và 30 viên. Nếu sử dụng đạn .45 ACP và .40 SW thì dùng hộp tiếp thẳng, trong khi phiên bản 9 mm dùng hộp tiếp đạn cong. Video MP-7 Súng tiểu liên uy lực như súng trường tiến công - Nguồn: QPVN

