Xe tăng T-90M Proryv của Nga tác chiến ra sao tại akhmut

Một chiếc xe tăng T-90M "Proryv (Đột phá)" của Nga lần đầu tiến vào thành phố Bakhmut. T-90M Proryv hiện được coi là một trong những loại xe tăng tốt nhất trên thế giới trên cả ba tiêu chí đó là khả năng bảo vệ, khả năng cơ động và sức mạnh hỏa lực. Đặc biệt xe tăng T-90M Proryv đã khẳng định tính năng kỹ chiến thuật trong tham gia các trận chiến đấu trong khu vực đô thị. Trong đoạn video do các phóng viên chiến trường Nga quay được, có thể thấy T-90M Proryv của Nga đã “tả xung, hữu đột”, tấn công chính xác những hỏa điểm còn sót lại của Quân đội Ukraine tại Bakhmut. Nhưng không hiểu lý do gì, các lực lượng phòng ngự của Ukraine tại Bakhmut đã không thực hiện bất kỳ hành động chống trả nào; rất có thể các loại vũ khí chống tăng của họ, có thể tiêu diệt được T-90M đã hết mà chưa được cung cấp, do các con đường tiếp tế đều bị quân Nga phong tỏa. Hiện số lượng chính xác xe tăng T-90M Proryv tham gia cuộc tấn công vào Bakhmut vẫn chưa được biết. Theo các chuyên gia, việc Quân đội Ukraine thiếu vũ khí chống tăng, cộng với việc quân Nga tăng cường vũ khí hiện đại tại Bakhmut, sẽ cho phép quân Nga hoàn thành cuộc tấn công vào thành phố trong những tuần tới. Xe tăng T-90M Proryv là phiên bản nâng cấp của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A của Nga; được trang bị lớp giáp cải tiến, hệ thống điều khiển hỏa lực mới, hệ thống ngắm và bắn cải tiến, động cơ và hộp số được nâng cấp. T-90M Proryv có thể sử dụng nhiều loại đạn chiến đấu khác nhau, bao gồm cả tên lửa dẫn đường phóng qua nòng pháo; đồng thời có khả năng cơ động cao hơn so với các phiên bản T-90 trước đó. T-90M Proryv đã được hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh so với những người tiền nhiệm của nó, đặc biệt, nó có thêm các lớp giáp bảo vệ thụ động, giúp nâng cao khả năng bảo vệ xe tăng khỏi tên lửa chống tăng và đạn xuyên giáp. Xe tăng T-90M Proryvra mắt lần đầu tại triển lãm quân sự “Army-2020" ở Moscow và được coi là một trong những xe tăng hiện đại nhất của Nga (chỉ sau xe tăng T-14 Armata) và hiện là xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Nga. T-90M Proryv được phát triển bởi Cục thiết kế chế tạo máy vận tải Urals (công ty con của Uralvagonzavod), là phiên bản tiên tiến nhất trong dòng xe tăng T-90. Công việc thiết kế T-90M Proryv bắt đầu từ năm 2004, khi phiên bản T-90AM được phát triển, sau đó được sửa đổi thành T-90M Proryv hiện đại hơn. Trong khi đó, những chiếc tăng Leopard-2 mà lính tăng Ukraine tại Bakhmut “mong đợi mỏi mắt” vẫn chưa đến được chiến trường này. Một chỉ huy đơn vị xe tăng của quân đội Ukraine là Yura Damianek cho biết, loại xe tăng họ lái, là phiên bản nâng cấp của chiếc T-72 do Ba Lan và Cộng hòa Séc viện trợ. Những chiếc xe tăng này được sản xuất từ những năm 1980 và được nâng cấp vào năm 2020 với động cơ mạnh hơn và giáp dày hơn. Người lính xe tăng Ukraine cho biết, họ rất hy vọng sẽ nhận được xe tăng Leopard 2, xe tăng Challenger 2 và xe tăng M1A1 Abrams càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, tại chiến trường Bakhmut, họ không thấy một chiếc xe tăng nào của phương Tây. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã cất giữ tất cả các loại vũ khí tiên tiến của phương Tây, sau đó sẽ sử dụng những vũ khí này cho cuộc phản công lớn tiếp theo. Các binh sĩ xe tăng của quân đội Ukraine cho biết, giờ đây sẽ không còn những trận đấu xe tăng nữa, và chiến đấu với xe tăng không còn là nhiệm vụ chính của xe tăng. Bởi vì chiến trường đầy máy bay không người lái, máy bay trinh sát và hệ thống liên lạc vệ tinh tốc độ cao. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Những người lính xe tăng Ukraine cho biết: Trên chiến trường, hầu như sẽ không xảy ra trận đấu xe tăng nào; vì quân đội Nga chủ yếu sử dụng xe tăng làm pháo tự hành. Quân đội Ukraine thì sử dụng xe tăng làm hỏa lực hỗ trợ bộ binh. Trên chiến trường, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và cả hai bên đều học hỏi lẫn nhau. Tất cả những chiến lệ được nghiên cứu trong các học viện quân sự phương Tây, vẫn là từ cuộc Chiến tranh Trung Đông lần thứ tư năm 1973. Nhưng giờ đây, các học viện quân sự NATO này sẽ bắt đầu học hỏi kinh nghiệm từ cuộc chiến Nga-Ukraine. Trong khi đó Bely, quân lính trong một đơn vị biệt kích của Nga có mật danh BARS-16 nói rằng, Quân đội Ukraine (AFU) không sử dụng hiệu quả xe tăng Leopard của Đức và đơn vị biệt kích của anh ta đã phá hủy hai chiếc Leopard-2 gần làng Spornoe (quận Bakhmutsky của tỉnh Donetsk); đồng thời Baly cho biết thêm, xe tăng Đức “rất dễ cháy”. Nhưng đến thời điểm hiện tại, chưa thể phát hiện số xe tăng Leopard-2 mà Ukraine mới nhận, được biên chế cho đơn vị nào và ở hướng chiến dịch nào? Và cũng không một chiếc xe tăng Leopard nào của Ukraine bị phá hủy, đã được Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận. Điều này gây ra một số nghi ngờ về thông tin được công bố. Một chiếc xe tăng T-72 của Quân đội Ukraine bị bắn cháy gần thành phố Bakhmut.

