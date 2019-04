Xe tăng T-55 của Algeria bọc giáp “khủng”, Việt Nam có thể tham khảo

Trong cuộc tập trận quy mô diễn ra trong trung tuần tháng 4 vừa qua do Quân đội Algeria tổ chức, lực lượng tăng thiết giáp của nước này góp mặt với nhiều loại xe tăng, xe chiến đấu bộ binh khá hiện đại. Nguồn ảnh: Dambiev. Tuy nhiên, trong số đó cũng có cả những "ông cụ" T-55 - loại xe tăng chủ lực đã ra đời từ cách đây gần 70 năm và có thể khẳng định T-55 không còn phù hợp với lối tác chiến hiện đại ngày nay do đã quá tụt hậu. Nguồn ảnh: Dambiev. Tuy nhiên, với vị thế là loại xe tăng phổ biến nhất thế giới, xe tăng T-55 luôn được nhiều quốc gia trên thế giới - trong đó có cả Việt Nam ưu ái nâng cấp, cải biên để có thể tham chiến trong môi trường tác chiến hiện đại ngày nay. Nguồn ảnh: Dambiev. Tất nhiên là việc nâng cấp xe tăng T-55 không thể cung cấp cho nó đủ hoả lực và giáp trụ để đối đâu vỗ mặt với các loại xe tăng chủ lực khác. Mặc dù vậy việc nâng cấp T-55 cũng vừa đủ để nó có thể hỗ trợ bộ binh, đối đầu với các loại xe chiến đấu bộ binh hay xe thiết giáp chở quân của đối phương. Nguồn ảnh: Dambiev. Trong trường hợp của quân đội Algeria, các xe tăng T-55 trong biên chế lực lượng này được nâng cấp lên phiên bản T-55M/AMV. Về cơ bản thì biến thể này sẽ ra đời khi đắp một loạt giáp phản ứng nổ hiện đại lên thân xe T-55M. Nguồn ảnh: Dambiev. Gói nâng cấp này của Quân đội Algeria cho phép T-55 tăng khả năng sống sót trên chiến trường - kể cả khi nó phải đối mặt với những loại vũ khí chống tăng hay xe tăng chủ lực hiện đại ngày nay. Nguồn ảnh: Dambiev. Sở dĩ các xe tăng T-55M/AMV của Algeria có thể tự tin đối đầu với các loại hoả lực hiện đại do lớp giáp phản ứng nổ của nó là loại Kontakt - 1 - một trong những loại giáp phản ứng nổ hiện đại và phổ biến nhất hiện nay, được trang bị trên nhiều loại xe tăng chủ lực. Nguồn ảnh: Dambiev. Khẩu pháo chính của T-55 có cỡ nòng 100mm vẫn được giữ nguyên, hệ thống kiểm soát hoả lực của T-55M/AMV chỉ được trang bị thêm hệ thống cảm biến cùng kênh lade đo xa. Điều này có nghĩa là độ chính xác tăng, còn sức công phá của T-55AMV vẫn được giữ nguyên. Nguồn ảnh: Dambiev. Tuy nhiên do giới hạn của động cơ và không gian, Algeria chỉ có thể lựa chọn một trong hai - hoặc đắp thêm giáp để tăng khả năng sống sót cho kíp lái hoặc tăng hoả lực - nhưng cũng không có gì đảm bảo hoả lực mạnh hơn sẽ giúp T-55AVM đối đầu được với các loại phương tiện bọc thép hiện đại ngày nay. Nguồn ảnh: Dambiev. Vậy nên Algeria đã thực hiện phương án an toàn giống phần lớn mọi quân đội trên thế giới hiện nay - đó là tăng khả năng sống sót của binh lính theo phương châm "còn người - còn của". Nguồn ảnh: Dambiev. Mời độc giả xem Video: Xe tăng T-55 nghiến nát xe hơi.

