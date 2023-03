Xe tăng Leopard-2 đến Bakhmut, quân Nga ráo riết "tìm - diệt"

Quân đội Ukraine đã đưa xe tăng Leopard 2 vừa nhận từ Ba Lan đến tăng cường cho mặt trận Bakhmut. Chưa biết số xe tăng này, có thể đem lại lợi thế gì cho Quân đội Ukraine tại đây, nhưng trên thực tế, nó trở thành mục tiêu săn lùng của Quân đội Nga. Tốc độ giao xe thực sự nhanh, 11 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Ba Lan bàn giao cho Quân đội Ukraine, đã xuất hiện trên chiến trường Ukraine. Leopard 2 được đánh giá là xe tăng tốt nhất thế giới và có vẻ như cường độ của xung đột Nga-Ukraine sẽ leo thang trở lại. Quân đội Ukraine ở thành phố Bakhmut hiện bị bao vây ba mặt và gần như hết đạn chiến đấu. Tuy nhiên, các đơn vị trinh sát của Nga đã phát hiện vào ngày 27/2, Quân đội Ukraine đang điều xe tăng Leopard 2 đến tăng cường cho mặt trận Bakhmut, nơi đang là mục tiêu chính của Quân đội Nga. Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 nặng khoảng 55,15 tấn, nhiều hơn 9 tấn so với xe tăng T-90M mới nhất của Nga. Mặc dù xe tăng Leopard 2 có khả năng cơ động tốt, nhưng đường xá ở Bakhmut lầy lội, khiến Leopard 2 nặng nề trở nên khó di chuyển. Tốc độ di chuyển chậm, lại dễ sa lầy, do vậy Leopard 2 dễ trở thành mục tiêu của pháo binh Nga. Để đối phó với xe tăng Leopard 2 của Ukraine, Nga đã chuẩn bị một lượng lớn pháo và vũ khí chống tăng riêng lẻ; nên một số chiếc Leopard 2, không thể giải vây cho quân phòng thủ Ukraine ở Bakhmut. Vậy hướng nào của mặt trận Bakhmut sẽ được tăng cường xe tăng Leopard 2. Theo trinh sát của lực lượng lính đánh thuê Wagner cho biết, việc triển khai xe tăng Leopard 2 đầu tiên của Ukraine, ở thị trấn Chasovoy Yar; nơi chỉ cách vị trí tiền tiêu của lính đánh thuê Wagner vài km. Ban đầu, thông tin rằng lính đánh thuê Wagner đã phá hủy chiếc Leopard 2 đầu tiên trên chiến trường Ukraine trên kênh Telegram, hóa ra chỉ là tin giả. Tuy nhiên ông Prigozhin, Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner (Wagner PMC) đã xác nhận việc Quân đội Ukraine đưa Leopard 2 tới thị trấn Chasov Yar. Hiện tại theo thông tin sơ bộ, đã có ít nhất 11 xe tăng Leopard 2 ở Ukraine, số lượng đủ thành lập một đại đội. Điều này có nghĩa là ngoài 4 xe tăng Leopard 2 đã đến trước đó từ Ba Lan, các phương tiện chiến đấu khác thuộc loại này đã đến Ukraine. Việc Ukraine triển khai xe tăng tại Chasov Yar, nhằm tăng cường cho tuyến phòng thủ mới tại đây. Đồng thời có thể tấn công vào các vị trí của lính đánh thuê Wagner ở khu vực Bakhmut, vì với tầm bắn hiệu quả của xe tăng Leopard 2, có thể tiêu diệt mục tiêu ngoài vùng sát thương của tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM). Việc triển khai xe tăng Leopard 2 ở khu vực Chasov Yar cũng có thể mang lại lợi thế chiến thuật cho Quân đội Ukraine, do ở đây có độ cao cho phép tấn công hiệu quả mục tiêu ở khoảng cách xa. Hiện tại chưa có bằng chứng nào về việc những chiếc Leopard 2 đã bước vào chiến đấu ở chiến trường Ukraine. Còn theo thông tin của cố vấn của chủ tịch nhà nước Donetsk tự xưng (DPR), ông Yan Gagin cho biết, xe tăng Leopard 2 từ Ba Lan đến Ukraine trước đó đã được triển khai không phải ở Chasov Yar, như chủ tịch Wagner PMC Yevgeny Prigozhin đã thông tin trước đó, mà ở khu vực chính của Bakhmut. “Có thông tin cho rằng “Những con báo” đã xuất hiện ở khu vực Bakhmut. Đây là cùng một mục tiêu bọc thép, giống như tất cả những mục tiêu khác, nó cũng không thể tạo ra bất kỳ lợi thế nào cho quân Ukraine tại Bakhmut”, ông Gagin nói. Số lượng xe tăng được triển khai tại Bakhmut, không được ông Gagin tiết lộ. Tuy nhiên, trước đó có thông tin cho rằng, những phương tiện chiến đấu này chỉ có khả năng tấn công hiệu quả, khi đủ số lượng một đại đội xe tăng. Điều này có nghĩa là Ukraine hiện đã có khoảng từ 11-14 chiếc Leopard 2. Sau khi người sáng lập Wagner PMC Yevgeny Prigozhin và cố vấn của quyền người đứng đầu DPR Yan Gagin tuyên bố việc Quân đội Ukraine triển khai xe tăng Leopard 2 ở khu vực Bakhmut, đoạn video về các cuộc tấn công của máy bay cường kích Su-25 của Nga bằng tên lửa không điều khiển, ở vùng ngoại ô phía tây của Bakhmut đã xuất hiện. Một số nhà phân tích cho rằng, các cuộc tấn công trên nhằm vào các đơn vị trang bị xe tăng Leopard 2, mà Quân đội Ukraine vừa mới đưa vào chiến trường. Theo một số thông tin, pháo chính của Leopard 2 có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 8 km; tức là Quân đội Ukraine có thể sử dụng chúng để tấn công vị trí của lính đánh thuê Wagner tại Bakhmut. Trong đoạn video được đưa lên mạng xã hội, có thể thấy một cặp máy bay cường kích Su-25 của Nga đang thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa không điều khiển và pháo vào vùng ngoại ô phía tây của Bakhmut, nơi nghi ngờ có những chiếc Leopard 2 đang bố trí tại đây. Trong khi đó, Cố vấn tổng thống Mỹ Jake Sullivan thông báo rằng, vì một số lý do, Mỹ sẽ không thể cung cấp cho Ukraine xe tăng hạng nặng M1 Abrams vào năm 2023. Việc giao hàng dự kiến không sớm hơn mùa xuân và thậm chí có thể là mùa hè năm 2024 và nếu có bàn giao, chỉ là phiên bản cũ M1A1, chứ không phải phiên bản M1A2. Theo cố vấn Sullivan, Mỹ không thực sự có ý định viện trợ xe tăng cho Ukraine; tuy nhiên Mỹ làm điều này, nhằm thúc đẩy Đức viện trợ xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Sullivan lưu ý rằng, xe tăng Mỹ có thể “không hiệu quả”, nếu được sử dụng ở chiến trường Ukraine. Xe tăng Leopard 2 của Đức đã được phát hiện tại thành phố Mannheim của Đức, đang trên đường vận chuyển tới Ukraine.

