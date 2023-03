Lính dù Nga tấn công vào Ugledar; Bakhmut hoang tàn đổ nát

Trên chiến trường Donbass, Quân đội Nga và Ukraine đang căng sức tranh giành thành phố chiến lược Bakhmut. Hiện các mũi xung kích của lính đánh thuê Wagner đã tràn ngập làng Yagodnoye ở phía bắc, giao tranh tại đây diễn ra vô cùng ác liệt và cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề. Theo thông tin từ hãng tin Nga ITAR-TASS, ngày 26/2, quân phòng thủ Ukraine ở thành phố Bakhmut đã bị quân Nga bao vây ba mặt, nhiều đường tiếp tế quan trọng bị cắt đứt, chỉ còn lại một con đường mòn ở hướng tây nam ra thị trấn Chasiv Yar, nhưng đã bị hỏa lực pháo binh Nga khống chế. Một chỉ huy của lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga cho biết: Những người lính Ukraine thiệt mạng và bị bắt làm tù binh, phần lớn đến từ miền tây Ukraine, Kiev, Ivano-Frankivsk và Lviv; trong khi đó, có nhiều lính đánh thuê Ba Lan tham chiến tại Bakhmut. Nhiều bức ảnh cho thấy, thành phố tươi đẹp Bakhmut đã bị biến thành đống đổ nát, hơn một nửa những tòa nhà đã bị phá hủy. Hiện pháo binh của Quân đội Nga không ngừng bắn vào thành phố; biến mọi chỗ ở đây thành tử địa. Để ngăn chặn bước tiến của quân Nga, Quân đội Ukraine đã làm mọi cách, họ cho phá con đập ở thành phố Bakhmut, khiến nhiều ngôi nhà bị ngập nước, nước tràn vào tầng hầm, đồ tiếp tế không thể vận chuyển vào trong, khiến khủng hoảng lương thực càng thêm trầm trọng và thậm chí có thể gây ra dịch bệnh. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 25/2 thông báo, Quân đội Ukraine ở vùng Donbass buộc phải triệt thoái khỏi một số địa điểm chiến lược, do hết đạn chiến đấu. Hiện quân Ukraine tại Bakhmut không chỉ hết đạn, mà còn để quân Nga cắt đứt tất cả các đường rút lui theo kế hoạch; một tình huống bất lợi như vậy chỉ có thể được mô tả là tồi tệ hơn. Ngoài ra, toàn bộ đường rút lui và đường tiếp tế hậu cần, bao gồm 2 tuyến vận tải đường sắt và 3 tuyến vận tải đường bộ đều đã bị quân Nga cắt đứt. Ít nhất là 150.000 binh sĩ Ukraine triển khai ở vùng Donbass, đang đối mặt với tình thế bị tiêu diệt hoàn toàn. Với tiếng gầm rú của hàng nghìn quả pháo hạng nặng từ đơn vị pháo binh Nga, cuộc hành quân tác chiến mùa xuân do Quân đội Nga lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng đã chính thức bắt đầu. 7 tập đoàn quân Nga tiến hành tổng tấn công trên toàn tuyến và phía bên kia là 65 lữ đoàn Ukraine căng mình chống đỡ. Dưới sự hỗ trợ và yểm trợ hỏa lực của lực lượng hàng không vũ trụ, tên lửa và pháo binh; lực lượng tác chiến mặt đất Nga đã tấn công dữ dội lực lượng Ukraine được triển khai tại các địa điểm chiến lược như Nam Donetsk, Kupyansk, Krasny Liman và Bakhmut. Mặc dù các lực lượng chiến đấu của Quân đội Ukraine đã chiến đấu hết mình và cố gắng chống cự ngay từ khi Quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công, nhưng vì nhiều lý do như dự trữ đạn dược không đủ và không đủ luân chuyển quân, nên chỉ trong vài ngày của cuộc chiến, Quân đội Ukraine đang lâm vào thế bị động. Trong tình thế bị động như vậy, Quân đội Ukraine liệu có thể đứng vững trước các đợt tấn công của quân Nga? Mới đây, Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề, mất gần 10.000 binh sĩ trong 1 tháng và tiêu hao kho vũ khí, khí tài hàng thập kỷ của phương Tây. Vào ngày 25/2, Quân đội Nga cũng bắn rơi 3 máy bay của không quân Ukraine gồm một chiếc Su-24, MiG -29 và Su -25. Trên hướng mặt trận ít được chú ý hơn là Ugledar (hay Vugledar), nằm cách Bakhmut 158 km về phía tây nam, nhưng các trận chiến đấu diễn ra cũng vô cùng ác liệt. Tham chiến chính tại đây là lực lượng lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn 155 Thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga và hiện nay được tăng cường thêm các đơn vị lính dù Nga. Các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Nga cho thấy, các đơn vị lính dù Nga đã tiến vào một số khu vực của Ugledar và nhiều loại vũ khí đã được lính dù Nga sử dụng. Trong cuộc tấn công vào Ugledar, hỏa lực pháo hạng nặng và thậm chí là cả vũ khí nhiệt áp, đã được sử dụng để yểm trợ cho các lực lượng Nga tiến vào thành phố. Hiện tại, phần lớn Ugledar vẫn do Quân đội Ukraine kiểm soát, quân Ukraine dựa vào hệ thống công sự trận địa được chuẩn bị sẵn và các tầng hầm của các tòa nhà, kiên quyết cản bước quân Nga. Tuy nhiên do hỏa lực pháo binh của Nga bắn phá ác liệt, nên Quân đội Ukraine đang mất thế chủ động ở đây; bằng chứng là cuộc giao tranh đã chuyển sang trong khu vực thành phố. Cho đến nay, Ugledar và các vùng lân cận của nó là một nghĩa địa khổng lồ chứa các thiết bị quân sự bị phá hủy và trên khắp các khu vực ở Ugledar, đã bị cày xới với hàng chục nghìn miệng hố do đạn pháo xe tăng, pháo hạng nặng, súng cối và các cuộc không kích; biến Ugledar thành một thành phố chết. Hỏa lực pháo nhiệt áp của Quân đội Nga bắn phá thị trấn Ugledar.

