Quân Ukraine tại Bakhmut phản công, "nồi hầm" vẫn không chịu mở

Mateusz Lahovski, phóng viên tờ Newsweek của Ba Lan, cũng là người ở tuyến đầu, tuyên bố rằng sau khi liên tục phòng thủ, lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động một cuộc phản công ở khu vực Bakhmut; phản công nhằm tái chiếm ba khu định cư Yahidne, Berkhivka và Paraskoviivka nằm ở phía bắc Bakhmut. Theo phóng viên Lahovski, hiện quân Ukraine tại Bakhmut đã “cắt đứt” liên hệ giữa tiền quân và hậu phương của Quân đội Nga, tạo thành một vòng vây nhỏ. Nhưng việc có thể ngăn cản quân Nga đột phá hay không, thì chưa được xác nhận. Mặc dù một số nguồn khác cũng đưa ra tin tức tương tự, nhưng không có nhiều thông tin cụ thể; chúng ta chỉ biết rằng, Quân đội Nga đã điều động quân tiếp viện, nhằm cố gắng chi viện cho các lực lượng thiện chiến đang bị quân Ukraine bao vây để phá vây. Còn theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, vào ngày 25/2, các đơn vị của Ukraine tại Bakhmut đã tiến hành các chiến dịch phản công vào các vị trí của quân Nga ở khu vực phía bắc của mặt trận (Yahidne, Berkhivka và Paraskoviivka), với sự yểm trợ hỏa lực của Lữ đoàn pháo binh 43. Tuy nhiên phía quân Nga đã đoán trước được ý định, nên đã bố trí lực lượng chờ sẵn; lực lượng phản công của Ukraine đã bị hỏa lực quân Nga áp đảo hoàn toàn và bị tổn thất nặng nề, nên buộc phải rút lui về tuyến ban đầu. Theo thông tin sơ bộ, phía Ukraine có 70 lính bị loại khỏi vòng chiến đấu, một số xe bọc thép bị phá hủy. Cùng ngày, Bộ chỉ huy Quân đội Ukraine tại Bakhmut quyết định tăng cường lực lượng theo hướng này, đưa thêm xe tăng tăng viện. Trong khu vực ở phía tây Bakhmut, được đánh dấu bằng một tam giác từ các khu dân cư Khromovo, Bogdanovka và Kalinovka, quân Ukraine đã tích lũy lực lượng dự bị cho mặt trận Bakhmut. Chính từ khu vực tam giác ở phía tây này, hai trung đội xe tăng (gồm 8 chiếc T-64 và T-72 với nhiều biến thể khác nhau) của lữ đoàn xe tăng 4 và 17 của Quân đội Ukraine, đã hành tiến theo trục đường 00506 từ Bakhmut đi Chasiv Yar và chạy qua làng Khromove. Tuy nhiên, phân đội hợp nhất đang tiến công, đã bị UAV trinh sát của Nga phát hiện kịp thời trên đoạn đường Chasov Yar-Khromovo-Bakhmut. Nhờ các đài quan sát được thiết lập và tọa độ được tính toán sẵn, hỏa lực pháo binh Nga ngay lập tức đã bao phủ nhóm thiết giáp của Quân đội Ukraine. Kết quả là quân Ukraine cháy 4 xe tăng và không thể tăng cường cho lực lượng phản công. Một ngày trước đó (ngày 24/2), khi cố gắng chuẩn bị mở cuộc phản công ở khu vực phía bắc của mặt trận, Quân đội Ukraine đã tiến hành các chiến dịch tấn công theo hướng nam, nhưng họ cũng không thành công. Trong các trận phản công gần làng Ivanovka (tên cũ là Krasnoe), phía Ukraine đã thiệt hại 3 xe tăng của các Lữ đoàn cơ giới 24 và 63 cùng 20 quân nhân của Lữ đoàn xung kích 5. Lý do là hành động phản công của quân Ukraine đã bị UAV của Nga phát hiện kịp thời và chỉ điểm cho pháo binh bao trùm. Trên thực tế, chỉ huy Quân đội Ukraine tại Bakhmut đã thất bại trong việc mở rộng hai bên sườn và lực lượng Ukraine ở Bakhmut vẫn đang chiến đấu phòng ngự ở trong một hình bán nguyệt; thậm chí còn bị thu hẹp hơn sau đó. Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Quân đội Ukraine có thể do họ không có đủ số lượng xe bọc thép, đặc biệt là xe tăng; đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng giữa UAV trinh sát và pháo binh của Quân đội Nga. Đánh giá từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ cách đây đã hơn một năm cho thấy, Quân đội Ukraine mặc dù tuyên bố đã nhiều lần giáng cho Quân đội Nga những “tổn thất nặng nề”; nhưng thực tế họ chưa thể đánh một trận bao vây và tiêu diệt nào hoàn chỉnh. Và việc thông tin quân Nga tại Bakhmut bị họ bao vây, nhưng trên thực tế, các ngả đường vào Bakhmut đã bị quân Nga khóa chặt. Trong một số cuộc phỏng vấn với các đơn vị Ukraine phòng ngự ở Bakhmut do truyền thông phương Tây thực hiện cho thấy, cuộc chiến ở Bakhmut rất khốc liệt, Chính phủ Ukraine cũng thừa nhận điều này và tuyên bố sẽ không từ bỏ, để kiên quyết giữ vững Bakhmut. Theo thông tin của phía Ukraine, mặc dù lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga vẫn không ngừng tiến công, nhưng phải trả giá bằng “tổn thất nặng nề”; nhưng hiện tại Bakhmut vẫn chưa đến mức bị Quân đội Ukraine “bỏ rơi”. Mặc dù đường tiếp tế bị phong tỏa, nhưng Quân đội Ukraine vẫn kiên cường bám trụ Bakhmut. Tin tức mới nhất cho thấy, Tướng Silsky, Tư lệnh lục quân của Ukraine, đã trực tiếp đến thị sát Bakhmut, xem quyết định tiếp tục phòng ngự hay triệt thoái khỏi đây. Trong một cuộc phỏng vấn, Quân đội Ukraine chiến đấu ở Bakhmut đã phản ánh về việc thiếu đủ vũ khí hạng nặng; điều này đã tiết lộ nhiều thông tin quan trọng. Giới phân tích cho rằng, Quân đội Ukraine đã không tăng cường thêm vũ khí hạng nặng cho chiến trường Bakhmut; lý do là Quân đội Ukraine bám trụ Bakhmut dựa vào địa hình và công sự, nên không cần sự hỗ trợ của vũ khí hạng nặng. Và thực tế chứng minh là quân Ukraine đã “trụ vững” được 9 tháng tại đây, bất chấp hỏa lực pháo binh gấp hàng chục lần của quân Nga. Giờ đây, Quân đội Ukraine đang hô vang khẩu hiệu mở cuộc phản công mùa xuân, còn mở cuộc phản công ở đâu thì vẫn chưa rõ; nhưng điều chắc chắn là một lượng lớn quân và khí tài của Ukraine, đã bị Quân đội Nga tiêu hao ở chiến trường Bakhmut. Đồng thời do quá quyết tâm giữ Bakhmut, nên Ukraine đã lỡ thời cơ phản công trong chiến dịch mùa xuân.

